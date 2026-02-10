https://crimea.ria.ru/20260210/naskolko-khvatit-zapasov-pitevoy-vody-v-krymu-1153084650.html

Насколько хватит запасов питьевой воды в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Запасов воды в водохранилищах Крыма хватит для обеспечения водоснабжения населения и объектов экономики региона в среднем на 330 - 340 суток без учета будущего притока воды. Об этом в Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов."С начала года в питьевые водохранилища естественного стока Крыма поступило около 76 млн кубических метров, что составляет всего около 40% от проектного объема", – сказано в сообщении.Указанных объемов достаточно для обеспечения водоснабжения населения и объектов экономики региона в среднем на протяжении 320–340 суток без учета будущего притока воды, проинформировал Аксенов.Также по его информации, поступившие осадки улучшили ситуацию с водоснабжением Алушты: период гарантированного обеспечения водой муниципального округа составляет 156 суток.Для населенных пунктов Восточного Крыма аналогичный период составляет около 194 суток. Здесь потребителям с начала года уже подано 8,8 млн кубических метров воды.Кроме того, в масштабах региона идет комплексная работа по решению проблемы вододефицита. Продолжается строительство тракта водоподачи от Нежинского, Новогригорьевского и Просторненского подземных водозаборов до Феодосии и Керчи, напомнил глава Крыма.И подчеркнул, что ввод тракта в эксплуатацию позволит обеспечить качественной питьевой водой жителей городов Феодосии, Судака, Керчи и населенных пунктов Ленинского района.Кроме того, с целью снижения вододефицита на Южном берегу Крыма в рамках федерального проекта "Вода России" нацпроекта "Экологическое благополучие" будут построены Мартовское и Солнечногорское водохранилища. Сейчас на объектах выполняются проектно-изыскательские работы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму разрабатывают единую схему водоснабженияКогда в восточном Крыму будет стабильное водоснабжениеВ Крыму тянут водоводы и модернизируют сети - что сделано за год

