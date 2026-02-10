https://crimea.ria.ru/20260210/den-pamyati-pushkina--infografika-1153068228.html
День памяти Пушкина – инфографика
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Ежегодно 10 февраля в России отмечается День памяти великого русского писателя и поэта Александра Сергеевича Пушкина. В этот день в 1837 году Пушкин умер от полученного ранения во время дуэли с Жоржем Дантесом.Творческое наследие Пушкина является неоценимым вкладом не только в литературу России, но и в мировую культуру. Во многих городах РФ в этот день проводятся выставки, экскурсии, литературные концерты, Пушкинские чтения. Подробнее – в нашей инфографике.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Ежегодно 10 февраля в России отмечается День памяти великого русского писателя и поэта Александра Сергеевича Пушкина. В этот день в 1837 году Пушкин умер от полученного ранения во время дуэли с Жоржем Дантесом.
Творческое наследие Пушкина является неоценимым вкладом не только в литературу России, но и в мировую культуру. Во многих городах РФ в этот день проводятся выставки, экскурсии, литературные концерты, Пушкинские чтения. Подробнее – в нашей инфографике.