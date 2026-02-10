Рейтинг@Mail.ru
Названа причина землетрясения в Краснодарском крае - РИА Новости Крым, 10.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260210/nazvana-prichina-zemletryaseniya-v-krasnodarskom-krae-1153084840.html
Названа причина землетрясения в Краснодарском крае
Названа причина землетрясения в Краснодарском крае - РИА Новости Крым, 10.02.2026
Названа причина землетрясения в Краснодарском крае
Подземные толчки на Кубани могут свидетельствовать об активизации Крымско-Кавказской сейсмоактивной зоны. Об этом РИА Новости Крым рассказал завкафедрой... РИА Новости Крым, 10.02.2026
2026-02-10T11:09
2026-02-10T11:15
краснодарский край
землетрясение
сейсмология
новости
кфу (крымский федеральный университет)
борис вахрушев
эксклюзивы риа новости крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Подземные толчки на Кубани могут свидетельствовать об активизации Крымско-Кавказской сейсмоактивной зоны. Об этом РИА Новости Крым рассказал завкафедрой факультета географии, геоэкологии и туризма Института Таврической академии КФУ имени В.И. Вернадского Борис Вахрушев.В ночь на вторник на Кубани произошло землетрясение, его магнитуда по разным оценкам составила 4.5- 4.8. Эпицентр находился в нескольких десятках километров от Анапы и Новороссийска. Спустя пять часов был зафиксирован афтершок.По словам Вахрушева, регион находится в пределах Крымско-Кавказского сегмента, входящего в Альпийско-Гималайскую систему тектонического пояса. Эта зона связана со столкновением африкано-аравийской и древней континентальной плит с восточноевропейской плитой.Тем не менее, отметил эксперт, для нашего региона и соседей характерны неглубокие землетрясения – очаги располагаются ближе к поверхности, в отличие от глубокофокусных, происходящих на глубине 100-200 км.По мнению Вахрушева, причиной землетрясения на Кубани могла стать разрядка накопившихся напряжений, происходящих при сдвигах соседствующих континентальных платформ. И дальнейшее развитие ситуации зависит от природных процессов.Ранее, 2 февраля в 12:47, в Азовском море у берегов Крыма произошло землетрясение. По информации Евразийского сейсмического центра, магнитуда землетрясения составила 4,8. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км, на расстоянии 78 километров от Керчи и в 25-ти километрах от Щелкино.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение в Новороссийске сегодня - что известно на данный момент Землетрясение в Новороссийске: все объекты работают в штатном режимеСильное землетрясение произошло в Турции – что известно
Названа причина землетрясения в Краснодарском крае

Землетрясения на Кубани могут означать сейсмическую активизацию Крымско-Кавказской зоны

11:09 10.02.2026 (обновлено: 11:15 10.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Подземные толчки на Кубани могут свидетельствовать об активизации Крымско-Кавказской сейсмоактивной зоны. Об этом РИА Новости Крым рассказал завкафедрой факультета географии, геоэкологии и туризма Института Таврической академии КФУ имени В.И. Вернадского Борис Вахрушев.
В ночь на вторник на Кубани произошло землетрясение, его магнитуда по разным оценкам составила 4.5- 4.8. Эпицентр находился в нескольких десятках километров от Анапы и Новороссийска. Спустя пять часов был зафиксирован афтершок.
По словам Вахрушева, регион находится в пределах Крымско-Кавказского сегмента, входящего в Альпийско-Гималайскую систему тектонического пояса. Эта зона связана со столкновением африкано-аравийской и древней континентальной плит с восточноевропейской плитой.
"Вот в этой зоне мы и находимся. Поэтому если она начинает активно проявлять себя, то эти землетрясения... свидетельствуют о начале работы сейсмической системы. Они все связаны между собой единым происхождением", – отметил Вахрушев.
Тем не менее, отметил эксперт, для нашего региона и соседей характерны неглубокие землетрясения – очаги располагаются ближе к поверхности, в отличие от глубокофокусных, происходящих на глубине 100-200 км.
По мнению Вахрушева, причиной землетрясения на Кубани могла стать разрядка накопившихся напряжений, происходящих при сдвигах соседствующих континентальных платформ. И дальнейшее развитие ситуации зависит от природных процессов.
Ранее, 2 февраля в 12:47, в Азовском море у берегов Крыма произошло землетрясение. По информации Евразийского сейсмического центра, магнитуда землетрясения составила 4,8. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км, на расстоянии 78 километров от Керчи и в 25-ти километрах от Щелкино.
