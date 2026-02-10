Еще 10 дронов ликвидировали над Крымом и Азовским морем за три часа

https://crimea.ria.ru/20260210/esche-10-dronov-likvidirovali-nad-krymom-i-azovskim-morem-za-tri-chasa-1153108143.html

2026-02-10T23:25

2026-02-10T23:25

2026-02-10T23:32

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Еще 48 дронов ликвидировали над регионами России за три часа вечером во вторник, в том числе семь над Азовским морем и три – над Крымом, сообщает Минобороны России.Семь вражеских дронов ликвидировали над акваторией Азовского моря, три – над Крымом, 17 – над Ростовской областью, по 10 – над Белгородской областью и Краснодарским краем, еще один беспилотник ВСУ был нейтрализован над Воронежской областью, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2026

