На ЗАЭС и в Энергодаре повреждены объекты жизнеобеспечения
На ЗАЭС и в Энергодаре повреждены объекты жизнеобеспечения
На ЗАЭС и в Энергодаре повреждены объекты жизнеобеспечения - РИА Новости Крым, 10.02.2026
На ЗАЭС и в Энергодаре повреждены объекты жизнеобеспечения
В результате атаки ВСУ на промышленную зону Энергодара повреждены объекты инфраструктуры жизнеобеспечения города и Запорожской атомной электростанции, сообщил... РИА Новости Крым, 10.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В результате атаки ВСУ на промышленную зону Энергодара повреждены объекты инфраструктуры жизнеобеспечения города и Запорожской атомной электростанции, сообщил официальный канал ЗАЭС.Кроме того, поврежден магистральный трубопровод теплотрассы. Подача тепла в жилые дома и социальные объекты Энергодара временно приостановлена.Информации о пострадавших на данный момент нет. Специалисты приступят к детальной оценке повреждений и восстановительным работам, как только это позволит оперативная обстановка.В пресс-службе отметили, что ситуация на Запорожской АЭС находится под контролем. Радиационный фон в районе станции и на прилегающей территории соответствует установленным нормам, угрозы радиационной безопасности нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад молчит: в МАГАТЭ заявили об атаках ВСУ на атомные электростанции РФ На Запорожской АЭС завершили критически важный ремонт – в чем риски"Росатом" готов к международному сотрудничеству по ЗАЭС
Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В результате атаки ВСУ на промышленную зону Энергодара повреждены объекты инфраструктуры жизнеобеспечения города и Запорожской атомной электростанции, сообщил официальный канал ЗАЭС.
"В результате огневого воздействия со стороны ВСУ отключена одна из двух внешних линий электропередачи, питающих Запорожскую атомную электростанцию, – линия 330 кВ "Ферросплавная-1". Электроснабжение станции, необходимое для обеспечения ее нужд, в настоящее время поддерживается по второй линии 750 кВ "Днепровская", - говорится в сообщении.
Кроме того, поврежден магистральный трубопровод теплотрассы. Подача тепла в жилые дома и социальные объекты Энергодара временно приостановлена.
Информации о пострадавших на данный момент нет. Специалисты приступят к детальной оценке повреждений и восстановительным работам, как только это позволит оперативная обстановка.
В пресс-службе отметили, что ситуация на Запорожской АЭС находится под контролем. Радиационный фон в районе станции и на прилегающей территории соответствует установленным нормам, угрозы радиационной безопасности нет.
