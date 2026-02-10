https://crimea.ria.ru/20260210/nazvana-srednyaya-stoimost-letnego-semeynogo-otdykha-v-krymu-i-na-kubani-1153079234.html
Названа средняя стоимость летнего семейного отдыха в Крыму и на Кубани
Названа средняя стоимость летнего семейного отдыха в Крыму и на Кубани - РИА Новости Крым, 10.02.2026
Названа средняя стоимость летнего семейного отдыха в Крыму и на Кубани
Средняя стоимость недельного отдыха для семьи из трех человек на российских черноморских курортах летом составит от 70 тысяч рублей при проживании в... РИА Новости Крым, 10.02.2026
2026-02-10T07:39
2026-02-10T07:39
2026-02-10T07:08
отдых
отдых в крыму
туризм в крыму
крым
краснодарский край
российский союз туриндустрии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152541801_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f9395ff48b37e9192941642f45ff9824.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Средняя стоимость недельного отдыха для семьи из трех человек на российских черноморских курортах летом составит от 70 тысяч рублей при проживании в трехзвездочном отеле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).Согласно его данным, при бронировании сейчас в Анапе и Туапсинском районе цены стартуют от 66-73 тысяч рублей, в Сочи - от 71,4 тысячи рублей, в Геленджике - от 119,3 тысячи рублей."На текущий момент в Анапе отель уровня три звезды можно забронировать от 66,5 тысяч рублей на двух взрослых с ребенком на 7 ночей с питанием по системе "полный пансион", - говорится в сообщении.Россияне активно бронируют Крым по акциям раннего бронирования на лето, заявила ранее глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зимний отдых с детьми – куда едут россияне и сколько это стоитСпрос на Крым у туристов в 2026 году вырастет еще на 15% – прогнозНовые точки притяжения в Крыму: чего хотят туристы
https://crimea.ria.ru/20260209/chto-budet-s-tsenami-na-otdykh-v-krymu-letom-2026-1153052295.html
крым
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152541801_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_86fc11bc65fccf92d89ef3eec9a70358.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отдых, отдых в крыму, туризм в крыму, крым, краснодарский край, российский союз туриндустрии, новости
Названа средняя стоимость летнего семейного отдыха в Крыму и на Кубани
Цена отдыха на черноморских курортах летом начинается от 66 тысяч рублей - РСТ