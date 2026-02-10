Рейтинг@Mail.ru
Беспилотники атакуют Сочи и Туапсе - РИА Новости Крым, 10.02.2026
Беспилотники атакуют Сочи и Туапсе
В Сочи и Туапсинском округе Краснодарского края объявлена угроза атаки беспилотников, звучат сигналы тревоги. Об этом сообщают городские власти. РИА Новости Крым, 10.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В Сочи и Туапсинском округе Краснодарского края объявлена угроза атаки беспилотников, звучат сигналы тревоги. Об этом сообщают городские власти."На территории города Сочи ОБЪЯВЛЕНА УГРОЗА атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)", – написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Андрей Прошунин."На территории Туапсинского округа объявлена УГРОЗА атаки беспилотников", – также предупредил в своем Telegram-канале Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.Приостановил работу аэропорт Сочи"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", – сообщили в Росавиации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Беспилотники атакуют Сочи и Туапсе

Сочи и Туапсе атакуют беспилотники – звучат сигналы тревоги

17:43 10.02.2026 (обновлено: 18:00 10.02.2026)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымСистема оповещения и информирования населения
Система оповещения и информирования населения
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В Сочи и Туапсинском округе Краснодарского края объявлена угроза атаки беспилотников, звучат сигналы тревоги. Об этом сообщают городские власти.
"На территории города Сочи ОБЪЯВЛЕНА УГРОЗА атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)", – написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Андрей Прошунин.
"На территории Туапсинского округа объявлена УГРОЗА атаки беспилотников", – также предупредил в своем Telegram-канале Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.
Приостановил работу аэропорт Сочи
"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", – сообщили в Росавиации.
