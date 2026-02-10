Рейтинг@Mail.ru
2026 год станет самым геомагнитно активным за десятилетие - ученые
2026 год станет самым геомагнитно активным за десятилетие - ученые
2026 год станет самым геомагнитно активным за десятилетие - ученые - РИА Новости Крым, 10.02.2026
2026 год станет самым геомагнитно активным за десятилетие - ученые
Число дней с магнитными бурями в январе стало максимальным с 2017 года. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований... РИА Новости Крым, 10.02.2026
солнце
вспышки на солнце
земля
магнитные бури
космос
институт солнечно-земной физики
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Число дней с магнитными бурями в январе стало максимальным с 2017 года. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Как отмечают ученые, космические события в начале года подтверждают ожидания, что этот год станет самым геомагнитно активным за десятилетие. В Лаборатории уточнили, что основным источником магнитных бурь в прошедшем месяце стали корональные дыры, за исключением сильной магнитной бури, произошедшей с 19 по 21 января - она была вызвана фронтальным ударом по Земле облака плазмы, выброшенного Солнцем после вспышки класса X1.9.В феврале один из сильнейших в XXI веке всплесков активности Солнца с крупными вспышками почти не оказал влияния на Землю, однако почти наверняка ситуацию изменят новые корональные дыры, отметили специалисты.Ранее в Лаборатории сообщили, что Солнце побило рекорд XXI века по числу сильных вспышек.
2026 год станет самым геомагнитно активным за десятилетие - ученые

Январь побил максимум по числу магнитных бурь с 2017 года

08:57 10.02.2026 (обновлено: 10:54 10.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Число дней с магнитными бурями в январе стало максимальным с 2017 года. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
"Число дней с магнитными бурями в недавно завершившемся январе составило 10 из 31, что является максимальным значением во всем текущем 25-м солнечном цикле и самым высоким показателем с сентября 2017 года". - говорится в сообщении.
Как отмечают ученые, космические события в начале года подтверждают ожидания, что этот год станет самым геомагнитно активным за десятилетие.
В Лаборатории уточнили, что основным источником магнитных бурь в прошедшем месяце стали корональные дыры, за исключением сильной магнитной бури, произошедшей с 19 по 21 января - она была вызвана фронтальным ударом по Земле облака плазмы, выброшенного Солнцем после вспышки класса X1.9.
В феврале один из сильнейших в XXI веке всплесков активности Солнца с крупными вспышками почти не оказал влияния на Землю, однако почти наверняка ситуацию изменят новые корональные дыры, отметили специалисты.
Ранее в Лаборатории сообщили, что Солнце побило рекорд XXI века по числу сильных вспышек.
