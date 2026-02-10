https://crimea.ria.ru/20260210/bespilotniki-atakuyut-sochi-1153099946.html

Беспилотники атакуют Сочи и Туапсе

Беспилотники атакуют Сочи и Туапсе

В Сочи и Туапсинском округе Краснодарского края объявлена угроза атаки беспилотников, звучат сигналы тревоги. Об этом сообщают городские власти. РИА Новости Крым, 10.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В Сочи и Туапсинском округе Краснодарского края объявлена угроза атаки беспилотников, звучат сигналы тревоги. Об этом сообщают городские власти."На территории города Сочи ОБЪЯВЛЕНА УГРОЗА атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)", – написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Андрей Прошунин."На территории Туапсинского округа объявлена УГРОЗА атаки беспилотников", – также предупредил в своем Telegram-канале Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.Приостановил работу аэропорт Сочи"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", – сообщили в Росавиации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

