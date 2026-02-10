Рейтинг@Mail.ru
На трассе Ялта-Севастополь неизвестный сбил 14-летнего ребенка и скрылся - РИА Новости Крым, 10.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260210/na-trasse-yalta-sevastopol-neizvestnyy-sbil-14-letnego-rebenka-i-skrylsya-1153089833.html
На трассе Ялта-Севастополь неизвестный сбил 14-летнего ребенка и скрылся
На трассе Ялта-Севастополь неизвестный сбил 14-летнего ребенка и скрылся - РИА Новости Крым, 10.02.2026
На трассе Ялта-Севастополь неизвестный сбил 14-летнего ребенка и скрылся
На трассе Ялта-Севастополь неизвестный автомобиль сбил 14-летнего ребенка на "зебре" и скрылся. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Севастополя. РИА Новости Крым, 10.02.2026
2026-02-10T13:14
2026-02-10T13:14
дтп в крыму и севастополе
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
севастополь
новости севастополя
крым
новости крыма
госавтоинспекция севастополя
дети
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0a/1153089712_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_596fb50798d53929e490df9cf7d93354.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. На трассе Ялта-Севастополь неизвестный автомобиль сбил 14-летнего ребенка на "зебре" и скрылся. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Севастополя.Инцидент произошел во вторник утром.В результате ДТП мальчик получил травмы и доставлен в медицинское учреждение.На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Проводится проверка.
севастополь
крым
На трассе Ялта-Севастополь неизвестный сбил 14-летнего ребенка и скрылся

На трассе Ялта-Севастополь неизвестный сбил 14-летнего ребенка на "зебре" и скрылся

13:14 10.02.2026
 
© Госавтоинспекция СевастополяНа трассе Ялта-Севастополь неизвестный сбил 14-летнего ребенка на "зебре" и скрылся
На трассе Ялта-Севастополь неизвестный сбил 14-летнего ребенка на зебре и скрылся
© Госавтоинспекция Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. На трассе Ялта-Севастополь неизвестный автомобиль сбил 14-летнего ребенка на "зебре" и скрылся. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Севастополя.
Инцидент произошел во вторник утром.
"Неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, совершил наезд на 14-летнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении.
В результате ДТП мальчик получил травмы и доставлен в медицинское учреждение.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Проводится проверка.
