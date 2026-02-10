Рейтинг@Mail.ru
Еще 10 дронов ликвидировали над Крымом и Азовским морем за три часа - РИА Новости Крым, 10.02.2026
Еще 10 дронов ликвидировали над Крымом и Азовским морем за три часа
Еще 10 дронов ликвидировали над Крымом и Азовским морем за три часа - РИА Новости Крым, 10.02.2026
Еще 10 дронов ликвидировали над Крымом и Азовским морем за три часа
Еще 48 дронов ликвидировали над регионами России за три часа вечером во вторник, в том числе семь над Азовским морем и три – над Крымом, сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 10.02.2026
2026-02-10T23:25
2026-02-10T23:32
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Еще 48 дронов ликвидировали над регионами России за три часа вечером во вторник, в том числе семь над Азовским морем и три – над Крымом, сообщает Минобороны России.Семь вражеских дронов ликвидировали над акваторией Азовского моря, три – над Крымом, 17 – над Ростовской областью, по 10 – над Белгородской областью и Краснодарским краем, еще один беспилотник ВСУ был нейтрализован над Воронежской областью, перечислили в российском военном ведомстве.
Еще 10 дронов ликвидировали над Крымом и Азовским морем за три часа

Еще 10 беспилотников перехватили и уничтожили над Крымом и Азовским морем за три часа

23:25 10.02.2026 (обновлено: 23:32 10.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Еще 48 дронов ликвидировали над регионами России за три часа вечером во вторник, в том числе семь над Азовским морем и три – над Крымом, сообщает Минобороны России.
"В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении российского оборонного ведомства.
Семь вражеских дронов ликвидировали над акваторией Азовского моря, три – над Крымом, 17 – над Ростовской областью, по 10 – над Белгородской областью и Краснодарским краем, еще один беспилотник ВСУ был нейтрализован над Воронежской областью, перечислили в российском военном ведомстве.
