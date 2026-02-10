Рейтинг@Mail.ru
Насколько хватит запасов питьевой воды в Крыму - РИА Новости Крым, 10.02.2026
Насколько хватит запасов питьевой воды в Крыму
Насколько хватит запасов питьевой воды в Крыму - РИА Новости Крым, 10.02.2026
Насколько хватит запасов питьевой воды в Крыму
Запасов воды в водохранилищах Крыма хватит для обеспечения водоснабжения населения и объектов экономики региона в среднем на 330 - 340 суток без учета будущего... РИА Новости Крым, 10.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Запасов воды в водохранилищах Крыма хватит для обеспечения водоснабжения населения и объектов экономики региона в среднем на 330 - 340 суток без учета будущего притока воды. Об этом в Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов."С начала года в питьевые водохранилища естественного стока Крыма поступило около 76 млн кубических метров, что составляет всего около 40% от проектного объема", – сказано в сообщении.Указанных объемов достаточно для обеспечения водоснабжения населения и объектов экономики региона в среднем на протяжении 320–340 суток без учета будущего притока воды, проинформировал Аксенов.Также по его информации, поступившие осадки улучшили ситуацию с водоснабжением Алушты: период гарантированного обеспечения водой муниципального округа составляет 156 суток.Для населенных пунктов Восточного Крыма аналогичный период составляет около 194 суток. Здесь потребителям с начала года уже подано 8,8 млн кубических метров воды.Кроме того, в масштабах региона идет комплексная работа по решению проблемы вододефицита. Продолжается строительство тракта водоподачи от Нежинского, Новогригорьевского и Просторненского подземных водозаборов до Феодосии и Керчи, напомнил глава Крыма.И подчеркнул, что ввод тракта в эксплуатацию позволит обеспечить качественной питьевой водой жителей городов Феодосии, Судака, Керчи и населенных пунктов Ленинского района.Кроме того, с целью снижения вододефицита на Южном берегу Крыма в рамках федерального проекта "Вода России" нацпроекта "Экологическое благополучие" будут построены Мартовское и Солнечногорское водохранилища. Сейчас на объектах выполняются проектно-изыскательские работы.
Новости
Насколько хватит запасов питьевой воды в Крыму

Запасов воды в водохранилищах Крыма хватит на 330 - 340 суток - Аксенов

11:00 10.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Запасов воды в водохранилищах Крыма хватит для обеспечения водоснабжения населения и объектов экономики региона в среднем на 330 - 340 суток без учета будущего притока воды. Об этом в Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"С начала года в питьевые водохранилища естественного стока Крыма поступило около 76 млн кубических метров, что составляет всего около 40% от проектного объема", – сказано в сообщении.
В целом по состоянию на 9 февраля 2026 года суммарный объем наполнения всех водохранилищ полуострова (без учета Чернореченского водохранилища в Севастополе) составляет порядка 150 млн кубических метров. Из них наполняемость питьевых водохранилищ естественного стока составляет около 108 млн, наливных водохранилищ Восточного Крыма – 19 млн кубических метров.
Указанных объемов достаточно для обеспечения водоснабжения населения и объектов экономики региона в среднем на протяжении 320–340 суток без учета будущего притока воды, проинформировал Аксенов.
Также по его информации, поступившие осадки улучшили ситуацию с водоснабжением Алушты: период гарантированного обеспечения водой муниципального округа составляет 156 суток.
Для населенных пунктов Восточного Крыма аналогичный период составляет около 194 суток. Здесь потребителям с начала года уже подано 8,8 млн кубических метров воды.
Кроме того, в масштабах региона идет комплексная работа по решению проблемы вододефицита. Продолжается строительство тракта водоподачи от Нежинского, Новогригорьевского и Просторненского подземных водозаборов до Феодосии и Керчи, напомнил глава Крыма.
И подчеркнул, что ввод тракта в эксплуатацию позволит обеспечить качественной питьевой водой жителей городов Феодосии, Судака, Керчи и населенных пунктов Ленинского района.
"Для полного удовлетворения потребностей в водных ресурсах восточной части полуострова в 2026 году планируется подать воду в наливные водохранилища системы Северо-Крымского канала в объеме не менее 45 млн кубических метров", – заверил Сергей Аксенов.
Кроме того, с целью снижения вододефицита на Южном берегу Крыма в рамках федерального проекта "Вода России" нацпроекта "Экологическое благополучие" будут построены Мартовское и Солнечногорское водохранилища. Сейчас на объектах выполняются проектно-изыскательские работы.
