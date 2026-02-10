Рейтинг@Mail.ru
Мороз в Крыму - ситуация на дорогах и перевалах - РИА Новости Крым, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260210/moroz-v-krymu---situatsiya-na-dorogakh-i-perevalakh-1153079540.html
Мороз в Крыму - ситуация на дорогах и перевалах
Мороз в Крыму - ситуация на дорогах и перевалах - РИА Новости Крым, 10.02.2026
Мороз в Крыму - ситуация на дорогах и перевалах
Дороги Крыма обработаны противогололедными материалами, проезд обеспечен. Об этом утром во вторник сообщили на предприятии "Крымавтодор". РИА Новости Крым, 10.02.2026
2026-02-10T07:13
2026-02-10T07:13
ситуация на дорогах крыма
крым
новости крыма
крымавтодор
погода в крыму
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/09/1152268993_0:289:750:711_1920x0_80_0_0_78f9c082ca8b8d4b2461575057d7df89.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Дороги Крыма обработаны противогололедными материалами, проезд обеспечен. Об этом утром во вторник сообщили на предприятии "Крымавтодор".Обстановка на основных направлениях: "Работы по зимнему содержанию продолжаются, дорожники готовы к оперативному реагированию при изменении погодных условий", - подчеркнули в Крымавтодоре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/09/1152268993_0:219:750:782_1920x0_80_0_0_d0d27aeaaa10f6dcdfcab80ecec67f5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, крымавтодор, погода в крыму, транспорт
Мороз в Крыму - ситуация на дорогах и перевалах

Проезд по дорогам Крыма обеспечен - Крымавтодор

07:13 10.02.2026
 
© КрымавтодорДорожная техника
Дорожная техника
© Крымавтодор
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Дороги Крыма обработаны противогололедными материалами, проезд обеспечен. Об этом утром во вторник сообщили на предприятии "Крымавтодор".
"По состоянию на утро, на автомобильных дорогах Республики Крым проводится комплекс работ по зимнему содержанию. Температура воздуха от –4°С до –13°С. Осадков не наблюдается. Покрытие автомобильных дорог преимущественно сухое, местами влажное и обработанное", - говорится в сообщении.

Обстановка на основных направлениях:

  • Красноперекопск –10°, без осадков, покрытие сухое, проводится обработка;
  • Красногвардейский район –10°, без осадков, покрытие сухое;
  • Бахчисарайский район –9°, без осадков, покрытие сухое;
  • Ленинский район –7°, без осадков, покрытие сухое;
  • Ялта –4°, без осадков, покрытие местами мокрое, проводится обработка опасных участков;
  • Судак, Грушевка — от –6° до –13°, без осадков, покрытие сухое, местами обработанное;
  • Нижнегорский район –9°, без осадков, покрытие сухое;
  • Сакский район –9°, без осадков, покрытие сухое;
  • Джанкойский район –9°, без осадков, покрытие сухое;
  • Алушта, Ангарский перевал, Шапка Партизан — от –4° до –11°, без осадков, покрытие сухое;
  • Симферополь и пригород — от –9° до –10°, без осадков, покрытие местами влажное, обработанное;
  • Черноморский район –8°, без осадков, покрытие сухое;
  • Керчь –7°, без осадков, покрытие сухое, местами влажное, обработанное;
  • Белогорский район –10°, без осадков, покрытие обработанное, местами сухое.
"Работы по зимнему содержанию продолжаются, дорожники готовы к оперативному реагированию при изменении погодных условий", - подчеркнули в Крымавтодоре.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымНовости КрымаКрымавтодорПогода в КрымуТранспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:27В Новороссийске запретят движение морского транспорта
08:18Умер известный адвокат Генрих Падва
08:11День памяти Пушкина – инфографика
07:51Ученик принес в школу топор и пистолет: в Югре идет проверка прокуратуры
07:39Названа средняя стоимость летнего семейного отдыха в Крыму и на Кубани
07:13Мороз в Крыму - ситуация на дорогах и перевалах
07:05Сколько гостевых домов в Крыму прошли регистрацию
06:40Когда завершится реставрация панорамы "Оборона Севастополя"
06:18Приходит прозрение: в Европе признали срыв Британией мира на Украине
05:57Сильное землетрясение произошло в 35 км от Новороссийска
00:01Погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 10 февраля
23:52Над Азовским морем ликвидировали украинские беспилотники
22:30Большое интервью Аксенова и заявление Лаврова о защите Крыма: главное
22:12Референдум на Украине: о чем говорят "утечки" о договоренностях с США
21:5719-летний водитель насмерть сбил пешехода на трассе под Севастополем
21:28Что будет с ценами на отдых в Крыму летом 2026
21:08К концу года появится ГОСТ на русскую кухню
20:54Вода в крымском поселке временно станет непригодной для питья
20:44В Крыму в сфере курортов реализуют инвестпроекты на 300 миллиардов рублей
Лента новостейМолния