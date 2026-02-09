Рейтинг@Mail.ru
Жителю Севастополя грозит до пяти лет за призывы к убийству - РИА Новости Крым, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260209/zhitelyu-sevastopolya-grozit-do-pyati-let-za-prizyvy-k-ubiystvu--1153047384.html
Жителю Севастополя грозит до пяти лет за призывы к убийству
Жителю Севастополя грозит до пяти лет за призывы к убийству - РИА Новости Крым, 09.02.2026
Жителю Севастополя грозит до пяти лет за призывы к убийству
31-летний житель Севастополя ответит за публичные призывы к убийству русских. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. РИА Новости Крым, 09.02.2026
2026-02-09T09:23
2026-02-09T10:04
крым
новости крыма
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
экстремизм
севастополь
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/09/1153048053_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_df769538b9698c868301ddae53bd09e5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. 31-летний житель Севастополя ответит за публичные призывы к убийству русских. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.По данным ведомства, в одном из сообществ в Telegram мужчина разместил комментарии, призывающие к совершению насилия в отношении русских граждан.Уголовное дело открыто по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием интернета. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала жителя Хабаровского края по подозрению в шпионажеКрымчанин "сдал" СБУ места дислокации российских войск и военной техникиЗадание за 4 тысячи рублей: крымчанин ответит за работу на СБУ
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/09/1153048053_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_b4073737220600a82b7c01a95f30a587.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, экстремизм, севастополь, новости севастополя, видео
Жителю Севастополя грозит до пяти лет за призывы к убийству

ФСБ: жителю Севастополя грозит до пяти лет за призывы к убийству русских

09:23 09.02.2026 (обновлено: 10:04 09.02.2026)
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. 31-летний житель Севастополя ответит за публичные призывы к убийству русских. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
По данным ведомства, в одном из сообществ в Telegram мужчина разместил комментарии, призывающие к совершению насилия в отношении русских граждан.
"Проведенная экспертиза текстовых записей гражданина подтвердила все имеющиеся лингвистические признаки совершенного преступления. Использование аккаунта с псевдонимом не помогло мужчине избежать предусмотренной законом ответственности", – сказано в сообщении.
Уголовное дело открыто по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием интернета. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ФСБ задержала жителя Хабаровского края по подозрению в шпионаже
Крымчанин "сдал" СБУ места дислокации российских войск и военной техники
Задание за 4 тысячи рублей: крымчанин ответит за работу на СБУ
 
КрымНовости КрымаУФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюЭкстремизмСевастопольНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:57Ситуация с гриппом и ОРВИ в России остается напряженной
11:50Школьник умер после урока физкультуры в Екатеринбурге
11:47Защита Крыма должна быть гарантирована в договоренностях по Украине - МИД
11:30Увеличилось число жертв ДТП в Сакском районе Крыма
11:25Крымчанка ответит за смертельное избиение сожителя
11:20Участники СВО в Крыму смогут получать землю по месту проживания
11:15Крымский мост открыт
11:12В Крыму сироту поселили в квартире без отопления – дело у Бастрыкина
11:04Крымский мост закрыт
10:58В Сочи водитель "Газели" без прав сбил ребенка и улетел в кювет
10:43Отдых в Крыму: что говорят туристы о местном сервисе
10:30В Крыму произошло 28 пожаров
10:19Экс-министр культуры Крыма Новосельская просит суд об УДО
09:47Три человека погибли и 18 пострадали в ДТП в Крыму
09:36Крым примет 1500 детей из пострадавшей от атак ВСУ Белгородской области
09:30Бессмертный подвиг крейсера "Варяг"
09:23Жителю Севастополя грозит до пяти лет за призывы к убийству
09:17На развитие "Артека" выделят более 71 млрд рублей
09:08Крупную партию обновленных Су-57 получили ВКС Минобороны России
08:56Задержанные за покушение на генерала Алексеева признали вину - ФСБ 5:49
Лента новостейМолния