День памяти Пушкина – инфографика
Инфографика
День памяти Пушкина – инфографика
День памяти Пушкина – инфографика
День памяти Пушкина – инфографика
Ежегодно 10 февраля в России отмечается День памяти великого русского писателя и поэта Александра Сергеевича Пушкина. В этот день в 1837 году Пушкин умер от...
2026-02-10T08:11
2026-02-10T08:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Ежегодно 10 февраля в России отмечается День памяти великого русского писателя и поэта Александра Сергеевича Пушкина. В этот день в 1837 году Пушкин умер от полученного ранения во время дуэли с Жоржем Дантесом.Творческое наследие Пушкина является неоценимым вкладом не только в литературу России, но и в мировую культуру. Во многих городах РФ в этот день проводятся выставки, экскурсии, литературные концерты, Пушкинские чтения. Подробнее – в нашей инфографике.
александр пушкин, культура, искусство, россия, инфографика
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Ежегодно 10 февраля в России отмечается День памяти великого русского писателя и поэта Александра Сергеевича Пушкина. В этот день в 1837 году Пушкин умер от полученного ранения во время дуэли с Жоржем Дантесом.
Творческое наследие Пушкина является неоценимым вкладом не только в литературу России, но и в мировую культуру. Во многих городах РФ в этот день проводятся выставки, экскурсии, литературные концерты, Пушкинские чтения. Подробнее – в нашей инфографике.
