Часть Симферополя обесточена - РИА Новости Крым, 10.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260210/chast-simferopolya-obestochena-1153081735.html
Часть Симферополя обесточена
Часть Симферополя обесточена - РИА Новости Крым, 10.02.2026
Часть Симферополя обесточена
В Симферополе ряд улиц и переулков остались без электроэнергии из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 10.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В Симферополе ряд улиц и переулков остались без электроэнергии из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".Энергетики планируют восстановить электроснабжение в течение трех часов.Накануне сообщалось, что в ночь с 9 на 10 февраля пять поселков Большой Ялты останутся без света в связи с ремонтом подстанции – в график плановых отключений электроэнергии внесены корректировки.По информации министра топлива и энергетики Крыма Владимира Воронкина, в регионе планируют строительство новых генерирующих мощностей, которые дадут региону дополнительно 500 мегаватт электроэнергии до конца 2029 года.
симферополь, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии в крыму, новости крыма, энергосистема крыма
Часть Симферополя обесточена

В Симферополе ряд улиц остались без электроэнергии из-за аварии на сетях

09:04 10.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановительные работы на сетях электроснабжения
Восстановительные работы на сетях электроснабжения - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В Симферополе ряд улиц и переулков остались без электроэнергии из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".
"Аварийное отключение! Город Симферополь, улицы: Лермонтова, Куйбышева, Садовая; переулки: Совхозный, Подводников и прилегающие к ним улицы и переулки", - говорится в сообщении.
Энергетики планируют восстановить электроснабжение в течение трех часов.
Накануне сообщалось, что в ночь с 9 на 10 февраля пять поселков Большой Ялты останутся без света в связи с ремонтом подстанции – в график плановых отключений электроэнергии внесены корректировки.
По информации министра топлива и энергетики Крыма Владимира Воронкина, в регионе планируют строительство новых генерирующих мощностей, которые дадут региону дополнительно 500 мегаватт электроэнергии до конца 2029 года.
СимферопольГУП РК "Крымэнерго"Отключение электроэнергии в КрымуНовости КрымаЭнергосистема Крыма
 
