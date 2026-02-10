Рейтинг@Mail.ru
Какие задачи по антитеррору поставлены перед Россией - РИА Новости Крым, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260210/kakie-zadachi-po-antiterroru-postavleny-pered-rossiey-1153093151.html
Какие задачи по антитеррору поставлены перед Россией
Какие задачи по антитеррору поставлены перед Россией - РИА Новости Крым, 10.02.2026
Какие задачи по антитеррору поставлены перед Россией
В России необходимо повысить качество профилактики по антитеррору среди молодежи и сделать корректировку в работе на всех организационно-управленческих уровнях. РИА Новости Крым, 10.02.2026
2026-02-10T14:57
2026-02-10T14:58
александр бортников
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости
россия
антитеррор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111322/17/1113221795_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6ebb68b277c83ef34e37aa846999a4d8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В России необходимо повысить качество профилактики по антитеррору среди молодежи и сделать корректировку в работе на всех организационно-управленческих уровнях. Об этом в ходе заседания национального антитеррористического комитета заявил директор ФСБ России Александр Бортников.В рамках реагирования на такие ситуации федеральным органам власти и главам регионов направлены установки Национального антитеррористического комитета, предписывающие реализовать комплекс неотложных мер по устранению обстоятельств, способствующих совершению таких преступлений.Руководители предприятий и организаций, при координирующей роли антитеррористических комиссий, проделали значительный объем работы по укреплению систем безопасности объектов промышленности, энергетики и транспорта, прежде всего в части их прикрытия от атак с воздухом, сообщил Бортников.Организован процесс оснащения указанных объектов соответствующими современными техническими средствами. Субъектами противодействия терроризму существенное внимание уделяется организации деятельности по минимизации и ликвидации последствий террористических атак, подчеркнул директор ФСБ.По его информации, нарабатывается положительная практика наказания действенного профилактического воздействия на молодежь. В то же время, осложнение оперативной обстановки, вызванное использованием противником новых форм и способов осуществления террористической деятельности, диктует необходимость дальнейшего повышения эффективности профилактики терроризма и внесения коррективов в работу на всех организационно-управленческих уровнях.Кроме того, надлежит критично оценить организацию работы, проводимой в рамках исполнения ради данных поручений комитета, а также осуществить безотлагательные действия, направленные на повышение качества реализации профилактических мероприятий в молодежной среде, добавил руководитель ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ликвидация угрозы теракта: в Симферополе пройдут учения силовиковПопытка теракта в здании ФСБ в Крыму: задержанный рассказал о вербовкеРоссиянин попался на финансировании терроризма
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111322/17/1113221795_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_16b5fb63f4aafccb667ec7bcf97adb57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр бортников, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, россия, антитеррор
Какие задачи по антитеррору поставлены перед Россией

Бортников: в РФ необходимо повысить качество профилактических мероприятий среди молодежи

14:57 10.02.2026 (обновлено: 14:58 10.02.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкДиректор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников. Архивное фото
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости . Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В России необходимо повысить качество профилактики по антитеррору среди молодежи и сделать корректировку в работе на всех организационно-управленческих уровнях. Об этом в ходе заседания национального антитеррористического комитета заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

"Приходится констатировать, что данная деятельность недостаточно эффективна. И тому наглядный пример, участившийся случаи совершения учащимися нападений на одноклассников и учителей с тяжкими последствиями", – сказал директор ФСБ.

В рамках реагирования на такие ситуации федеральным органам власти и главам регионов направлены установки Национального антитеррористического комитета, предписывающие реализовать комплекс неотложных мер по устранению обстоятельств, способствующих совершению таких преступлений.
Руководители предприятий и организаций, при координирующей роли антитеррористических комиссий, проделали значительный объем работы по укреплению систем безопасности объектов промышленности, энергетики и транспорта, прежде всего в части их прикрытия от атак с воздухом, сообщил Бортников.
Организован процесс оснащения указанных объектов соответствующими современными техническими средствами. Субъектами противодействия терроризму существенное внимание уделяется организации деятельности по минимизации и ликвидации последствий террористических атак, подчеркнул директор ФСБ.
По его информации, нарабатывается положительная практика наказания действенного профилактического воздействия на молодежь. В то же время, осложнение оперативной обстановки, вызванное использованием противником новых форм и способов осуществления террористической деятельности, диктует необходимость дальнейшего повышения эффективности профилактики терроризма и внесения коррективов в работу на всех организационно-управленческих уровнях.
Кроме того, надлежит критично оценить организацию работы, проводимой в рамках исполнения ради данных поручений комитета, а также осуществить безотлагательные действия, направленные на повышение качества реализации профилактических мероприятий в молодежной среде, добавил руководитель ведомства.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ликвидация угрозы теракта: в Симферополе пройдут учения силовиков
Попытка теракта в здании ФСБ в Крыму: задержанный рассказал о вербовке
Россиянин попался на финансировании терроризма
 
Александр БортниковФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)НовостиРоссияАнтитеррор
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:31ВСУ атаковали Курскую область – ранены двое взрослых и подросток
17:10США передадут Европе командование тремя штабами НАТО
17:00Рейд в Севастополе открыли
16:52В России разрешили применять новую вакцину для лечения меланомы
16:36Землетрясение произошло в Крымском районе
16:2331 беспилотник сбили над Крымом и Азовским морем
16:21Новые меры по борьбе с кибермошенниками: какие законы приняла Госдума
16:07Жительница Токмака получила 15 лет за 24 перевода в пользу ВСУ
15:55ВСУ атаковали похоронную процессию в Запорожской области – шестеро ранены
15:45На ЗАЭС и в Энергодаре повреждены объекты жизнеобеспечения
15:40РКН подтвердил ограничение работы Telegram – что будет дальше
15:31Стоимость холодной воды для квартир без счетчиков увеличилась в Крыму
15:10В Госдуме прокомментировали возможную блокировку Telegram в России
15:01В Севастополе закрыли рейд
14:57Какие задачи по антитеррору поставлены перед Россией
14:38В России снизилась смертность от рака и СПИДа – Голикова
14:19В Крыму может произойти 8-балльное землетрясение
14:14ФСБ задержала еще одного соучастника покушения на генерала Алексеева
14:09Новости СВО: оперативная ситуация на линии фронта
13:49В Симферополе на пожаре найдена погибшая
Лента новостейМолния