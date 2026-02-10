https://crimea.ria.ru/20260210/delo-o-smertelnom-dtp-pod-sudakom-voditel-byl-pyan-i-bez-prav-1153087056.html
Дело о смертельном ДТП под Судаком: водитель был пьян и без прав
Дело о смертельном ДТП под Судаком: водитель был пьян и без прав - РИА Новости Крым, 10.02.2026
Дело о смертельном ДТП под Судаком: водитель был пьян и без прав
В Судаке буду судить водителя, который, будучи пьяным и без прав, устроил смертельное ДТП. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 10.02.2026
2026-02-10T12:29
2026-02-10T12:29
2026-02-10T12:29
дтп в крыму и севастополе
происшествия
судак
прокуратура республики крым
закон и право
суды крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0a/1153086936_0:42:1280:762_1920x0_80_0_0_513915b0eaeb0a8d8a4d52628905750f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. В Судаке буду судить водителя, который, будучи пьяным и без прав, устроил смертельное ДТП. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.Авария произошла 22 октября 2025 года.В результате дорожно-транспортного происшествия, женщина, ехавшая в автомобиле ВАЗ, получила множественные травмы и умерла на месте происшествия. Уголовное дело будет рассматривать Судакский городской суд.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять человек пострадали в массовом ДТП в Крыму В Крыму пьяный водитель-пенсионер снес три дорожных знакаВ Крыму запретят продавать бензин подросткам на мопедах
судак
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0a/1153086936_1:0:1280:959_1920x0_80_0_0_d782a54f78642a6f309c350f2ab8fa51.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп в крыму и севастополе, происшествия, судак, прокуратура республики крым, закон и право, суды крыма
Дело о смертельном ДТП под Судаком: водитель был пьян и без прав
В Крыму за смертельное ДТП будут судить водителя