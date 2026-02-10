https://crimea.ria.ru/20260210/2026-god-stanet-samym-geomagnitno-aktivnym-za-desyatiletie---uchenye-1153081548.html
2026 год станет самым геомагнитно активным за десятилетие - ученые
2026 год станет самым геомагнитно активным за десятилетие - ученые - РИА Новости Крым, 10.02.2026
2026 год станет самым геомагнитно активным за десятилетие - ученые
Число дней с магнитными бурями в январе стало максимальным с 2017 года. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований... РИА Новости Крым, 10.02.2026
2026-02-10T08:57
2026-02-10T08:57
2026-02-10T10:54
солнце
вспышки на солнце
земля
магнитные бури
космос
институт солнечно-земной физики
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/02/1149911288_0:6:1344:762_1920x0_80_0_0_19456742871c905c728b6cb3aa07e761.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Число дней с магнитными бурями в январе стало максимальным с 2017 года. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Как отмечают ученые, космические события в начале года подтверждают ожидания, что этот год станет самым геомагнитно активным за десятилетие. В Лаборатории уточнили, что основным источником магнитных бурь в прошедшем месяце стали корональные дыры, за исключением сильной магнитной бури, произошедшей с 19 по 21 января - она была вызвана фронтальным ударом по Земле облака плазмы, выброшенного Солнцем после вспышки класса X1.9.В феврале один из сильнейших в XXI веке всплесков активности Солнца с крупными вспышками почти не оказал влияния на Землю, однако почти наверняка ситуацию изменят новые корональные дыры, отметили специалисты.Ранее в Лаборатории сообщили, что Солнце побило рекорд XXI века по числу сильных вспышек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия может построить на Луне атомную электростанциюМаск хочет построить города на Луне и МарсеУ человечества нет данных об обратной стороне Солнца - причина
космос
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/02/1149911288_160:0:1184:768_1920x0_80_0_0_c46f2a79e901c9e857de0a2dffe1f8f5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
солнце, вспышки на солнце, земля, магнитные бури, космос, институт солнечно-земной физики, новости
2026 год станет самым геомагнитно активным за десятилетие - ученые
Январь побил максимум по числу магнитных бурь с 2017 года
08:57 10.02.2026 (обновлено: 10:54 10.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Число дней с магнитными бурями в январе стало максимальным с 2017 года. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
"Число дней с магнитными бурями в недавно завершившемся январе составило 10 из 31, что является максимальным значением во всем текущем 25-м солнечном цикле и самым высоким показателем с сентября 2017 года". - говорится в сообщении.
Как отмечают ученые, космические события в начале года подтверждают ожидания, что этот год станет самым геомагнитно активным за десятилетие.
В Лаборатории уточнили, что основным источником магнитных бурь в прошедшем месяце стали корональные дыры, за исключением сильной магнитной бури, произошедшей с 19 по 21 января - она была вызвана фронтальным ударом по Земле облака плазмы, выброшенного Солнцем после вспышки класса X1.9.
В феврале один из сильнейших в XXI веке всплесков активности Солнца с крупными вспышками почти не оказал влияния на Землю, однако почти наверняка ситуацию изменят новые корональные дыры, отметили специалисты.
Ранее в Лаборатории сообщили, что Солнце побило рекорд
XXI века по числу сильных вспышек.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: