Еще один населенный пункт в Запорожской области взяли под контроль ВС РФ
Еще один населенный пункт в Запорожской области взяли под контроль ВС РФ
Подразделения российской армии освободили населенный пункт Зализничное в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 10.02.2026
2026-02-10T12:19
2026-02-10T12:19
2026-02-10T12:19
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Подразделения российской армии освободили населенный пункт Зализничное в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.8 февраля сообщалось, что армия России установила контроль над населенными пунктами Сидоровка в Сумской области и Глушковка в Харьковской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
