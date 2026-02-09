https://crimea.ria.ru/20260209/zelenskiy-razreshil-naemnikam-vsu-poluchat-vid-na-zhitelstvo-na-ukraine-1153064953.html
Зеленский разрешил наемникам ВСУ получать вид на жительство на Украине
Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий иностранным наемникам, принимающим участие в боевых действиях в составе ВСУ, оформить вид... РИА Новости Крым, 09.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий иностранным наемникам, принимающим участие в боевых действиях в составе ВСУ, оформить вид на временное проживание. Об этом сообщили в пресс-службе Верховной рады Украины.Согласно документу, иностранцы, попадающие под его действие, должны обратиться за оформлением ВНД в течение шести месяцев с момента вступления закона в силу.Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин ранее заявлял, что ВСУ используют иностранных наемников в качестве заградительных отрядов, также ими "затыкают дыры", потому что в украинской армии не хватает солдат.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев скрывает участие антифашистов из ЕС в боях на стороне РоссииВ России возбуждено около 7500 дел против украинских боевиков и наемниковНа Украине узаконили множественное гражданство
