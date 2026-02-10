https://crimea.ria.ru/20260210/kakie-zadachi-po-antiterroru-postavleny-pered-rossiey-1153093151.html

Какие задачи по антитеррору поставлены перед Россией

Какие задачи по антитеррору поставлены перед Россией - РИА Новости Крым, 10.02.2026

Какие задачи по антитеррору поставлены перед Россией

В России необходимо повысить качество профилактики по антитеррору среди молодежи и сделать корректировку в работе на всех организационно-управленческих уровнях. РИА Новости Крым, 10.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В России необходимо повысить качество профилактики по антитеррору среди молодежи и сделать корректировку в работе на всех организационно-управленческих уровнях. Об этом в ходе заседания национального антитеррористического комитета заявил директор ФСБ России Александр Бортников.В рамках реагирования на такие ситуации федеральным органам власти и главам регионов направлены установки Национального антитеррористического комитета, предписывающие реализовать комплекс неотложных мер по устранению обстоятельств, способствующих совершению таких преступлений.Руководители предприятий и организаций, при координирующей роли антитеррористических комиссий, проделали значительный объем работы по укреплению систем безопасности объектов промышленности, энергетики и транспорта, прежде всего в части их прикрытия от атак с воздухом, сообщил Бортников.Организован процесс оснащения указанных объектов соответствующими современными техническими средствами. Субъектами противодействия терроризму существенное внимание уделяется организации деятельности по минимизации и ликвидации последствий террористических атак, подчеркнул директор ФСБ.По его информации, нарабатывается положительная практика наказания действенного профилактического воздействия на молодежь. В то же время, осложнение оперативной обстановки, вызванное использованием противником новых форм и способов осуществления террористической деятельности, диктует необходимость дальнейшего повышения эффективности профилактики терроризма и внесения коррективов в работу на всех организационно-управленческих уровнях.Кроме того, надлежит критично оценить организацию работы, проводимой в рамках исполнения ради данных поручений комитета, а также осуществить безотлагательные действия, направленные на повышение качества реализации профилактических мероприятий в молодежной среде, добавил руководитель ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ликвидация угрозы теракта: в Симферополе пройдут учения силовиковПопытка теракта в здании ФСБ в Крыму: задержанный рассказал о вербовкеРоссиянин попался на финансировании терроризма

