Названа средняя стоимость летнего семейного отдыха в Крыму и на Кубани
Названа средняя стоимость летнего семейного отдыха в Крыму и на Кубани
Названа средняя стоимость летнего семейного отдыха в Крыму и на Кубани - РИА Новости Крым, 10.02.2026
Названа средняя стоимость летнего семейного отдыха в Крыму и на Кубани
Средняя стоимость недельного отдыха для семьи из трех человек на российских черноморских курортах летом составит от 70 тысяч рублей при проживании в... РИА Новости Крым, 10.02.2026
отдых
отдых в крыму
туризм в крыму
крым
краснодарский край
российский союз туриндустрии
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Средняя стоимость недельного отдыха для семьи из трех человек на российских черноморских курортах летом составит от 70 тысяч рублей при проживании в трехзвездочном отеле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).Согласно его данным, при бронировании сейчас в Анапе и Туапсинском районе цены стартуют от 66-73 тысяч рублей, в Сочи - от 71,4 тысячи рублей, в Геленджике - от 119,3 тысячи рублей."На текущий момент в Анапе отель уровня три звезды можно забронировать от 66,5 тысяч рублей на двух взрослых с ребенком на 7 ночей с питанием по системе "полный пансион", - говорится в сообщении.Россияне активно бронируют Крым по акциям раннего бронирования на лето, заявила ранее глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
крым
краснодарский край
РИА Новости Крым
Новости
Названа средняя стоимость летнего семейного отдыха в Крыму и на Кубани

Цена отдыха на черноморских курортах летом начинается от 66 тысяч рублей - РСТ

07:39 10.02.2026
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваОтель в Крыму
Отель в Крыму
© ТГ-канал Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Средняя стоимость недельного отдыха для семьи из трех человек на российских черноморских курортах летом составит от 70 тысяч рублей при проживании в трехзвездочном отеле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).
Согласно его данным, при бронировании сейчас в Анапе и Туапсинском районе цены стартуют от 66-73 тысяч рублей, в Сочи - от 71,4 тысячи рублей, в Геленджике - от 119,3 тысячи рублей.
"На текущий момент в Анапе отель уровня три звезды можно забронировать от 66,5 тысяч рублей на двух взрослых с ребенком на 7 ночей с питанием по системе "полный пансион", - говорится в сообщении.
В Крыму стоимость недельного отдыха в трехзвездочном отеле начинается от 68,5 тысячи рублей, отметили в РСТ.
Россияне активно бронируют Крым по акциям раннего бронирования на лето, заявила ранее глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
