Названа средняя стоимость летнего семейного отдыха в Крыму и на Кубани

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Средняя стоимость недельного отдыха для семьи из трех человек на российских черноморских курортах летом составит от 70 тысяч рублей при проживании в трехзвездочном отеле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).Согласно его данным, при бронировании сейчас в Анапе и Туапсинском районе цены стартуют от 66-73 тысяч рублей, в Сочи - от 71,4 тысячи рублей, в Геленджике - от 119,3 тысячи рублей."На текущий момент в Анапе отель уровня три звезды можно забронировать от 66,5 тысяч рублей на двух взрослых с ребенком на 7 ночей с питанием по системе "полный пансион", - говорится в сообщении.Россияне активно бронируют Крым по акциям раннего бронирования на лето, заявила ранее глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зимний отдых с детьми – куда едут россияне и сколько это стоитСпрос на Крым у туристов в 2026 году вырастет еще на 15% – прогнозНовые точки притяжения в Крыму: чего хотят туристы

