Как Су-57 расширят спектр применения нового вооружения в зоне СВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Обновленные истребители Су-57 значительно расширят спектр применения модернизированных видов боеприпасов в зоне проведения спецоперации - будут работать по воздушным, наземным и надводным целям. Об этом в интервью каналу "Sputnik на русском" рассказал боевой летчик, автор Тelegram-канала FighterBomber.Накануне сообщалось, что крупную партию истребителей Су-57 с обновленными бортовыми системами и комплексом вооружения получило Минобороны России.Летчик уточнил, что истребитель не сможет применять весь спектр авиационного вооружения в силу своих характеристик. Но сможет работать с оружием, которое применяется, в первую очередь, по воздушным целям. Также этот истребитель может применяться и по наземным или надводным целям.Объединенная авиастроительная корпорация заявила, что самолет будет модернизирован, добавил спикер. По его мнению, это коснется спектра вооружения, которое можно будет применять."То есть, у нас, с учетом спецоперации, каждый месяц точно появляются либо обновления предыдущих типов боеприпасов, ракеты, бомбы, управляемое и неуправляемое оружие, так и новые появляются виды вооружений, конечно, которые обязательно должен уметь применять самолет пятого поколения", – подчеркнул пилот.Он также отметил, что Минобороны в этот раз получило действительно крупную партию истребителей. Она примерно в два раза больше, чем обычное количество самолетов, которое отправлялось в войска.

