https://crimea.ria.ru/20260210/chast-simferopolya-obestochena-1153081735.html
Часть Симферополя обесточена
Часть Симферополя обесточена - РИА Новости Крым, 10.02.2026
Часть Симферополя обесточена
В Симферополе ряд улиц и переулков остались без электроэнергии из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 10.02.2026
2026-02-10T09:04
2026-02-10T09:04
2026-02-10T09:04
симферополь
гуп рк "крымэнерго"
отключение электроэнергии в крыму
новости крыма
энергосистема крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152535778_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a5bcfd4c542bc7a7dcd4da7b2036ff49.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В Симферополе ряд улиц и переулков остались без электроэнергии из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".Энергетики планируют восстановить электроснабжение в течение трех часов.Накануне сообщалось, что в ночь с 9 на 10 февраля пять поселков Большой Ялты останутся без света в связи с ремонтом подстанции – в график плановых отключений электроэнергии внесены корректировки.По информации министра топлива и энергетики Крыма Владимира Воронкина, в регионе планируют строительство новых генерирующих мощностей, которые дадут региону дополнительно 500 мегаватт электроэнергии до конца 2029 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Объекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственность"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийНовым регионам закупят трансформаторы и подстанции на 5 млрд рублей
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152535778_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fab9baf1a53b789559ec2382abedda1e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
симферополь, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии в крыму, новости крыма, энергосистема крыма
Часть Симферополя обесточена
В Симферополе ряд улиц остались без электроэнергии из-за аварии на сетях