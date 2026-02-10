https://crimea.ria.ru/20260210/na-baykale-mashina-ushla-pod-led--pogibli-dva-cheloveka-1153082712.html

На Байкале машина ушла под лед – погибли два человека

На Байкале машина ушла под лед – погибли два человека - РИА Новости Крым, 10.02.2026

На Байкале машина ушла под лед – погибли два человека

Два человека погибли в результате провала автомобиля под лед в акватории озера Байкал. Об этом сообщили в МЧС России, отметив, что трагедии можно было бы...

2026-02-10T09:42

2026-02-10T09:42

2026-02-10T09:53

происшествия

байкал

новости

россия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Два человека погибли в результате провала автомобиля под лед в акватории озера Байкал. Об этом сообщили в МЧС России, отметив, что трагедии можно было бы избежать при соблюдении правил безопасности.По информации ведомства, водитель автомобиля Toyota Ractis нарушил запрет выезда на лед вне ледовых переправ, двигаясь по заливу Усть-Анга.На место трагедии выехали сотрудники Сахюртинского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. Дно в месте провала неоднородное, имеются скальные выступы. Глубина – от 100 до 400 метров.Поисковые работы будут продолжены, добавили в ведомстве."В соответствии с региональным законодательством несанкционированный выезд на лед водных объектов вне оборудованных ледовых переправ запрещен и влечет административную ответственность", - напомнили в пресс-службе.Ранее в Приморском крае сразу четыре машины и пассажирский микроавтобус ушли под лед в Амурском заливе. Машина с восемью людьми провалилась под лед в Якутске, пять человек выбрались самостоятельно, трое, в том числе ребенок, остались в транспортном средстве.

байкал

россия

2026

Новости

происшествия, байкал, новости, россия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)