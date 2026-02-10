https://crimea.ria.ru/20260210/fsb-zaderzhala-esche-odnogo-souchastnika-pokusheniya-na-generala-alekseeva-1153092088.html

ФСБ задержала еще одного соучастника покушения на генерала Алексеева

ФСБ задержала еще одного соучастника покушения на генерала Алексеева - РИА Новости Крым, 10.02.2026

ФСБ задержала еще одного соучастника покушения на генерала Алексеева

10.02.2026

2026-02-10T14:14

2026-02-10T14:14

2026-02-10T14:49

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Задержан третий соучастник подготовки покушения на убийство генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ РФ.Им оказался Павел Васин – сын еще одного задержанного агента СБУ. "П. Васин обеспечил ранее задержанных агента Службы безопасности Украины (далее – СБУ) Корбу Любомира, 1960 года рождения, и своего отца Васина Виктора, 1959 года рождения, транспортными средствами для ведения наружного наблюдения и изъятия оружия из схрона, а также приобрел средства технического контроля: видеорегистратор и трекер, использовавшиеся для слежки и определения маршрутов передвижения объектов посягательств", – говорится в сообщении. В ходе оперативных мероприятий Васин дал признательные показания и рассказал, что занимался сбором информации об адресах проживания и автомобилях целей вражеской разведки с помощью приложений и поисковых систем. Помимо Алексеева, украинские спецслужбы интересовали еще два высокопоставленных сотрудника Минобороны РФ. "В ходе оперативных мероприятий П. Васин дал признательные показания, в том числе способствовавшие установлению еще двух высокопоставленных сотрудников Министерства обороны Российской Федерации, за которыми в интересах украинских спецслужб осуществляли наблюдение Л. Корба и В. Васин в целях дальнейшего совершения диверсионно-террористических актов", – рассказали в ФСБ.Покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено утром 6 февраля в Москве. По информации СК, на Алексеева напали в жилом доме на Волоколамском шоссе. Нападавший совершил несколько выстрелов, а затем быстро покинул место происшествия. Владимир Алексеев был ранен. Его доставили в одну из московских больниц.Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и о незаконном обороте огнестрельного оружия. Исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева арестован столичным судом, следует из данных суда. В них указано, что в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. При содействии Объединенных Арабских Эмиратов ранее он был задержан в Дубае и передан российской стороне.Назначено более 15 судебных экспертиз, в том числе генетические и дактилоскопические.Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение, что покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева подтвердило нацеленность киевского режима на срыв переговоров по урегулированию конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Задержанные за покушение на генерала Алексеева признали вину - ФСБПутин поблагодарил главу ОАЭ за помощь в раскрытии покушения на АлексееваПокушение на генерала Алексеева: что известно

2026

Новости

