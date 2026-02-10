https://crimea.ria.ru/20260210/na-zaes-i-v-energodare-povrezhdeny-obekty-zhizneobespecheniya-1153095774.html
На ЗАЭС и в Энергодаре повреждены объекты жизнеобеспечения
В Энергодаре повреждена одна из двух питающих Запорожскую АЭС линий электропередачи
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В результате атаки ВСУ на промышленную зону Энергодара повреждены объекты инфраструктуры жизнеобеспечения города и Запорожской атомной электростанции, сообщил официальный канал ЗАЭС.
"В результате огневого воздействия со стороны ВСУ отключена одна из двух внешних линий электропередачи, питающих Запорожскую атомную электростанцию, – линия 330 кВ "Ферросплавная-1". Электроснабжение станции, необходимое для обеспечения ее нужд, в настоящее время поддерживается по второй линии 750 кВ "Днепровская", - говорится в сообщении.
Кроме того, поврежден магистральный трубопровод теплотрассы. Подача тепла в жилые дома и социальные объекты Энергодара временно приостановлена.
Информации о пострадавших на данный момент нет. Специалисты приступят к детальной оценке повреждений и восстановительным работам, как только это позволит оперативная обстановка.
В пресс-службе отметили, что ситуация на Запорожской АЭС находится под контролем. Радиационный фон в районе станции и на прилегающей территории соответствует установленным нормам, угрозы радиационной безопасности нет.
