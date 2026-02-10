Рейтинг@Mail.ru
31 беспилотник сбили над Крымом и Азовским морем - РИА Новости Крым, 10.02.2026
31 беспилотник сбили над Крымом и Азовским морем
31 беспилотник сбили над Крымом и Азовским морем - РИА Новости Крым, 10.02.2026
31 беспилотник сбили над Крымом и Азовским морем
Средства противовоздушной обороны за два часа уничтожили более 30 беспилотников над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей. об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 10.02.2026
2026-02-10T16:23
2026-02-10T16:27
крым
новости крыма
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу на крым
черное море
азовское море
министерство обороны рф
пво
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны за два часа уничтожили более 30 беспилотников над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей. об этом сообщает Минобороны РФ.Еще шесть вражеских дронов сбиты над Белгородской областью, пять – над Курской областью, один – над Брянщиной, добавили в ведомстве.Накануне вечером средства ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ над Азовским морем.
крым
черное море
азовское море
крым, новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, черное море, азовское море, министерство обороны рф, пво
31 беспилотник сбили над Крымом и Азовским морем

Над Крымом и Азовским морем за два часа сбили 31 беспилотник ВСУ – Минобороны

16:23 10.02.2026 (обновлено: 16:27 10.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны за два часа уничтожили более 30 беспилотников над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей. об этом сообщает Минобороны РФ.
"В период с 14.00 мск до 16.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены…12 БПЛА – над территорией Республики Крым, 19 БПЛА – над акваторией Азовского моря, 1 БПЛА – над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
Еще шесть вражеских дронов сбиты над Белгородской областью, пять – над Курской областью, один – над Брянщиной, добавили в ведомстве.
Накануне вечером средства ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ над Азовским морем.
