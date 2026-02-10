https://crimea.ria.ru/20260210/na-zheleznoy-doroge-v-podmoskove-vzorvalsya-avtomobil-1153106478.html

На железной дороге в Подмосковье взорвался автомобиль

На железной дороге в Подмосковье взорвался автомобиль - РИА Новости Крым, 10.02.2026

На железной дороге в Подмосковье взорвался автомобиль

50-летний мужчина пострадал при взрыве автомобиля на железнодорожном переезде в подмосковном городе Фрязино. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры...

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. 50-летний мужчина пострадал при взрыве автомобиля на железнодорожном переезде в подмосковном городе Фрязино. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.Мужчина госпитализирован. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство общеопасным способом и о незаконном обороте взрывчатых веществ.

