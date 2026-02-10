https://crimea.ria.ru/20260210/2026-god-stanet-samym-geomagnitno-aktivnym-za-desyatiletie---uchenye-1153081548.html

2026 год станет самым геомагнитно активным за десятилетие - ученые

2026 год станет самым геомагнитно активным за десятилетие - ученые - РИА Новости Крым, 10.02.2026

2026 год станет самым геомагнитно активным за десятилетие - ученые

Число дней с магнитными бурями в январе стало максимальным с 2017 года. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований... РИА Новости Крым, 10.02.2026

2026-02-10T08:57

2026-02-10T08:57

2026-02-10T10:54

солнце

вспышки на солнце

земля

магнитные бури

космос

институт солнечно-земной физики

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/02/1149911288_0:6:1344:762_1920x0_80_0_0_19456742871c905c728b6cb3aa07e761.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Число дней с магнитными бурями в январе стало максимальным с 2017 года. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Как отмечают ученые, космические события в начале года подтверждают ожидания, что этот год станет самым геомагнитно активным за десятилетие. В Лаборатории уточнили, что основным источником магнитных бурь в прошедшем месяце стали корональные дыры, за исключением сильной магнитной бури, произошедшей с 19 по 21 января - она была вызвана фронтальным ударом по Земле облака плазмы, выброшенного Солнцем после вспышки класса X1.9.В феврале один из сильнейших в XXI веке всплесков активности Солнца с крупными вспышками почти не оказал влияния на Землю, однако почти наверняка ситуацию изменят новые корональные дыры, отметили специалисты.Ранее в Лаборатории сообщили, что Солнце побило рекорд XXI века по числу сильных вспышек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия может построить на Луне атомную электростанциюМаск хочет построить города на Луне и МарсеУ человечества нет данных об обратной стороне Солнца - причина

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

солнце, вспышки на солнце, земля, магнитные бури, космос, институт солнечно-земной физики, новости