2,5 тысячи снарядов по мирным: 14 россиян погибли за неделю от атак ВСУ

2,5 тысячи снарядов по мирным: 14 россиян погибли за неделю от атак ВСУ

2026-02-10T09:51

россия

родион мирошник

атаки всу

обстрелы всу

дети

министерство иностранных дел рф (мид рф)

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Киевские боевики за минувшую неделю выпустили по российскому приграничью больше 2,5 тысяч снарядов. В результате атак погибли 14 мирных человек и больше 100, в том числе девять детей, ранены. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.По информации Мирошника, ВСУ усилили интенсивность дронных, артиллерийских, ракетных ударов по гражданским объектам в Белгородской, Херсонской, Запорожской, Брянской областях, ДНР, ЛНР.Всего по российским гражданским объектам за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 2 554 боеприпасов, уточнил Родион Мирошник.Ранее сообщалось, что в результате атак украинских боевиков на регионы России в 2025 году погибли 22 ребенка, 271 ранен. Всего с февраля 2022 года ранения получили как минимум 1082 ребенка, из них 236 детей погибли.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ведет настоящую охоту на медиков и спасателей – МИД РоссииНазвано число погибших мирных людей при вторжении ВСУ в Курскую областьЗапад молчит: в МАГАТЭ заявили об атаках ВСУ на атомные электростанции РФ

