https://crimea.ria.ru/20260210/den-pamyati-pushkina--infografika-1153068228.html

День памяти Пушкина – инфографика

День памяти Пушкина – инфографика - РИА Новости Крым, 10.02.2026

День памяти Пушкина – инфографика

Ежегодно 10 февраля в России отмечается День памяти великого русского писателя и поэта Александра Сергеевича Пушкина. В этот день в 1837 году Пушкин умер от... РИА Новости Крым, 10.02.2026

2026-02-10T08:11

2026-02-10T08:11

2026-02-10T08:11

инфографика

александр пушкин

культура

искусство

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110883/50/1108835096_0:0:2642:1487_1920x0_80_0_0_1d9730d1713d4552b720701432b71a97.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Ежегодно 10 февраля в России отмечается День памяти великого русского писателя и поэта Александра Сергеевича Пушкина. В этот день в 1837 году Пушкин умер от полученного ранения во время дуэли с Жоржем Дантесом.Творческое наследие Пушкина является неоценимым вкладом не только в литературу России, но и в мировую культуру. Во многих городах РФ в этот день проводятся выставки, экскурсии, литературные концерты, Пушкинские чтения. Подробнее – в нашей инфографике.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр пушкин, культура, искусство , россия, инфографика