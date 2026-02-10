Рейтинг@Mail.ru
Когда завершится реставрация панорамы "Оборона Севастополя"
https://crimea.ria.ru/20260210/kogda-zavershitsya-restavratsiya-panoramy-oborona-sevastopolya-1153056553.html
Когда завершится реставрация панорамы "Оборона Севастополя"
Когда завершится реставрация панорамы "Оборона Севастополя" - РИА Новости Крым, 10.02.2026
Когда завершится реставрация панорамы "Оборона Севастополя"
Реставрационные работы панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." продолжаются и в 2027 году буду завершены полностью. К концу текущего года на объекте могут... РИА Новости Крым, 10.02.2026
2026-02-10T06:40
2026-02-10T06:40
радио "спутник в крыму"
севастополь
реконструкция панорамы "оборона севастополя в 1854 – 1855 гг"
история
новости севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1b/1147526753_112:0:1168:594_1920x0_80_0_0_35606a9c2f147a4a7eb4ab7321e2dabd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Реставрационные работы панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." продолжаются и в 2027 году буду завершены полностью. К концу текущего года на объекте могут быть организованы экскурсии с открытой реставрацией. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель директора по развитию Музея обороны Севастополя Альбина Тищенко.Альбина Тищенко подчеркнула, что это фундаментальная работа и кропотливый процесс, требующий выполнения и технических задач."Когда проводились ремонтные работы¸ чтобы защитить предметный план, был сооружен так называемый подиум – конструкция, по которой можно было ходить без вреда для него. Основной задачей на сегодняшний день является именно разобрать этот подиум. Затруднение в том, что, когда его возводили, специальные балки были погружены через крышу панорамы и опущены в само здание. Сейчас такой процесс реализовать невозможно, а значит, он будет более сложный. Нельзя использовать сварку, чтобы не было потом налета на полотне. Работы по разбору подиума займут около полугода", – пояснила специалист.В настоящее время, по словам спикера, организаторы занимаются поиском решения данного вопроса – только после этого реставраторы смогут приступить к выполнению второй части своего контракта."Скорее всего, реставрационные работы будут завершены уже весной-летом в 2027 года, когда мы уже полностью сможем открыть объект в том режиме, в котором он принимал посетителей ранее. Но со своей стороны, имея уже опыт работы с диорамой, когда мы запустили экскурсии с открытой реставрацией, мы сейчас рассматриваем такой вариант и думаем, что в конце 2026 года, как только подиум будет разобран и реставраторы смогут выйти на объект для продолжения работ, мы планируем тоже организовать такие экскурсии с открытой реставрацией", – уточнила гостья эфира.По ее информации, экскурсии не будут ежедневными.Также она отметила, что жители и гости города очень соскучились по панораме и с нетерпением ждут момента ее открытия."И даже сейчас, когда панорама закрыта, люди все равно приезжают к панораме в надежде на то, что вдруг получится одним глазком посмотреть или увидеть само здание. Поэтому мы уверены, что какие бы экскурсии ни были, даже ограниченные с открытой реставрацией – они будут пользоваться спросом",– подчеркнула специалист.
севастополь
Когда завершится реставрация панорамы "Оборона Севастополя"

Реставрация панорамы "Оборона Севастополя" завершится в 2027 году

06:40 10.02.2026
 
© РИА Новости КрымРеставрационные работы. Панорама "Оборона Севастополя 1854–1855 гг."
Реставрационные работы. Панорама Оборона Севастополя 1854–1855 гг. - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Реставрационные работы панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." продолжаются и в 2027 году буду завершены полностью. К концу текущего года на объекте могут быть организованы экскурсии с открытой реставрацией. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель директора по развитию Музея обороны Севастополя Альбина Тищенко.

"Мы достаточно долгое время занимаемся реставрационными процессами. На сегодняшний день уже полностью отреставрировано само здание внутри и снаружи, начались работы по реставрации полотна. На сегодняшний день оно отреставрировано уже на 70%", – отметила собеседница.

Альбина Тищенко подчеркнула, что это фундаментальная работа и кропотливый процесс, требующий выполнения и технических задач.
"Когда проводились ремонтные работы¸ чтобы защитить предметный план, был сооружен так называемый подиум – конструкция, по которой можно было ходить без вреда для него. Основной задачей на сегодняшний день является именно разобрать этот подиум. Затруднение в том, что, когда его возводили, специальные балки были погружены через крышу панорамы и опущены в само здание. Сейчас такой процесс реализовать невозможно, а значит, он будет более сложный. Нельзя использовать сварку, чтобы не было потом налета на полотне. Работы по разбору подиума займут около полугода", – пояснила специалист.
В настоящее время, по словам спикера, организаторы занимаются поиском решения данного вопроса – только после этого реставраторы смогут приступить к выполнению второй части своего контракта.
"Скорее всего, реставрационные работы будут завершены уже весной-летом в 2027 года, когда мы уже полностью сможем открыть объект в том режиме, в котором он принимал посетителей ранее. Но со своей стороны, имея уже опыт работы с диорамой, когда мы запустили экскурсии с открытой реставрацией, мы сейчас рассматриваем такой вариант и думаем, что в конце 2026 года, как только подиум будет разобран и реставраторы смогут выйти на объект для продолжения работ, мы планируем тоже организовать такие экскурсии с открытой реставрацией", – уточнила гостья эфира.
По ее информации, экскурсии не будут ежедневными.
"Скорее всего, это будет один-два раза в неделю по одной-две экскурсии буквально, чтобы не мешать реставраторам делать свою работу и чтобы все-таки посетители могли увидеть наш объект, вспомнить о нем и ознакомиться с тем, как проходят реставрационные работы", – сказала эксперт.
Также она отметила, что жители и гости города очень соскучились по панораме и с нетерпением ждут момента ее открытия.
"И даже сейчас, когда панорама закрыта, люди все равно приезжают к панораме в надежде на то, что вдруг получится одним глазком посмотреть или увидеть само здание. Поэтому мы уверены, что какие бы экскурсии ни были, даже ограниченные с открытой реставрацией – они будут пользоваться спросом",– подчеркнула специалист.
