На трассе Ялта-Севастополь неизвестный сбил 14-летнего ребенка и скрылся
На трассе Ялта-Севастополь неизвестный автомобиль сбил 14-летнего ребенка на "зебре" и скрылся. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Севастополя. РИА Новости Крым, 10.02.2026
2026-02-10T13:14
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. На трассе Ялта-Севастополь неизвестный автомобиль сбил 14-летнего ребенка на "зебре" и скрылся. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Севастополя.Инцидент произошел во вторник утром.В результате ДТП мальчик получил травмы и доставлен в медицинское учреждение.На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Проводится проверка.
