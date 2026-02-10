https://crimea.ria.ru/20260210/na-zaes-i-v-energodare-povrezhdeny-obekty-zhizneobespecheniya-1153095774.html

На ЗАЭС и в Энергодаре повреждены объекты жизнеобеспечения

На ЗАЭС и в Энергодаре повреждены объекты жизнеобеспечения - РИА Новости Крым, 10.02.2026

На ЗАЭС и в Энергодаре повреждены объекты жизнеобеспечения

В результате атаки ВСУ на промышленную зону Энергодара повреждены объекты инфраструктуры жизнеобеспечения города и Запорожской атомной электростанции, сообщил... РИА Новости Крым, 10.02.2026

2026-02-10T15:45

2026-02-10T15:45

2026-02-10T15:45

заэс (запорожская атомная электростанция)

обстрелы всу

энергодар

запорожская область

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/01/1142289210_0:35:666:410_1920x0_80_0_0_70bbe89ad1ebbe9a9a309942bf34add5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В результате атаки ВСУ на промышленную зону Энергодара повреждены объекты инфраструктуры жизнеобеспечения города и Запорожской атомной электростанции, сообщил официальный канал ЗАЭС.Кроме того, поврежден магистральный трубопровод теплотрассы. Подача тепла в жилые дома и социальные объекты Энергодара временно приостановлена.Информации о пострадавших на данный момент нет. Специалисты приступят к детальной оценке повреждений и восстановительным работам, как только это позволит оперативная обстановка.В пресс-службе отметили, что ситуация на Запорожской АЭС находится под контролем. Радиационный фон в районе станции и на прилегающей территории соответствует установленным нормам, угрозы радиационной безопасности нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад молчит: в МАГАТЭ заявили об атаках ВСУ на атомные электростанции РФ На Запорожской АЭС завершили критически важный ремонт – в чем риски"Росатом" готов к международному сотрудничеству по ЗАЭС

заэс (запорожская атомная электростанция)

энергодар

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), обстрелы всу, энергодар, запорожская область, новости