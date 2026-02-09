https://crimea.ria.ru/20260209/zaschita-kryma-ogranicheniya-na-mostu-i-turizm-glavnoe-iz-intervyu-aksenova-1153069506.html

Защита Крыма, ограничения на мосту и туризм: главное из интервью Аксенова

Глава Крыма Сергей Аксенов в понедельник дал большое интервью радио "Спутник в Крыму" и РИА Новости Крым. Руководитель региона ответил на вопросы о безопасности РИА Новости Крым, 09.02.2026

2026-02-09T19:31

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов в понедельник дал большое интервью радио "Спутник в Крыму" и РИА Новости Крым. Руководитель региона ответил на вопросы о безопасности полуострова, международном положении Крыма, об ограничениях на проезд по Крымскому мосту, а также рассказал о развитии транспортной и туристической отраслей. Подробнее читайте в подборке РИА Новости Крым.Безопасность полуострова и Крымского мостаПо его словам, в регионе налажено взаимодействие силовиков и властей в вопросах безопасности. Защиту полуострова обеспечивают силы Министерства обороны, правоохранители, подразделения "Барс-Крым". Касаясь безопасности Крымского моста, Аксенов почеркнул, что все ограничительные меры, действующие там, также направлены на защиту людей и сохранность объекта. Переговоры по Украине и признание КрымаПризнание Крыма коллективным Западом должно произойти без всяких условий, в противном случае – оно не требуется, поскольку регион активно развивается и без этого, убежден Аксенов.Руководитель республики подчеркнул, что Крым с момента воссоединения в РФ показал, что способен двигаться и развиваться. Он также считает, что переговоры по урегулированию украинского кризиса нужны Западу для затягивания времени, а киевский режим не хочет мира, поскольку в этом случае прекратит свою существование.Межнациональное единство в КрымуВ российском Крыму царят межнациональный мир и согласие, и еще большему укреплению дружбы будут способствовать мероприятия в рамках Года единства народов России, которые запланированы в регионе, заявил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, ни разу с момента воссоединения полуострова с Россией здесь не было конфликтов на национальной почве. По его мнению, в этом вопросе важным стал опыт крымчан до 2014 года, когда Киев пытался разделить жителей полуострова по национальному признаку, но люди устали от такой политики и эффект получился обратным. Решение президента России Владимира Путина об объявлении 2026-го года Годом единства народов России он назвал актуальным и важным.Транспортные карты в КрымуКрымчане должны иметь возможность рассчитываться в транспорте удобными для себя способами, поэтому никаких новых ограничений на оплату проезда наличными не будет, сказал глава республики, комментируя тему введения в республике транспортных карт.Туристический поток и гостевые домаКрым устойчиво удерживается в топ-5 регионов-лидеров по турпотоку и это останется неизменным. Причем, в разные периоды года, что дает возможность республике в перспективе стать всесезонным курортом, считает Аксенов.По его данным, уже сейчас в зимний период в Крыму работают около 300 средств размещения, которые только за новогодние праздники приняли почти 300 тысяч туристов. Эти цифры, по мнению главы региона, будут расти. При этом в целом в этом году регион получил рекордный рост турпотока, что связано не только с переориентацией российского туриста с внешних на внутренние направления, но и главным образом – с гостеприимством самих крымчан.Помощь другим регионамКрым подставил плечо прифронтовым регионам России, как когда-то российские субъекты помогали ему, рассказал Аксенов. Кроме того, достигнуты договоренности о приеме детей из Курской области на летнее оздоровление.Другие заявления Аксенова– Рабочий проект создания в Симферополе Духовно-культурного центра Святителя Луки уже формируется. Квартал будет расположен возле монастыря, где находятся мощи Святителя, он будет иметь исторический облик. Территорию расширят и благоустроят с учетом мнения жителей крымской столицы. Пока точные границы нового квартала и сроки реализации проекта не определены. Также Аксенов анонсировал мероприятия к 150-летию Святителя Луки – в апреле 2027 года. Сейчас оргкомитет готовит программу празднования.– В Крыму запланированы работы по восстановлению музейного комплекса "Ливадийский дворец" с реставрацией Императорского парка. В ближайшее время будет создан попечительский совет. К реализации проекта планируют привлечь внебюджетные средства.– Крымским учащимся двух последних выпускных классов обеспечат бесплатные двухдневные экскурсии с питанием в Новый Херсонес на постоянной основе. Соответствующая возможность проговорена с Главой Крымской митрополии Владыкой Тихоном.– Более 190 школьников в Крыму проходят курс обучения управления беспилотными летательными аппаратами в 13 школах региона. Эту программу в регионе планируют расширять. Сейчас в Крыму аттестовано более 40 преподавателей, которые работают в этом направлении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

