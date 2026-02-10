https://crimea.ria.ru/20260210/31-bespilotnik-sbili-nad-krymom-i-azovskim-morem-1153097199.html

31 беспилотник сбили над Крымом и Азовским морем

2026-02-10T16:23

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны за два часа уничтожили более 30 беспилотников над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей. об этом сообщает Минобороны РФ.Еще шесть вражеских дронов сбиты над Белгородской областью, пять – над Курской областью, один – над Брянщиной, добавили в ведомстве.Накануне вечером средства ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ над Азовским морем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым под охраной: кто и как защищает полуостровНад Азовским морем ликвидировали украинские беспилотникиНовая атака ВСУ на Крым: над Черным морем отработала ПВО

2026

