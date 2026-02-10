https://crimea.ria.ru/20260210/moroz-v-krymu---situatsiya-na-dorogakh-i-perevalakh-1153079540.html
Мороз в Крыму - ситуация на дорогах и перевалах
Мороз в Крыму - ситуация на дорогах и перевалах
Мороз в Крыму - ситуация на дорогах и перевалах
Дороги Крыма обработаны противогололедными материалами, проезд обеспечен. Об этом утром во вторник сообщили на предприятии "Крымавтодор". РИА Новости Крым, 10.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Дороги Крыма обработаны противогололедными материалами, проезд обеспечен. Об этом утром во вторник сообщили на предприятии "Крымавтодор".Обстановка на основных направлениях: "Работы по зимнему содержанию продолжаются, дорожники готовы к оперативному реагированию при изменении погодных условий", - подчеркнули в Крымавтодоре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Мороз в Крыму - ситуация на дорогах и перевалах
Проезд по дорогам Крыма обеспечен - Крымавтодор
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Дороги Крыма обработаны противогололедными материалами, проезд обеспечен. Об этом утром во вторник сообщили на предприятии "Крымавтодор".
"По состоянию на утро, на автомобильных дорогах Республики Крым проводится комплекс работ по зимнему содержанию. Температура воздуха от –4°С до –13°С. Осадков не наблюдается. Покрытие автомобильных дорог преимущественно сухое, местами влажное и обработанное", - говорится в сообщении.
Обстановка на основных направлениях:
—Красноперекопск –10°, без осадков, покрытие сухое, проводится обработка;
—Красногвардейский район –10°, без осадков, покрытие сухое;
—Бахчисарайский район –9°, без осадков, покрытие сухое;
—Ленинский район –7°, без осадков, покрытие сухое;
—Ялта –4°, без осадков, покрытие местами мокрое, проводится обработка опасных участков;
—Судак, Грушевка — от –6° до –13°, без осадков, покрытие сухое, местами обработанное;
—Нижнегорский район –9°, без осадков, покрытие сухое;
— Сакский район –9°, без осадков, покрытие сухое;
—Джанкойский район –9°, без осадков, покрытие сухое;
—Алушта, Ангарский перевал, Шапка Партизан — от –4° до –11°, без осадков, покрытие сухое;
—Симферополь и пригород — от –9° до –10°, без осадков, покрытие местами влажное, обработанное;
—Черноморский район –8°, без осадков, покрытие сухое;
—Керчь –7°, без осадков, покрытие сухое, местами влажное, обработанное;
—Белогорский район –10°, без осадков, покрытие обработанное, местами сухое.
"Работы по зимнему содержанию продолжаются, дорожники готовы к оперативному реагированию при изменении погодных условий", - подчеркнули в Крымавтодоре.
