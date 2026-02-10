Рейтинг@Mail.ru
2,5 тысячи снарядов по мирным: 14 россиян погибли за неделю от атак ВСУ
2,5 тысячи снарядов по мирным: 14 россиян погибли за неделю от атак ВСУ
2,5 тысячи снарядов по мирным: 14 россиян погибли за неделю от атак ВСУ - РИА Новости Крым, 10.02.2026
2,5 тысячи снарядов по мирным: 14 россиян погибли за неделю от атак ВСУ
Киевские боевики за минувшую неделю выпустили по российскому приграничью больше 2,5 тысяч снарядов. В результате атак погибли 14 мирных человек и больше 100, в... РИА Новости Крым, 10.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Киевские боевики за минувшую неделю выпустили по российскому приграничью больше 2,5 тысяч снарядов. В результате атак погибли 14 мирных человек и больше 100, в том числе девять детей, ранены. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.По информации Мирошника, ВСУ усилили интенсивность дронных, артиллерийских, ракетных ударов по гражданским объектам в Белгородской, Херсонской, Запорожской, Брянской областях, ДНР, ЛНР.Всего по российским гражданским объектам за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 2 554 боеприпасов, уточнил Родион Мирошник.Ранее сообщалось, что в результате атак украинских боевиков на регионы России в 2025 году погибли 22 ребенка, 271 ранен. Всего с февраля 2022 года ранения получили как минимум 1082 ребенка, из них 236 детей погибли.
россия, родион мирошник, атаки всу, обстрелы всу, дети, министерство иностранных дел рф (мид рф)
2,5 тысячи снарядов по мирным: 14 россиян погибли за неделю от атак ВСУ

МИД: за неделю в приграничье России погибли 14 человек и ранены более 100

09:51 10.02.2026
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия атаки ВСУ на Белгородскую область
Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Киевские боевики за минувшую неделю выпустили по российскому приграничью больше 2,5 тысяч снарядов. В результате атак погибли 14 мирных человек и больше 100, в том числе девять детей, ранены. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"За неделю со 2 по 8 февраля от обстрелов украинских нацистов пострадали 127 мирных жителей. Из них ранены 113 человек, в том числе девять несовершеннолетних, погибли 14 человек", – сказано в сообщении.
По информации Мирошника, ВСУ усилили интенсивность дронных, артиллерийских, ракетных ударов по гражданским объектам в Белгородской, Херсонской, Запорожской, Брянской областях, ДНР, ЛНР.
"От перебоев в энергоснабжении, вызванных этими атаками, пострадало не менее 900 тысяч мирных жителей в вышеуказанных регионах России", – подчеркнул посол.
Всего по российским гражданским объектам за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 2 554 боеприпасов, уточнил Родион Мирошник.
Ранее сообщалось, что в результате атак украинских боевиков на регионы России в 2025 году погибли 22 ребенка, 271 ранен. Всего с февраля 2022 года ранения получили как минимум 1082 ребенка, из них 236 детей погибли.
