Завершение военных действий на Украине: в США обвинили Зеленского во лжи - РИА Новости Крым, 09.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260209/zavershenie-voennykh-deystviy-na-ukraine-v-ssha-obvinili-zelenskogo-vo-lzhi-1153071360.html
Завершение военных действий на Украине: в США обвинили Зеленского во лжи
Завершение военных действий на Украине: в США обвинили Зеленского во лжи - РИА Новости Крым, 09.02.2026
Завершение военных действий на Украине: в США обвинили Зеленского во лжи
Американская сторона не обозначала точных сроков завершения военных действий на Украине. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в... РИА Новости Крым, 09.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Американская сторона не обозначала точных сроков завершения военных действий на Украине. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в ответ на соответствующее заявление главы киевского режима Владимира Зеленского, передает The Guardian.Ранее Зеленский заявлял, что военные действия на Украине планируется завершить до лета. Якобы с таким предложением после трехсторонних переговоров в Абу-Даби выступила американская сторона.При этом, по его словам, Штаты действительно хотят привести стороны к согласию и мирному соглашению как можно скорее. Но в таких вопросах установление очных сроков опасно, указал постоянный представитель США при НАТО.
РИА Новости Крым
Завершение военных действий на Украине: в США обвинили Зеленского во лжи

Слова Зеленского о сроках заключения мира с Россией опровергли в США

18:12 09.02.2026 (обновлено: 18:18 09.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Американская сторона не обозначала точных сроков завершения военных действий на Украине. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в ответ на соответствующее заявление главы киевского режима Владимира Зеленского, передает The Guardian.
Ранее Зеленский заявлял, что военные действия на Украине планируется завершить до лета. Якобы с таким предложением после трехсторонних переговоров в Абу-Даби выступила американская сторона.
"Этот срок до июня упомянул президент Зеленский… Я не думаю, что это нечто, что прозвучало от США", – цитирует слова Уитакера изданию РИА Новости.
При этом, по его словам, Штаты действительно хотят привести стороны к согласию и мирному соглашению как можно скорее. Но в таких вопросах установление очных сроков опасно, указал постоянный представитель США при НАТО.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В США анонсировали скорое мирное соглашение по Украине
Какая судьба ждет Зеленского
Зеленскому не нужен мир на Украине – Лавров
 
