Часть Симферополя обесточена

В Симферополе ряд улиц и переулков остались без электроэнергии из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В Симферополе ряд улиц и переулков остались без электроэнергии из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".Энергетики планируют восстановить электроснабжение в течение трех часов.Накануне сообщалось, что в ночь с 9 на 10 февраля пять поселков Большой Ялты останутся без света в связи с ремонтом подстанции – в график плановых отключений электроэнергии внесены корректировки.По информации министра топлива и энергетики Крыма Владимира Воронкина, в регионе планируют строительство новых генерирующих мощностей, которые дадут региону дополнительно 500 мегаватт электроэнергии до конца 2029 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Объекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственность"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийНовым регионам закупят трансформаторы и подстанции на 5 млрд рублей

