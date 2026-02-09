Защита Крыма, ограничения на мосту и туризм: главное из интервью Аксенова

https://crimea.ria.ru/20260209/zaschita-kryma-ogranicheniya-na-mostu-i-turizm-glavnoe-iz-intervyu-aksenova-1153069506.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов в понедельник дал большое интервью радио "Спутник в Крыму" и РИА Новости Крым. Руководитель региона ответил на вопросы о безопасности полуострова, международном положении Крыма, об ограничениях на проезд по Крымскому мосту, а также рассказал о развитии транспортной и туристической отраслей. Подробнее читайте в подборке РИА Новости Крым.Безопасность полуострова и Крымского мостаПо его словам, в регионе налажено взаимодействие силовиков и властей в вопросах безопасности. Защиту полуострова обеспечивают силы Министерства обороны, правоохранители, подразделения "Барс-Крым". Касаясь безопасности Крымского моста, Аксенов почеркнул, что все ограничительные меры, действующие там, также направлены на защиту людей и сохранность объекта. Переговоры по Украине и признание КрымаПризнание Крыма коллективным Западом должно произойти без всяких условий, в противном случае – оно не требуется, поскольку регион активно развивается и без этого, убежден Аксенов.Руководитель республики подчеркнул, что Крым с момента воссоединения в РФ показал, что способен двигаться и развиваться. Он также считает, что переговоры по урегулированию украинского кризиса нужны Западу для затягивания времени, а киевский режим не хочет мира, поскольку в этом случае прекратит свою существование.Межнациональное единство в КрымуВ российском Крыму царят межнациональный мир и согласие, и еще большему укреплению дружбы будут способствовать мероприятия в рамках Года единства народов России, которые запланированы в регионе, заявил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, ни разу с момента воссоединения полуострова с Россией здесь не было конфликтов на национальной почве. По его мнению, в этом вопросе важным стал опыт крымчан до 2014 года, когда Киев пытался разделить жителей полуострова по национальному признаку, но люди устали от такой политики и эффект получился обратным. Решение президента России Владимира Путина об объявлении 2026-го года Годом единства народов России он назвал актуальным и важным.Транспортные карты в КрымуКрымчане должны иметь возможность рассчитываться в транспорте удобными для себя способами, поэтому никаких новых ограничений на оплату проезда наличными не будет, сказал глава республики, комментируя тему введения в республике транспортных карт.Туристический поток и гостевые домаКрым устойчиво удерживается в топ-5 регионов-лидеров по турпотоку и это останется неизменным. Причем, в разные периоды года, что дает возможность республике в перспективе стать всесезонным курортом, считает Аксенов.По его данным, уже сейчас в зимний период в Крыму работают около 300 средств размещения, которые только за новогодние праздники приняли почти 300 тысяч туристов. Эти цифры, по мнению главы региона, будут расти. При этом в целом в этом году регион получил рекордный рост турпотока, что связано не только с переориентацией российского туриста с внешних на внутренние направления, но и главным образом – с гостеприимством самих крымчан.Помощь другим регионамКрым подставил плечо прифронтовым регионам России, как когда-то российские субъекты помогали ему, рассказал Аксенов. Кроме того, достигнуты договоренности о приеме детей из Курской области на летнее оздоровление.Другие заявления Аксенова– Рабочий проект создания в Симферополе Духовно-культурного центра Святителя Луки уже формируется. Квартал будет расположен возле монастыря, где находятся мощи Святителя, он будет иметь исторический облик. Территорию расширят и благоустроят с учетом мнения жителей крымской столицы. Пока точные границы нового квартала и сроки реализации проекта не определены. Также Аксенов анонсировал мероприятия к 150-летию Святителя Луки – в апреле 2027 года. Сейчас оргкомитет готовит программу празднования.– В Крыму запланированы работы по восстановлению музейного комплекса "Ливадийский дворец" с реставрацией Императорского парка. В ближайшее время будет создан попечительский совет. К реализации проекта планируют привлечь внебюджетные средства.– Крымским учащимся двух последних выпускных классов обеспечат бесплатные двухдневные экскурсии с питанием в Новый Херсонес на постоянной основе. Соответствующая возможность проговорена с Главой Крымской митрополии Владыкой Тихоном.– Более 190 школьников в Крыму проходят курс обучения управления беспилотными летательными аппаратами в 13 школах региона. Эту программу в регионе планируют расширять. Сейчас в Крыму аттестовано более 40 преподавателей, которые работают в этом направлении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым
. Глава Крыма Сергей Аксенов в понедельник дал большое интервью радио "Спутник в Крыму" и РИА Новости Крым. Руководитель региона ответил на вопросы о безопасности полуострова, международном положении Крыма, об ограничениях на проезд по Крымскому мосту, а также рассказал о развитии транспортной и туристической отраслей. Подробнее читайте в подборке РИА Новости Крым.
Безопасность полуострова и Крымского моста
"Прогнозы лично для себя всегда делаю худшие – и мы готовимся к ним. Если к худшему развитию событий готов, то в лучшем – мы выстоим 100%. Поэтому максимально те решения, которые приняты нашим лидером, позволяют обеспечивать продвижение войск вперед, защиту Крыма и в целом достижение целей специальной военной операции", – заявил Аксенов.
По его словам, в регионе налажено взаимодействие силовиков и властей в вопросах безопасности. Защиту полуострова обеспечивают силы Министерства обороны, правоохранители, подразделения "Барс-Крым".
Касаясь безопасности Крымского моста, Аксенов почеркнул, что все ограничительные меры, действующие там, также направлены на защиту людей и сохранность объекта.
Переговоры по Украине и признание Крыма
Признание Крыма коллективным Западом должно произойти без всяких условий, в противном случае – оно не требуется, поскольку регион активно развивается и без этого, убежден Аксенов.
"Вопрос – какой ценой. Если они просто признают это как факт, как данность – что выбор крымчан, который был поддержан президентом, гражданами РФ, что он справедливый и законный – это будет для нас окно возможностей. Если нет, через какие-либо условия, ультиматумы, выполнение каких-то нелепых требований со стороны Евросоюза – то не надо на них вообще отвлекаться. Двигаемся своим путем", – сказал глава Крыма.
Руководитель республики подчеркнул, что Крым с момента воссоединения в РФ показал, что способен двигаться и развиваться. Он также считает, что переговоры по урегулированию украинского кризиса нужны Западу для затягивания времени, а киевский режим не хочет мира, поскольку в этом случае прекратит свою существование.
"Наш лидер Владимир Владимирович (Путин – ред.), во-первых, делает максимально все для достижения целей специальной военной операции, во-вторых, он всегда настроен на то, чтобы все-таки найти решение дипломатическим путем. Лично мое мнение - я не верю ни в какие переговорные процессы. Сегодня, к сожалению, только на поле боя может выстроиться та система взаимоотношений, которая позволит дальше гарантировать безопасность, в первую очередь нашей стране", – убежден Аксенов.
Межнациональное единство в Крыму
В российском Крыму царят межнациональный мир и согласие, и еще большему укреплению дружбы будут способствовать мероприятия в рамках Года единства народов России, которые запланированы в регионе, заявил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, ни разу с момента воссоединения полуострова с Россией здесь не было конфликтов на национальной почве.
"За эти 12 лет – с 2014 года – я не помню ни одного межнационального конфликта. Нигде не было претензий на национальной почве", – заметил глава региона.
По его мнению, в этом вопросе важным стал опыт крымчан до 2014 года, когда Киев пытался разделить жителей полуострова по национальному признаку, но люди устали от такой политики и эффект получился обратным. Решение президента России Владимира Путина об объявлении 2026-го года Годом единства народов России
он назвал актуальным и важным.
Транспортные карты в Крыму
Крымчане должны иметь возможность рассчитываться в транспорте удобными для себя способами, поэтому никаких новых ограничений на оплату проезда наличными не будет, сказал глава республики, комментируя тему введения в республике транспортных карт.
"Работу мы ведем с точки зрения того, чтобы обеспечить прозрачность поступления в кассу всей выручки "Крымтроллейбуса", суммы, которую граждане платят за проезд. Вот и все. Но не ценой перекладывания на граждан. Считаю, как клиенту удобно, так и должно быть. Поэтому запретов на этом направлении не будет", – пообещал он.
Туристический поток и гостевые дома
Крым устойчиво удерживается в топ-5 регионов-лидеров по турпотоку и это останется неизменным. Причем, в разные периоды года, что дает возможность республике в перспективе стать всесезонным курортом, считает Аксенов.
"У нас есть, что представить. В том числе получение санаторно-курортного лечения, реабилитационных услуг. Поэтому мы двигаемся вперед к этой цели", – сказал он.
По его данным, уже сейчас в зимний период в Крыму работают около 300 средств размещения, которые только за новогодние праздники приняли почти 300 тысяч туристов. Эти цифры, по мнению главы региона, будут расти. При этом в целом в этом году регион получил рекордный рост турпотока, что связано не только с переориентацией российского туриста с внешних на внутренние направления, но и главным образом – с гостеприимством самих крымчан.
"В этом году будет работать более 1,1 тысячи гостевых домов. Это новые объекты размещения, которые решили выйти из тени. При том, что мы не принимаем никаких контрольных мероприятий по отношению к тем, кто занимается сдачей жилья в частном секторе. Но работаем на то, чтобы дать наибольшие льготы, обеспечить возможность прямого контакта с туроператорами, с турфирмами, чтобы у людей появилась заинтересованность", – заявил Аксенов.
Помощь другим регионам
Крым подставил плечо прифронтовым регионам России, как когда-то российские субъекты помогали ему, рассказал Аксенов.
"Крым готов принять то количество людей, которое необходимо. Но пока договорились предварительно – около полутора тысяч детей из Белгородской области за счет бюджета Республики Крым ", – сказал Аксенов.
Кроме того, достигнуты договоренности о приеме детей из Курской области на летнее оздоровление.
"Стараемся максимально наших братьев нигде не оставить один на один с проблемой. Им сегодня непросто. Они мужественно выполняют все поставленные задачи, держатся, несмотря на постоянные атаки врага. Поэтому наша задача – подставить плечо мирным жителям, тем, кто сегодня будет выезжать из Белгородской области, и где еще есть необходимость. В первую очередь это дети. В любое время 24/7 готовы подставить плечо. Решения приняты, мы готовы, объекты размещения готовы", – констатировал он.
Другие заявления Аксенова
– Рабочий проект создания в Симферополе Духовно-культурного центра Святителя Луки уже формируется. Квартал будет расположен возле монастыря, где находятся мощи Святителя, он будет иметь исторический облик. Территорию расширят и благоустроят с учетом мнения жителей крымской столицы. Пока точные границы нового квартала и сроки реализации проекта не определены. Также Аксенов анонсировал мероприятия к 150-летию Святителя Луки – в апреле 2027 года. Сейчас оргкомитет готовит программу празднования.
– В Крыму запланированы работы по восстановлению музейного комплекса "Ливадийский дворец" с реставрацией Императорского парка. В ближайшее время будет создан попечительский совет. К реализации проекта планируют привлечь внебюджетные средства.
– Крымским учащимся двух последних выпускных классов обеспечат бесплатные двухдневные экскурсии с питанием в Новый Херсонес на постоянной основе. Соответствующая возможность проговорена с Главой Крымской митрополии Владыкой Тихоном.
"Там глубочайшие смыслы заложены. Такие посылы, которые нас отсылают к истории. И каждый школьник может понять, как это зарождалось, на чем строилось, как объединялась наша Русь, как строилась государственная политика в предыдущие времена", – сказал Аксенов.
– Более 190 школьников в Крыму проходят курс обучения управления беспилотными летательными аппаратами в 13 школах региона. Эту программу в регионе планируют расширять. Сейчас в Крыму аттестовано более 40 преподавателей, которые работают в этом направлении.
