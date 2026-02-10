Рейтинг@Mail.ru
Дело о смертельном ДТП под Судаком: водитель был пьян и без прав - РИА Новости Крым, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260210/delo-o-smertelnom-dtp-pod-sudakom-voditel-byl-pyan-i-bez-prav-1153087056.html
Дело о смертельном ДТП под Судаком: водитель был пьян и без прав
Дело о смертельном ДТП под Судаком: водитель был пьян и без прав - РИА Новости Крым, 10.02.2026
Дело о смертельном ДТП под Судаком: водитель был пьян и без прав
В Судаке буду судить водителя, который, будучи пьяным и без прав, устроил смертельное ДТП. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 10.02.2026
2026-02-10T12:29
2026-02-10T12:29
дтп в крыму и севастополе
происшествия
судак
прокуратура республики крым
закон и право
суды крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0a/1153086936_0:42:1280:762_1920x0_80_0_0_513915b0eaeb0a8d8a4d52628905750f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. В Судаке буду судить водителя, который, будучи пьяным и без прав, устроил смертельное ДТП. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.Авария произошла 22 октября 2025 года.В результате дорожно-транспортного происшествия, женщина, ехавшая в автомобиле ВАЗ, получила множественные травмы и умерла на месте происшествия. Уголовное дело будет рассматривать Судакский городской суд.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять человек пострадали в массовом ДТП в Крыму В Крыму пьяный водитель-пенсионер снес три дорожных знакаВ Крыму запретят продавать бензин подросткам на мопедах
судак
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0a/1153086936_1:0:1280:959_1920x0_80_0_0_d782a54f78642a6f309c350f2ab8fa51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп в крыму и севастополе, происшествия, судак, прокуратура республики крым, закон и право, суды крыма
Дело о смертельном ДТП под Судаком: водитель был пьян и без прав

В Крыму за смертельное ДТП будут судить водителя

12:29 10.02.2026
 
© Прокуратура КрымаСмертельное ДТП под Судаком, 22 октября 2025 года
Смертельное ДТП под Судаком, 22 октября 2025 года
© Прокуратура Крыма
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. В Судаке буду судить водителя, который, будучи пьяным и без прав, устроил смертельное ДТП. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.
Авария произошла 22 октября 2025 года.

"55-летний обвиняемый, не имея права управления транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля ВАЗ. Двигаясь по автодороге "Грушевка-Судак", допустил выезд на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Shevrolet", - говорится в сообщении.

В результате дорожно-транспортного происшествия, женщина, ехавшая в автомобиле ВАЗ, получила множественные травмы и умерла на месте происшествия.
Уголовное дело будет рассматривать Судакский городской суд.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пять человек пострадали в массовом ДТП в Крыму
В Крыму пьяный водитель-пенсионер снес три дорожных знака
В Крыму запретят продавать бензин подросткам на мопедах
 
ДТП в Крыму и СевастополеПроисшествияСудакПрокуратура Республики КрымЗакон и правоСуды Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:57Какие задачи по антитеррору поставлены перед Россией
14:38В России снизилась смертность от рака и СПИДа – Голикова
14:19В Крыму может произойти 8-балльное землетрясение
14:14ФСБ задержала еще одного соучастника покушения на генерала Алексеева
14:09Новости СВО: оперативная ситуация на линии фронта
13:49В Симферополе на пожаре найдена погибшая
13:39Как Су-57 расширят спектр применения нового вооружения в зоне СВО
13:28От парков до стартапов – как в Крыму работает инициативное бюджетирование
13:14На трассе Ялта-Севастополь неизвестный сбил 14-летнего ребенка и скрылся
13:08В Балаклаве готовятся к строительству элитной гостиницы
12:58В Крыму для репатриантов построят два дома на 120 квартир в этом году
12:46ВТБ профинансировал жилищный проект в Мариуполе
12:38Заболеваемость ОРВИ в России выросла на 11,6%
12:29Дело о смертельном ДТП под Судаком: водитель был пьян и без прав
12:19Еще один населенный пункт в Запорожской области взяли под контроль ВС РФ
12:00Землетрясение на Кубани - интенсивность в эпицентре составила 6 баллов
11:53Новый образовательный стандарт для старших классов введут в России
11:42Сколько мусульман Крыма отправятся в хадж в 2026 году
11:25В Крыму проиндексировали маткапитал на 5,6 процента
11:09Названа причина землетрясения в Краснодарском крае
Лента новостейМолния