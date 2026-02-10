https://crimea.ria.ru/20260210/kogda-zavershitsya-restavratsiya-panoramy-oborona-sevastopolya-1153056553.html

Когда завершится реставрация панорамы "Оборона Севастополя"

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Реставрационные работы панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." продолжаются и в 2027 году буду завершены полностью. К концу текущего года на объекте могут быть организованы экскурсии с открытой реставрацией. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель директора по развитию Музея обороны Севастополя Альбина Тищенко.Альбина Тищенко подчеркнула, что это фундаментальная работа и кропотливый процесс, требующий выполнения и технических задач."Когда проводились ремонтные работы¸ чтобы защитить предметный план, был сооружен так называемый подиум – конструкция, по которой можно было ходить без вреда для него. Основной задачей на сегодняшний день является именно разобрать этот подиум. Затруднение в том, что, когда его возводили, специальные балки были погружены через крышу панорамы и опущены в само здание. Сейчас такой процесс реализовать невозможно, а значит, он будет более сложный. Нельзя использовать сварку, чтобы не было потом налета на полотне. Работы по разбору подиума займут около полугода", – пояснила специалист.В настоящее время, по словам спикера, организаторы занимаются поиском решения данного вопроса – только после этого реставраторы смогут приступить к выполнению второй части своего контракта."Скорее всего, реставрационные работы будут завершены уже весной-летом в 2027 года, когда мы уже полностью сможем открыть объект в том режиме, в котором он принимал посетителей ранее. Но со своей стороны, имея уже опыт работы с диорамой, когда мы запустили экскурсии с открытой реставрацией, мы сейчас рассматриваем такой вариант и думаем, что в конце 2026 года, как только подиум будет разобран и реставраторы смогут выйти на объект для продолжения работ, мы планируем тоже организовать такие экскурсии с открытой реставрацией", – уточнила гостья эфира.По ее информации, экскурсии не будут ежедневными.Также она отметила, что жители и гости города очень соскучились по панораме и с нетерпением ждут момента ее открытия."И даже сейчас, когда панорама закрыта, люди все равно приезжают к панораме в надежде на то, что вдруг получится одним глазком посмотреть или увидеть само здание. Поэтому мы уверены, что какие бы экскурсии ни были, даже ограниченные с открытой реставрацией – они будут пользоваться спросом",– подчеркнула специалист.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Автор – святое: как реставрируют панораму "Оборона Севастополя"Год открытий чудных: как Севастополь изменится в 2026 годуПанорама и Исторический бульвар в Севастополе: что изменится с открытием

