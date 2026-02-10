https://crimea.ria.ru/20260210/kakie-zadachi-po-antiterroru-postavleny-pered-rossiey-1153093151.html
Какие задачи по антитеррору поставлены перед Россией
Какие задачи по антитеррору поставлены перед Россией
В России необходимо повысить качество профилактики по антитеррору среди молодежи и сделать корректировку в работе на всех организационно-управленческих уровнях. РИА Новости Крым, 10.02.2026
Бортников: в РФ необходимо повысить качество профилактических мероприятий среди молодежи
14:57 10.02.2026 (обновлено: 14:58 10.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В России необходимо повысить качество профилактики по антитеррору среди молодежи и сделать корректировку в работе на всех организационно-управленческих уровнях. Об этом в ходе заседания национального антитеррористического комитета заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
"Приходится констатировать, что данная деятельность недостаточно эффективна. И тому наглядный пример, участившийся случаи совершения учащимися нападений на одноклассников и учителей с тяжкими последствиями", – сказал директор ФСБ.
В рамках реагирования на такие ситуации федеральным органам власти и главам регионов направлены установки Национального антитеррористического комитета, предписывающие реализовать комплекс неотложных мер по устранению обстоятельств, способствующих совершению таких преступлений.
Руководители предприятий и организаций, при координирующей роли антитеррористических комиссий, проделали значительный объем работы по укреплению систем безопасности объектов промышленности, энергетики и транспорта, прежде всего в части их прикрытия от атак с воздухом, сообщил Бортников.
Организован процесс оснащения указанных объектов соответствующими современными техническими средствами. Субъектами противодействия терроризму существенное внимание уделяется организации деятельности по минимизации и ликвидации последствий террористических атак, подчеркнул директор ФСБ.
По его информации, нарабатывается положительная практика наказания действенного профилактического воздействия на молодежь. В то же время, осложнение оперативной обстановки, вызванное использованием противником новых форм и способов осуществления террористической деятельности, диктует необходимость дальнейшего повышения эффективности профилактики терроризма и внесения коррективов в работу на всех организационно-управленческих уровнях.
Кроме того, надлежит критично оценить организацию работы, проводимой в рамках исполнения ради данных поручений комитета, а также осуществить безотлагательные действия, направленные на повышение качества реализации профилактических мероприятий в молодежной среде, добавил руководитель ведомства.
