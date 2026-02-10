https://crimea.ria.ru/20260210/dukh-ankoridzha-stal-shirmoy-dlya-realizatsii-planov-ssha--mnenie-1153094722.html

"Дух Анкориджа" стал ширмой для реализации планов США – мнение

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Так называемый "анкориджский процесс" стал для США удобной ширмой, прикрываясь которой, осуществляется агрессия в отношении партнеров России и ее самой, вынужденной ждать договоренностей по Украине с Вашингтоном. Но иллюзии рассеялись, о чем РФ заявила прямо, и это предупреждение американцам. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор факультета политологии МГУ, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло, комментируя заявление главы МИД РФ.Лавров о "духе Анкориджа"На днях министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия приняла предложение США по урегулированию конфликт на Украине, выдвинутое в ходе встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, однако Вашингтон теперь не готов выполнять договоренности. Глава внешнеполитического ведомства России акцентировал внимание на том, что, хотя на словах президент США Дональд Трамп осуждает антироссийскую политику своего предшественника Джо Байдена, на деле сам продлевает действующие санкции против РФ и вводит новые.Кроме того, по словам Лаврова, Штаты делают недвусмысленные шаги для разрушения партнерских экономических отношений ряда стран с Россией, при этом вопросы разрешения украинского конфликта не решаются по намеченному пути. Он также отметил, что переговоры в Абу-Даби продолжаются, но впереди большая дистанция.Следует признать, что США действительно не спешат делать решительные шаги для урегулирования конфликта на Украине, так что "дух Анкориджа", о котором так часто говорили в последнее время, начинает приобретать другие оттенки, сказал Манойло."Анкоридж", который "построил" ТрампПо его мнению, происходящее заставляет думать, что "Анкоридж" и весь этот процесс Трамп придумал, чтобы связать России руки постоянными ожиданиями" и тем самым удерживать Российскую Федерацию от решительных действий, когда Соединенные Штаты будут заниматься тем, что их на самом деле волнует.К таким авантюрам, по словам Манойло, можно отнести операцию США в Венесуэле, радикальные действия американцев в отношении Кубы, Ирана, планы по Никарагуа – "кости в горле Соединенных Штатов" – и ряда других стран, которые Трамп "поставил на прицел"."И Трампу надо, чтобы Российская Федерация не вмешивалась каждый раз, когда он будет проводить какую-нибудь военную операцию, по крайней мере, не вмешивалась открыто. Для этого ему нужен "дух Анкориджа", а с ним и наша надежда договориться с американцами, которая связывает нам руки и фигурально, и фактически", – добавил он.Все это наводит на мысль, что, "пока Трамп не реализует все свои идеи и не закроет все свои гештальты, прогресса в переговорах по Украине, по всей видимости, не будет – американцы будут тянуть резину", делает вывод политолог.Без иллюзий, но с перспективамиЭтим, по словам Манойло, объясняются, в частности, постоянные переносы сроков для решения тех или иных вопросов, а также отсутствие до сих пор предложений о гарантиях безопасности России, а не Украины, в рамках обсуждения проекта мирного плана.Тем не менее, факт того, что отношения между РФ и США – хороши они сегодня или плохи – впервые вышли на новый уровень, тогда как взаимодействия между странами долгие годы не было вовсе, остается важным, подчеркнул политолог.Потому что когда бы то ни было, но судьба Украины однажды будет решаться не в Киеве и не в Брюсселе – его определят в формате прямых переговоров Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, добавил Манойло."И в этом отношении мнение европейцев совершенно неважно, и мнение Киева не является определяющим и вообще сколько-нибудь значимым для российской стороны и для американской тоже", – заметил эксперт.Это "великолепно понимают политические элиты Европы, из-за чего периодически истерят и впадают в панику", как и глава киевского режима Владимир Зеленский, заключил политолог.Переговоры в АнкориджеВстреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске состоялась 15 августа и продолжалась 2 часа 45 минут в узком формате. Президент России Владимир Путин по ее итогам отметил, что переговоры прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере, с обеих сторон был настрой на результат. Он подчеркнул, что Москве и Вашингтону важно вернуться к сотрудничеству.У обеих стран много интересных направлений для совместной работы: в торговле, энергетике, в цифровой сфере, в высоких технологиях и освоении космоса, во взаимодействии в Арктике, возобновлении межрегиональных контактов.Президент РФ подчеркнул, что Москва видит желание администрации Трампа содействовать разрешению украинского кризиса. Дональд Трамп отметил, что переговоры были очень продуктивными, был достигнут "огромный прогресс".Президент США заявил, что ему удалось согласовать с российским коллегой "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду их все еще нет договоренностей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Защита Крыма должна быть гарантирована в договоренностях по Украине - МИД Завершение военных действий на Украине: в США обвинили Зеленского во лжи Кремль прокомментировал трехсторонние переговоры в Абу-Даби

