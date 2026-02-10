https://crimea.ria.ru/20260210/kakoy-segodnya-prazdnik-10-fevralya-1134786140.html

Какой сегодня праздник: 10 февраля

Какой сегодня праздник: 10 февраля - РИА Новости Крым, 10.02.2026

Какой сегодня праздник: 10 февраля

10 февраля мир занимается популяризацией зернобобовых, россияне поздравляют дипломатов и чтут память Пушкина. А еще дата считается днем рождения утюга. РИА Новости Крым, 10.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. 10 февраля мир занимается популяризацией зернобобовых, россияне поздравляют дипломатов и чтут память Пушкина. А еще дата считается днем рождения утюга.Что празднуют в РоссииДень дипломатического работника (День дипломата) в России учрежден в честь образования 10 февраля 1802 года императором Александром I Министерства иностранных дел империи.Также в стране – День памяти Александра Сергеевича Пушкина. 8 февраля 1837 года на дуэли с французским офицером Дантесом поэт получил тяжелое ранение, 10 февраля – скончался. Творческое наследие Пушкина является неоценимым вкладом не только в литературу России, но и в мировую культуру.Международное сообщество отмечает Всемирный день зернобобовых. Праздник относительно молодой – установлен Генассамблеей ООН в 2018 году по инициативе африканской Республики Буркина-Фасо. Цель – повышение осведомленности человечества о питательной ценности зернобобовых культур.Во многих странах со славянской культурой – День Домового. Предки почитали этого духа как хранителя жилища и семейного очага и верили, что, если не проявлять к Домовому должного уважения, он будет пакостить и вредничать. Второе название праздника – Кудесы (бубны): домашнего духа также услаждают музыкой.Еще в этот день отмечают Всемирный день кино. Именины у Ольги, Феодосия, Палладия, Владимира.Знаменательные событияВ 1784 году императрица Екатерина II переименовала крымскую портовую крепость Акъяр в Севастополь (в переводе с греческого – "священный город").10 февраля 1636 года считается днем рождения утюга. Дата зафиксирована в книге расходов русского царского двора и является первым упоминанием о бытовом приборе.Кто родилсяИсполняется 136 лет со дня рождения Бориса Пастернака. Он написал множество стихотворений, повестей, статей и эссе, знаменит переводами трудов Шекспира, Гете и Шиллера. А за роман "Доктор Живаго" Пастернак удостоился Нобелевской премии в области литературы.В 1915 году на свет появился Народный артист СССР Владимир Зельдин, служивший театру до конца своих дней. Его девизом были слова из роли Дон Кихота: "Вдохни полной грудью живительный воздух жизни и подумай над тем, как прожить ее дальше". Актер известен по фильмам "Свинарка и Пастух", "Сказание о земле сибирской", "Дядя Ваня", "Карнавальная ночь", "Десять негритят". Зельдин, наряду с Николаем Анненковым, был одним из двух мировых профессиональных театральных актеров, которые, оставаясь в профессии, отметили 100-летний юбилей.Также 10 февраля родились адмирал Игорь Касатонов, российская "сваха" Роза Сябитова, актрисы Людмила Артьемьева и Элизабет Бэнкс.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

