Зеленский разрешил наемникам ВСУ получать вид на жительство на Украине
Зеленский разрешил наемникам ВСУ получать вид на жительство на Украине
Зеленский разрешил наемникам ВСУ получать вид на жительство на Украине - РИА Новости Крым, 09.02.2026
Зеленский разрешил наемникам ВСУ получать вид на жительство на Украине
Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий иностранным наемникам, принимающим участие в боевых действиях в составе ВСУ, оформить вид... РИА Новости Крым, 09.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий иностранным наемникам, принимающим участие в боевых действиях в составе ВСУ, оформить вид на временное проживание. Об этом сообщили в пресс-службе Верховной рады Украины.Согласно документу, иностранцы, попадающие под его действие, должны обратиться за оформлением ВНД в течение шести месяцев с момента вступления закона в силу.Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин ранее заявлял, что ВСУ используют иностранных наемников в качестве заградительных отрядов, также ими "затыкают дыры", потому что в украинской армии не хватает солдат.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев скрывает участие антифашистов из ЕС в боях на стороне РоссииВ России возбуждено около 7500 дел против украинских боевиков и наемниковНа Украине узаконили множественное гражданство
15:59 09.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий иностранным наемникам, принимающим участие в боевых действиях в составе ВСУ, оформить вид на временное проживание. Об этом сообщили в пресс-службе Верховной рады Украины.
"Закон 4730-IX предусматривает оформление иностранным военнослужащим вида на временное проживание на весь срок действия контракта и после его прекращения, а также распространяет на них отдельные социальные гарантии, в частности в сфере медицинского обеспечения", – говорится в публикации в официальном Telegram-канале парламента.
Согласно документу, иностранцы, попадающие под его действие, должны обратиться за оформлением ВНД в течение шести месяцев с момента вступления закона в силу.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин ранее заявлял, что ВСУ используют иностранных наемников в качестве заградительных отрядов, также ими "затыкают дыры", потому что в украинской армии не хватает солдат.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Киев скрывает участие антифашистов из ЕС в боях на стороне России
В России возбуждено около 7500 дел против украинских боевиков и наемников
На Украине узаконили множественное гражданство
 
