https://crimea.ria.ru/20260210/kogda-zavershitsya-restavratsiya-panoramy-oborona-sevastopolya-1153056553.html
Когда завершится реставрация панорамы "Оборона Севастополя"
Когда завершится реставрация панорамы "Оборона Севастополя" - РИА Новости Крым, 10.02.2026
Когда завершится реставрация панорамы "Оборона Севастополя"
Реставрационные работы панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." продолжаются и в 2027 году буду завершены полностью. К концу текущего года на объекте могут... РИА Новости Крым, 10.02.2026
2026-02-10T06:40
2026-02-10T06:40
2026-02-10T06:40
радио "спутник в крыму"
севастополь
реконструкция панорамы "оборона севастополя в 1854 – 1855 гг"
история
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1b/1147526753_112:0:1168:594_1920x0_80_0_0_35606a9c2f147a4a7eb4ab7321e2dabd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Реставрационные работы панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." продолжаются и в 2027 году буду завершены полностью. К концу текущего года на объекте могут быть организованы экскурсии с открытой реставрацией. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель директора по развитию Музея обороны Севастополя Альбина Тищенко.Альбина Тищенко подчеркнула, что это фундаментальная работа и кропотливый процесс, требующий выполнения и технических задач."Когда проводились ремонтные работы¸ чтобы защитить предметный план, был сооружен так называемый подиум – конструкция, по которой можно было ходить без вреда для него. Основной задачей на сегодняшний день является именно разобрать этот подиум. Затруднение в том, что, когда его возводили, специальные балки были погружены через крышу панорамы и опущены в само здание. Сейчас такой процесс реализовать невозможно, а значит, он будет более сложный. Нельзя использовать сварку, чтобы не было потом налета на полотне. Работы по разбору подиума займут около полугода", – пояснила специалист.В настоящее время, по словам спикера, организаторы занимаются поиском решения данного вопроса – только после этого реставраторы смогут приступить к выполнению второй части своего контракта."Скорее всего, реставрационные работы будут завершены уже весной-летом в 2027 года, когда мы уже полностью сможем открыть объект в том режиме, в котором он принимал посетителей ранее. Но со своей стороны, имея уже опыт работы с диорамой, когда мы запустили экскурсии с открытой реставрацией, мы сейчас рассматриваем такой вариант и думаем, что в конце 2026 года, как только подиум будет разобран и реставраторы смогут выйти на объект для продолжения работ, мы планируем тоже организовать такие экскурсии с открытой реставрацией", – уточнила гостья эфира.По ее информации, экскурсии не будут ежедневными.Также она отметила, что жители и гости города очень соскучились по панораме и с нетерпением ждут момента ее открытия."И даже сейчас, когда панорама закрыта, люди все равно приезжают к панораме в надежде на то, что вдруг получится одним глазком посмотреть или увидеть само здание. Поэтому мы уверены, что какие бы экскурсии ни были, даже ограниченные с открытой реставрацией – они будут пользоваться спросом",– подчеркнула специалист.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Автор – святое: как реставрируют панораму "Оборона Севастополя"Год открытий чудных: как Севастополь изменится в 2026 годуПанорама и Исторический бульвар в Севастополе: что изменится с открытием
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1b/1147526753_244:0:1036:594_1920x0_80_0_0_c9a3984aabc3d5c9efec29bb748d94af.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, реконструкция панорамы "оборона севастополя в 1854 – 1855 гг", история, новости севастополя
Когда завершится реставрация панорамы "Оборона Севастополя"
Реставрация панорамы "Оборона Севастополя" завершится в 2027 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым
. Реставрационные работы панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." продолжаются и в 2027 году буду завершены полностью. К концу текущего года на объекте могут быть организованы экскурсии с открытой реставрацией. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала заместитель директора по развитию Музея обороны Севастополя Альбина Тищенко.
"Мы достаточно долгое время занимаемся реставрационными процессами. На сегодняшний день уже полностью отреставрировано само здание внутри и снаружи, начались работы по реставрации полотна. На сегодняшний день оно отреставрировано уже на 70%", – отметила собеседница.
Альбина Тищенко подчеркнула, что это фундаментальная работа и кропотливый процесс, требующий выполнения и технических задач.
"Когда проводились ремонтные работы¸ чтобы защитить предметный план, был сооружен так называемый подиум – конструкция, по которой можно было ходить без вреда для него. Основной задачей на сегодняшний день является именно разобрать этот подиум. Затруднение в том, что, когда его возводили, специальные балки были погружены через крышу панорамы и опущены в само здание. Сейчас такой процесс реализовать невозможно, а значит, он будет более сложный. Нельзя использовать сварку, чтобы не было потом налета на полотне. Работы по разбору подиума займут около полугода", – пояснила специалист.
В настоящее время, по словам спикера, организаторы занимаются поиском решения данного вопроса – только после этого реставраторы смогут приступить к выполнению второй части своего контракта.
"Скорее всего, реставрационные работы будут завершены уже весной-летом в 2027 года, когда мы уже полностью сможем открыть объект в том режиме, в котором он принимал посетителей ранее. Но со своей стороны, имея уже опыт работы с диорамой, когда мы запустили экскурсии с открытой реставрацией, мы сейчас рассматриваем такой вариант и думаем, что в конце 2026 года, как только подиум будет разобран и реставраторы смогут выйти на объект для продолжения работ, мы планируем тоже организовать такие экскурсии с открытой реставрацией", – уточнила гостья эфира.
По ее информации, экскурсии не будут ежедневными.
"Скорее всего, это будет один-два раза в неделю по одной-две экскурсии буквально, чтобы не мешать реставраторам делать свою работу и чтобы все-таки посетители могли увидеть наш объект, вспомнить о нем и ознакомиться с тем, как проходят реставрационные работы", – сказала эксперт.
Также она отметила, что жители и гости города очень соскучились по панораме и с нетерпением ждут момента ее открытия.
"И даже сейчас, когда панорама закрыта, люди все равно приезжают к панораме в надежде на то, что вдруг получится одним глазком посмотреть или увидеть само здание. Поэтому мы уверены, что какие бы экскурсии ни были, даже ограниченные с открытой реставрацией – они будут пользоваться спросом",– подчеркнула специалист.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым: