На Байкале машина ушла под лед – погибли два человека
На Байкале машина ушла под лед – погибли два человека
На Байкале машина ушла под лед – погибли два человека
На Байкале машина ушла под лед – погибли два человека
Два человека погибли в результате провала автомобиля под лед в акватории озера Байкал. Об этом сообщили в МЧС России, отметив, что трагедии можно было бы...
происшествия
байкал
новости
россия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Два человека погибли в результате провала автомобиля под лед в акватории озера Байкал. Об этом сообщили в МЧС России, отметив, что трагедии можно было бы избежать при соблюдении правил безопасности.По информации ведомства, водитель автомобиля Toyota Ractis нарушил запрет выезда на лед вне ледовых переправ, двигаясь по заливу Усть-Анга.На место трагедии выехали сотрудники Сахюртинского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. Дно в месте провала неоднородное, имеются скальные выступы. Глубина – от 100 до 400 метров.Поисковые работы будут продолжены, добавили в ведомстве."В соответствии с региональным законодательством несанкционированный выезд на лед водных объектов вне оборудованных ледовых переправ запрещен и влечет административную ответственность", - напомнили в пресс-службе.Ранее в Приморском крае сразу четыре машины и пассажирский микроавтобус ушли под лед в Амурском заливе. Машина с восемью людьми провалилась под лед в Якутске, пять человек выбрались самостоятельно, трое, в том числе ребенок, остались в транспортном средстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Две машины провалились под лед Байкала – видеоВ Крыму машина упала со скалы - пострадал ребенок и двое взрослыхВ Минздраве РК рассказали о состоянии провалившегося под лед мальчика
байкал
россия
РИА Новости Крым
2026
Новости
происшествия, байкал, новости, россия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
На Байкале машина ушла под лед – погибли два человека

Два человека погибли в результате провала автомобиля под лед в акватории озера Байкал

09:42 10.02.2026 (обновлено: 09:53 10.02.2026)
 
На Байкале машина ушла под лед
На Байкале машина ушла под лед
© МЧС России
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Два человека погибли в результате провала автомобиля под лед в акватории озера Байкал. Об этом сообщили в МЧС России, отметив, что трагедии можно было бы избежать при соблюдении правил безопасности.
По информации ведомства, водитель автомобиля Toyota Ractis нарушил запрет выезда на лед вне ледовых переправ, двигаясь по заливу Усть-Анга.
"В двух-трех километрах от берега автомобиль ушел под воду. В салоне находились четыре человека. Двоим из них удалось выбраться из тонущей машины, еще двое, мужчина 1991 года рождения и женщина 1989 года рождения, сделать этого не смогли", - говорится в сообщении.
На место трагедии выехали сотрудники Сахюртинского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. Дно в месте провала неоднородное, имеются скальные выступы. Глубина – от 100 до 400 метров.
Поисковые работы будут продолжены, добавили в ведомстве.
"В соответствии с региональным законодательством несанкционированный выезд на лед водных объектов вне оборудованных ледовых переправ запрещен и влечет административную ответственность", - напомнили в пресс-службе.
Ранее в Приморском крае сразу четыре машины и пассажирский микроавтобус ушли под лед в Амурском заливе. Машина с восемью людьми провалилась под лед в Якутске, пять человек выбрались самостоятельно, трое, в том числе ребенок, остались в транспортном средстве.
ПроисшествияБайкалНовостиРоссияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
