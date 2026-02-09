https://crimea.ria.ru/20260209/zavershenie-voennykh-deystviy-na-ukraine-v-ssha-obvinili-zelenskogo-vo-lzhi-1153071360.html

Завершение военных действий на Украине: в США обвинили Зеленского во лжи

Американская сторона не обозначала точных сроков завершения военных действий на Украине. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в... РИА Новости Крым, 09.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Американская сторона не обозначала точных сроков завершения военных действий на Украине. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в ответ на соответствующее заявление главы киевского режима Владимира Зеленского, передает The Guardian.Ранее Зеленский заявлял, что военные действия на Украине планируется завершить до лета. Якобы с таким предложением после трехсторонних переговоров в Абу-Даби выступила американская сторона.При этом, по его словам, Штаты действительно хотят привести стороны к согласию и мирному соглашению как можно скорее. Но в таких вопросах установление очных сроков опасно, указал постоянный представитель США при НАТО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В США анонсировали скорое мирное соглашение по УкраинеКакая судьба ждет ЗеленскогоЗеленскому не нужен мир на Украине – Лавров

новости, россия, переговоры, сша, украина