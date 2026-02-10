Рейтинг@Mail.ru
На железной дороге в Подмосковье взорвался автомобиль
На железной дороге в Подмосковье взорвался автомобиль
На железной дороге в Подмосковье взорвался автомобиль - РИА Новости Крым, 10.02.2026
На железной дороге в Подмосковье взорвался автомобиль
50-летний мужчина пострадал при взрыве автомобиля на железнодорожном переезде в подмосковном городе Фрязино. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости Крым, 10.02.2026
2026-02-10T22:03
2026-02-10T22:03
новости
московская область
подмосковье
железная дорога
происшествия
автомобиль
взрыв
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. 50-летний мужчина пострадал при взрыве автомобиля на железнодорожном переезде в подмосковном городе Фрязино. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
московская область
подмосковье
новости, московская область, подмосковье, железная дорога, происшествия, автомобиль, взрыв
На железной дороге в Подмосковье взорвался автомобиль

При взрыве автомобиля на железной дороге в Подмосковье ранен мужчина

22:03 10.02.2026
 
© Прокуратура Московской областиВзрыв автомобиля на железнодорожном переезде в Подмосковье
Взрыв автомобиля на железнодорожном переезде в Подмосковье
© Прокуратура Московской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. 50-летний мужчина пострадал при взрыве автомобиля на железнодорожном переезде в подмосковном городе Фрязино. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
"По предварительным данным, сегодня вечером на железнодорожном переезде вблизи улицы Вокзальной в городе Фрязино в результате срабатывания неустановленного устройства в автомобиле Nissan Patrol пострадал 50-летний водитель", – сказано в сообщении.
Мужчина госпитализирован. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство общеопасным способом и о незаконном обороте взрывчатых веществ.
"Установление обстоятельств происшествия, ход и результаты расследования уголовного дела, а также установление лиц, причастных к совершению преступлений, взяла под контроль Щелковская городская прокуратура", – добавили в надзорном ведомстве.
