https://crimea.ria.ru/20260210/esche-10-dronov-likvidirovali-nad-krymom-i-azovskim-morem-za-tri-chasa-1153108143.html
Еще 10 дронов ликвидировали над Крымом и Азовским морем за три часа
Еще 10 дронов ликвидировали над Крымом и Азовским морем за три часа - РИА Новости Крым, 10.02.2026
Еще 10 дронов ликвидировали над Крымом и Азовским морем за три часа
Еще 48 дронов ликвидировали над регионами России за три часа вечером во вторник, в том числе семь над Азовским морем и три – над Крымом, сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 10.02.2026
2026-02-10T23:25
2026-02-10T23:25
2026-02-10T23:32
новости крыма
крым
азовское море
новости
ростовская область
белгородская область
краснодарский край
воронежская область
пво
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/03/1141579256_33:0:749:403_1920x0_80_0_0_ffefec9a367855eb0ded72e243e86744.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Еще 48 дронов ликвидировали над регионами России за три часа вечером во вторник, в том числе семь над Азовским морем и три – над Крымом, сообщает Минобороны России.Семь вражеских дронов ликвидировали над акваторией Азовского моря, три – над Крымом, 17 – над Ростовской областью, по 10 – над Белгородской областью и Краснодарским краем, еще один беспилотник ВСУ был нейтрализован над Воронежской областью, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
азовское море
ростовская область
белгородская область
краснодарский край
воронежская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/03/1141579256_127:0:664:403_1920x0_80_0_0_6a726c1d1e8e88bbc6813070a38dd9ab.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, крым, азовское море, новости, ростовская область, белгородская область, краснодарский край, воронежская область, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
Еще 10 дронов ликвидировали над Крымом и Азовским морем за три часа
Еще 10 беспилотников перехватили и уничтожили над Крымом и Азовским морем за три часа
23:25 10.02.2026 (обновлено: 23:32 10.02.2026)