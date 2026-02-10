https://crimea.ria.ru/20260210/evrosoyuz-vvodit-sanktsii-protiv-timati-za-kontserty-v-krymu-1153107558.html

Евросоюз вводит санкции против Тимати за концерты в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Российский исполнитель Тимур Юнусов (Тимати) и генеральный директор Мариупольского театра Игорь Солонин будут включены в санкционный список Евросоюза, пишет EUobserver со ссылкой на внутренние документы.Служба безопасности Украины ранее объявила в розыск российского исполнителя Тимура Юнусова, известного как Тимати. Данные о нем были внесены в базу 1 июля 2025 года. Еще раньше, в июне, СБУ заочно предъявила Юнусову обвинение в нарушении порядка въезда на территорию страны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Совет ЕС ввел санкции против Зарубина и ГуберниеваСБУ объявила в розыск Григория ЛепсаЕС расширил санкционный список против России

