ФСБ задержала еще одного соучастника покушения на генерала Алексеева
ФСБ задержала еще одного соучастника покушения на генерала Алексеева - РИА Новости Крым, 10.02.2026
ФСБ задержала еще одного соучастника покушения на генерала Алексеева
Задержан третий соучастник подготовки покушения на убийство генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева. Об этом сообщили в центре общественных связей... РИА Новости Крым, 10.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Задержан третий соучастник подготовки покушения на убийство генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ РФ.Им оказался Павел Васин – сын еще одного задержанного агента СБУ. "П. Васин обеспечил ранее задержанных агента Службы безопасности Украины (далее – СБУ) Корбу Любомира, 1960 года рождения, и своего отца Васина Виктора, 1959 года рождения, транспортными средствами для ведения наружного наблюдения и изъятия оружия из схрона, а также приобрел средства технического контроля: видеорегистратор и трекер, использовавшиеся для слежки и определения маршрутов передвижения объектов посягательств", – говорится в сообщении. В ходе оперативных мероприятий Васин дал признательные показания и рассказал, что занимался сбором информации об адресах проживания и автомобилях целей вражеской разведки с помощью приложений и поисковых систем. Помимо Алексеева, украинские спецслужбы интересовали еще два высокопоставленных сотрудника Минобороны РФ. "В ходе оперативных мероприятий П. Васин дал признательные показания, в том числе способствовавшие установлению еще двух высокопоставленных сотрудников Министерства обороны Российской Федерации, за которыми в интересах украинских спецслужб осуществляли наблюдение Л. Корба и В. Васин в целях дальнейшего совершения диверсионно-террористических актов", – рассказали в ФСБ.Покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено утром 6 февраля в Москве. По информации СК, на Алексеева напали в жилом доме на Волоколамском шоссе. Нападавший совершил несколько выстрелов, а затем быстро покинул место происшествия. Владимир Алексеев был ранен. Его доставили в одну из московских больниц.Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и о незаконном обороте огнестрельного оружия. Исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева арестован столичным судом, следует из данных суда. В них указано, что в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. При содействии Объединенных Арабских Эмиратов ранее он был задержан в Дубае и передан российской стороне.Назначено более 15 судебных экспертиз, в том числе генетические и дактилоскопические.Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение, что покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева подтвердило нацеленность киевского режима на срыв переговоров по урегулированию конфликта.
ФСБ задержала еще одного соучастника покушения на генерала Алексеева
Задержан еще один соучастник подготовки покушения на генерала Минобороны Алексеева
14:14 10.02.2026 (обновлено: 14:49 10.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Задержан третий соучастник подготовки покушения на убийство генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ РФ.
Им оказался Павел Васин – сын еще одного задержанного агента СБУ.
"П. Васин обеспечил ранее задержанных агента Службы безопасности Украины (далее – СБУ) Корбу Любомира, 1960 года рождения, и своего отца Васина Виктора, 1959 года рождения, транспортными средствами для ведения наружного наблюдения и изъятия оружия из схрона, а также приобрел средства технического контроля: видеорегистратор и трекер, использовавшиеся для слежки и определения маршрутов передвижения объектов посягательств", – говорится в сообщении.
В ходе оперативных мероприятий Васин дал признательные показания и рассказал, что занимался сбором информации об адресах проживания и автомобилях целей вражеской разведки с помощью приложений и поисковых систем.
Помимо Алексеева, украинские спецслужбы интересовали еще два высокопоставленных сотрудника Минобороны РФ.
"В ходе оперативных мероприятий П. Васин дал признательные показания, в том числе способствовавшие установлению еще двух высокопоставленных сотрудников Министерства обороны Российской Федерации, за которыми в интересах украинских спецслужб осуществляли наблюдение Л. Корба и В. Васин в целях дальнейшего совершения диверсионно-террористических актов", – рассказали в ФСБ.
Покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева
было совершено утром 6 февраля в Москве. По информации СК, на Алексеева напали в жилом доме на Волоколамском шоссе. Нападавший совершил несколько выстрелов, а затем быстро покинул место происшествия. Владимир Алексеев был ранен. Его доставили в одну из московских больниц.
Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и о незаконном обороте огнестрельного оружия. Исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева арестован
столичным судом, следует из данных суда. В них указано, что в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. При содействии Объединенных Арабских Эмиратов ранее он был задержан в Дубае и передан российской стороне.
Назначено более 15 судебных экспертиз, в том числе генетические и дактилоскопические.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение, что покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева подтвердило нацеленность киевского режима на срыв переговоров по урегулированию
конфликта.
