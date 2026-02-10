Рейтинг@Mail.ru
Евросоюз вводит санкции против Тимати за концерты в Крыму - РИА Новости Крым, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260210/evrosoyuz-vvodit-sanktsii-protiv-timati-za-kontserty-v-krymu-1153107558.html
Евросоюз вводит санкции против Тимати за концерты в Крыму
Евросоюз вводит санкции против Тимати за концерты в Крыму - РИА Новости Крым, 10.02.2026
Евросоюз вводит санкции против Тимати за концерты в Крыму
Российский исполнитель Тимур Юнусов (Тимати) и генеральный директор Мариупольского театра Игорь Солонин будут включены в санкционный список Евросоюза, пишет... РИА Новости Крым, 10.02.2026
2026-02-10T22:37
2026-02-10T22:37
новости
санкции
европейский союз (ес)
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0d/1147185591_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_02aaea24634884f2b66656ff636541ed.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Российский исполнитель Тимур Юнусов (Тимати) и генеральный директор Мариупольского театра Игорь Солонин будут включены в санкционный список Евросоюза, пишет EUobserver со ссылкой на внутренние документы.Служба безопасности Украины ранее объявила в розыск российского исполнителя Тимура Юнусова, известного как Тимати. Данные о нем были внесены в базу 1 июля 2025 года. Еще раньше, в июне, СБУ заочно предъявила Юнусову обвинение в нарушении порядка въезда на территорию страны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Совет ЕС ввел санкции против Зарубина и ГуберниеваСБУ объявила в розыск Григория ЛепсаЕС расширил санкционный список против России
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0d/1147185591_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b13211b14e1aae5a188b4167f69c3023.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, санкции, европейский союз (ес), новости крыма, крым
Евросоюз вводит санкции против Тимати за концерты в Крыму

Тимати и гендиректор Мариупольского театра Солонин попадут под санкции ЕС – СМИ

22:37 10.02.2026
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Тимати (Тимур Юнусов)
Рэп-исполнитель Тимати (Тимур Юнусов) - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Российский исполнитель Тимур Юнусов (Тимати) и генеральный директор Мариупольского театра Игорь Солонин будут включены в санкционный список Евросоюза, пишет EUobserver со ссылкой на внутренние документы.

"В их (попавших под санкции ЕС – ред.) число также входят певец Тимур Юнусов (Тимати ред.), выступавший в Крыму, и театральный продюсер Игорь Солонин", – цитирует сообщение РИА Новости.

Служба безопасности Украины ранее объявила в розыск российского исполнителя Тимура Юнусова, известного как Тимати. Данные о нем были внесены в базу 1 июля 2025 года. Еще раньше, в июне, СБУ заочно предъявила Юнусову обвинение в нарушении порядка въезда на территорию страны.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Совет ЕС ввел санкции против Зарубина и Губерниева
СБУ объявила в розыск Григория Лепса
ЕС расширил санкционный список против России
 
НовостиСанкцииЕвропейский Союз (ЕС)Новости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 11 февраля
23:25Еще 10 дронов ликвидировали над Крымом и Азовским морем за три часа
23:20Землетрясения на Кубани и ограничения работы Telegram: главное за день
23:07В Севастополе загорелся жилой дом
22:51В Сочи работает ПВО – над городом отражают атаку беспилотников
22:37Евросоюз вводит санкции против Тимати за концерты в Крыму
22:21"Дух Анкориджа" стал ширмой для реализации планов США – мнение
22:03На железной дороге в Подмосковье взорвался автомобиль
21:47Как на СВО конструкторы боевой техники работают бок о бок с военными
21:31Раненую в Херсонской области девочку направили на лечение в Крым
21:27Еще 10 дронов ликвидировали над Крымом и Азовским морем
21:22В Крыму оценили законопроект о шок-контенте на бутылках с алкоголем
21:08Нулевая ставка НДС для туризма: что получает Крым
20:50Закулисье крымского театра: кто помогает режиссеру и артистам
20:37В Крыму узаконили более 90% самовольно возведенных культовых сооружений
20:23Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нападений собак на жителей Керчи
20:02На пожаре в центре Москвы пострадали восемь взрослых и четверо детей
19:51ВСУ нанесли удар по детям в Херсонской области
19:37Азербайджан и США подписали Хартию стратегического партнерства
Лента новостейМолния