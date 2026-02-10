https://crimea.ria.ru/20260210/naskolko-khvatit-zapasov-pitevoy-vody-v-krymu-1153084650.html
Насколько хватит запасов питьевой воды в Крыму
Насколько хватит запасов питьевой воды в Крыму - РИА Новости Крым, 10.02.2026
Насколько хватит запасов питьевой воды в Крыму
Запасов воды в водохранилищах Крыма хватит для обеспечения водоснабжения населения и объектов экономики региона в среднем на 330 - 340 суток без учета будущего... РИА Новости Крым, 10.02.2026
2026-02-10T11:00
2026-02-10T11:00
2026-02-10T11:00
сергей аксенов
водоснабжение
вода в крыму
водохранилища крыма
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/11/1144242851_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_5ecaae221a7c79bd971e831065bfbe5e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Запасов воды в водохранилищах Крыма хватит для обеспечения водоснабжения населения и объектов экономики региона в среднем на 330 - 340 суток без учета будущего притока воды. Об этом в Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов."С начала года в питьевые водохранилища естественного стока Крыма поступило около 76 млн кубических метров, что составляет всего около 40% от проектного объема", – сказано в сообщении.Указанных объемов достаточно для обеспечения водоснабжения населения и объектов экономики региона в среднем на протяжении 320–340 суток без учета будущего притока воды, проинформировал Аксенов.Также по его информации, поступившие осадки улучшили ситуацию с водоснабжением Алушты: период гарантированного обеспечения водой муниципального округа составляет 156 суток.Для населенных пунктов Восточного Крыма аналогичный период составляет около 194 суток. Здесь потребителям с начала года уже подано 8,8 млн кубических метров воды.Кроме того, в масштабах региона идет комплексная работа по решению проблемы вододефицита. Продолжается строительство тракта водоподачи от Нежинского, Новогригорьевского и Просторненского подземных водозаборов до Феодосии и Керчи, напомнил глава Крыма.И подчеркнул, что ввод тракта в эксплуатацию позволит обеспечить качественной питьевой водой жителей городов Феодосии, Судака, Керчи и населенных пунктов Ленинского района.Кроме того, с целью снижения вододефицита на Южном берегу Крыма в рамках федерального проекта "Вода России" нацпроекта "Экологическое благополучие" будут построены Мартовское и Солнечногорское водохранилища. Сейчас на объектах выполняются проектно-изыскательские работы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму разрабатывают единую схему водоснабженияКогда в восточном Крыму будет стабильное водоснабжениеВ Крыму тянут водоводы и модернизируют сети - что сделано за год
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/11/1144242851_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_00ddd64d45d05b78fbc167d6557f551d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов, водоснабжение, вода в крыму, водохранилища крыма, крым, новости крыма
Насколько хватит запасов питьевой воды в Крыму
Запасов воды в водохранилищах Крыма хватит на 330 - 340 суток - Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Запасов воды в водохранилищах Крыма хватит для обеспечения водоснабжения населения и объектов экономики региона в среднем на 330 - 340 суток без учета будущего притока воды. Об этом в Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"С начала года в питьевые водохранилища естественного стока Крыма поступило около 76 млн кубических метров, что составляет всего около 40% от проектного объема", – сказано в сообщении.
В целом по состоянию на 9 февраля 2026 года суммарный объем наполнения всех водохранилищ полуострова (без учета Чернореченского водохранилища в Севастополе) составляет порядка 150 млн кубических метров. Из них наполняемость питьевых водохранилищ естественного стока составляет около 108 млн, наливных водохранилищ Восточного Крыма – 19 млн кубических метров.
Указанных объемов достаточно для обеспечения водоснабжения населения и объектов экономики региона в среднем на протяжении 320–340 суток без учета будущего притока воды, проинформировал Аксенов.
Также по его информации, поступившие осадки улучшили ситуацию с водоснабжением Алушты: период гарантированного обеспечения водой муниципального округа составляет 156 суток.
Для населенных пунктов Восточного Крыма аналогичный период составляет около 194 суток. Здесь потребителям с начала года уже подано 8,8 млн кубических метров воды.
Кроме того, в масштабах региона идет комплексная работа по решению проблемы вододефицита. Продолжается строительство тракта водоподачи от Нежинского, Новогригорьевского и Просторненского подземных водозаборов до Феодосии и Керчи, напомнил глава Крыма.
И подчеркнул, что ввод тракта в эксплуатацию позволит обеспечить качественной питьевой водой жителей городов Феодосии, Судака, Керчи и населенных пунктов Ленинского района.
"Для полного удовлетворения потребностей в водных ресурсах восточной части полуострова в 2026 году планируется подать воду в наливные водохранилища системы Северо-Крымского канала в объеме не менее 45 млн кубических метров", – заверил Сергей Аксенов.
Кроме того, с целью снижения вододефицита на Южном берегу Крыма в рамках федерального проекта "Вода России" нацпроекта "Экологическое благополучие" будут построены Мартовское и Солнечногорское
водохранилища. Сейчас на объектах выполняются проектно-изыскательские работы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: