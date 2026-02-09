Рейтинг@Mail.ru
Защита Крыма должна быть гарантирована в договоренностях по Украине - МИД - РИА Новости Крым, 09.02.2026
Защита Крыма должна быть гарантирована в договоренностях по Украине - МИД
Защита Крыма должна быть гарантирована в договоренностях по Украине - МИД - РИА Новости Крым, 09.02.2026
Защита Крыма должна быть гарантирована в договоренностях по Украине - МИД
Россия приняла предложение США по урегулированию украинского конфликта, выдвинутое в ходе встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа на... РИА Новости Крым, 09.02.2026
2026-02-09T11:47
2026-02-09T11:47
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Россия приняла предложение США по урегулированию украинского конфликта, выдвинутое в ходе встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. При этом должны быть обеспечены безопасность РФ и права русскоязычных жителей Крыма, Донбасса и Новороссии. Об этом в интервью TV BRICS заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Глава МИД РФ подчеркнул, в России прекрасно видят "пещерную" русофобию большинства европейских режимов, однако Москве была важна позиция США по Украине, и, приняв их предложение, задача по урегулированию должна была бы решиться, однако "пока на практике все выглядит наоборот", рассказал Лавров."Нам говорят, что надо решить украинскую проблему. В Анкоридже мы приняли предложение Соединенных Штатов. Если подходить "по-мужски", то они предложили – мы согласились, значит проблема должна быть решена", – сказал Лавров.Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске состоялась 15 августа и продолжалась 2 часа 45 минут в узком формате. Президент России Владимир Путин по ее итогам отметил, что переговоры прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере, с обеих сторон был настрой на результат. Он подчеркнул, что Москве и Вашингтону важно вернуться к сотрудничеству.У обеих стран много интересных направлений для совместной работы: в торговле, энергетике, в цифровой сфере, в высоких технологиях и освоении космоса, во взаимодействии в Арктике, возобновлении межрегиональных контактов.Президент РФ подчеркнул, что Москва видит желание администрации Трампа содействовать разрешению украинского кризиса. Дональд Трамп отметил, что переговоры были очень продуктивными, был достигнут "огромный прогресс".Президент США заявил, что ему удалось согласовать с российским коллегой "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду все еще нет договоренностей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Западу стыдно за страницы истории до крымского референдума – ЛавровПокушение на генерала Алексеева нацелено на срыв переговоров – ЛавровВ Кремле сделали заявление по новому раунду переговоров
Защита Крыма должна быть гарантирована в договоренностях по Украине - МИД

Защита Крыма и Донбасса должны быть гарантированы в договоренностях по Украине - Лавров

11:47 09.02.2026
 
Глава МИД РФ Сергей Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Россия приняла предложение США по урегулированию украинского конфликта, выдвинутое в ходе встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. При этом должны быть обеспечены безопасность РФ и права русскоязычных жителей Крыма, Донбасса и Новороссии. Об этом в интервью TV BRICS заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Нацистские основы (на Украине – ред.) должны быть ликвидированы. Обеспечим, нисколько в этом не сомневаюсь, интересы своей безопасности, не допустив размещения на украинской территории каких-либо видов угрожающего нам оружия и, во-вторых, гарантировав надежную и полноценную защиту прав русских, русскоязычных людей, столетиями живших и живущих на землях Крыма, Донбасса, Новороссии, которых пришедший к власти после госпереворота киевский режим объявил "существами", "террористами", и против них развязал гражданскую войну", – цитирует Лаврова РИА Новости.

Глава МИД РФ подчеркнул, в России прекрасно видят "пещерную" русофобию большинства европейских режимов, однако Москве была важна позиция США по Украине, и, приняв их предложение, задача по урегулированию должна была бы решиться, однако "пока на практике все выглядит наоборот", рассказал Лавров.
"Нам говорят, что надо решить украинскую проблему. В Анкоридже мы приняли предложение Соединенных Штатов. Если подходить "по-мужски", то они предложили – мы согласились, значит проблема должна быть решена", – сказал Лавров.
Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске состоялась 15 августа и продолжалась 2 часа 45 минут в узком формате. Президент России Владимир Путин по ее итогам отметил, что переговоры прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере, с обеих сторон был настрой на результат. Он подчеркнул, что Москве и Вашингтону важно вернуться к сотрудничеству.
У обеих стран много интересных направлений для совместной работы: в торговле, энергетике, в цифровой сфере, в высоких технологиях и освоении космоса, во взаимодействии в Арктике, возобновлении межрегиональных контактов.
Президент РФ подчеркнул, что Москва видит желание администрации Трампа содействовать разрешению украинского кризиса. Дональд Трамп отметил, что переговоры были очень продуктивными, был достигнут "огромный прогресс".
Президент США заявил, что ему удалось согласовать с российским коллегой "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду все еще нет договоренностей.
