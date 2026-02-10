Рейтинг@Mail.ru
Еще один населенный пункт в Запорожской области взяли под контроль ВС РФ - РИА Новости Крым, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260210/esche-odin-naselennyy-punkt-v-zaporozhskoy-oblasti-vzyali-pod-kontrol-vs-rf-1153086773.html
Еще один населенный пункт в Запорожской области взяли под контроль ВС РФ
Еще один населенный пункт в Запорожской области взяли под контроль ВС РФ - РИА Новости Крым, 10.02.2026
Еще один населенный пункт в Запорожской области взяли под контроль ВС РФ
Подразделения российской армии освободили населенный пункт Зализничное в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 10.02.2026
2026-02-10T12:19
2026-02-10T12:19
новости сво
министерство обороны рф
армия и флот
вооруженные силы россии
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150902325_0:189:2970:1860_1920x0_80_0_0_8ccad9477f866821686d367fa6ac7218.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Подразделения российской армии освободили населенный пункт Зализничное в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.8 февраля сообщалось, что армия России установила контроль над населенными пунктами Сидоровка в Сумской области и Глушковка в Харьковской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150902325_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_b93383bbbdefb89d8d941a0cb241ff82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, запорожская область
Еще один населенный пункт в Запорожской области взяли под контроль ВС РФ

Российские военные освободили Зализничное в Запорожской области - Минобороны

12:19 10.02.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа самоходной пушки 2С7 "Пион" группировки "Запад"
Боевая работа самоходной пушки 2С7 Пион группировки Запад - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Подразделения российской армии освободили населенный пункт Зализничное в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Зализничное Запорожской области", - говорится в сообщении военного ведомства.
8 февраля сообщалось, что армия России установила контроль над населенными пунктами Сидоровка в Сумской области и Глушковка в Харьковской области.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости СВОМинистерство обороны РФАрмия и флотВооруженные силы РоссииЗапорожская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:57Какие задачи по антитеррору поставлены перед Россией
14:38В России снизилась смертность от рака и СПИДа – Голикова
14:19В Крыму может произойти 8-балльное землетрясение
14:14ФСБ задержала еще одного соучастника покушения на генерала Алексеева
14:09Новости СВО: оперативная ситуация на линии фронта
13:49В Симферополе на пожаре найдена погибшая
13:39Как Су-57 расширят спектр применения нового вооружения в зоне СВО
13:28От парков до стартапов – как в Крыму работает инициативное бюджетирование
13:14На трассе Ялта-Севастополь неизвестный сбил 14-летнего ребенка и скрылся
13:08В Балаклаве готовятся к строительству элитной гостиницы
12:58В Крыму для репатриантов построят два дома на 120 квартир в этом году
12:46ВТБ профинансировал жилищный проект в Мариуполе
12:38Заболеваемость ОРВИ в России выросла на 11,6%
12:29Дело о смертельном ДТП под Судаком: водитель был пьян и без прав
12:19Еще один населенный пункт в Запорожской области взяли под контроль ВС РФ
12:00Землетрясение на Кубани - интенсивность в эпицентре составила 6 баллов
11:53Новый образовательный стандарт для старших классов введут в России
11:42Сколько мусульман Крыма отправятся в хадж в 2026 году
11:25В Крыму проиндексировали маткапитал на 5,6 процента
11:09Названа причина землетрясения в Краснодарском крае
Лента новостейМолния