Названа причина землетрясения в Краснодарском крае

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Подземные толчки на Кубани могут свидетельствовать об активизации Крымско-Кавказской сейсмоактивной зоны. Об этом РИА Новости Крым рассказал завкафедрой факультета географии, геоэкологии и туризма Института Таврической академии КФУ имени В.И. Вернадского Борис Вахрушев.В ночь на вторник на Кубани произошло землетрясение, его магнитуда по разным оценкам составила 4.5- 4.8. Эпицентр находился в нескольких десятках километров от Анапы и Новороссийска. Спустя пять часов был зафиксирован афтершок.По словам Вахрушева, регион находится в пределах Крымско-Кавказского сегмента, входящего в Альпийско-Гималайскую систему тектонического пояса. Эта зона связана со столкновением африкано-аравийской и древней континентальной плит с восточноевропейской плитой.Тем не менее, отметил эксперт, для нашего региона и соседей характерны неглубокие землетрясения – очаги располагаются ближе к поверхности, в отличие от глубокофокусных, происходящих на глубине 100-200 км.По мнению Вахрушева, причиной землетрясения на Кубани могла стать разрядка накопившихся напряжений, происходящих при сдвигах соседствующих континентальных платформ. И дальнейшее развитие ситуации зависит от природных процессов.Ранее, 2 февраля в 12:47, в Азовском море у берегов Крыма произошло землетрясение. По информации Евразийского сейсмического центра, магнитуда землетрясения составила 4,8. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км, на расстоянии 78 километров от Керчи и в 25-ти километрах от Щелкино.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение в Новороссийске сегодня - что известно на данный момент Землетрясение в Новороссийске: все объекты работают в штатном режимеСильное землетрясение произошло в Турции – что известно

