https://crimea.ria.ru/20260210/moroz-v-krymu---situatsiya-na-dorogakh-i-perevalakh-1153079540.html

Мороз в Крыму - ситуация на дорогах и перевалах

Мороз в Крыму - ситуация на дорогах и перевалах - РИА Новости Крым, 10.02.2026

Мороз в Крыму - ситуация на дорогах и перевалах

Дороги Крыма обработаны противогололедными материалами, проезд обеспечен. Об этом утром во вторник сообщили на предприятии "Крымавтодор". РИА Новости Крым, 10.02.2026

2026-02-10T07:13

2026-02-10T07:13

2026-02-10T07:13

ситуация на дорогах крыма

крым

новости крыма

крымавтодор

погода в крыму

транспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/09/1152268993_0:289:750:711_1920x0_80_0_0_78f9c082ca8b8d4b2461575057d7df89.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Дороги Крыма обработаны противогололедными материалами, проезд обеспечен. Об этом утром во вторник сообщили на предприятии "Крымавтодор".Обстановка на основных направлениях: "Работы по зимнему содержанию продолжаются, дорожники готовы к оперативному реагированию при изменении погодных условий", - подчеркнули в Крымавтодоре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, крымавтодор, погода в крыму, транспорт