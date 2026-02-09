https://crimea.ria.ru/20260209/zhitelyu-sevastopolya-grozit-do-pyati-let-za-prizyvy-k-ubiystvu--1153047384.html
Жителю Севастополя грозит до пяти лет за призывы к убийству
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. 31-летний житель Севастополя ответит за публичные призывы к убийству русских. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.По данным ведомства, в одном из сообществ в Telegram мужчина разместил комментарии, призывающие к совершению насилия в отношении русских граждан.Уголовное дело открыто по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием интернета. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала жителя Хабаровского края по подозрению в шпионажеКрымчанин "сдал" СБУ места дислокации российских войск и военной техникиЗадание за 4 тысячи рублей: крымчанин ответит за работу на СБУ
