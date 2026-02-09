https://crimea.ria.ru/20260209/zapad-snova-pytaetsya-smenit-konstitutsionnyy-stroy-v-belorussii--svr-1153051000.html

Запад снова пытается сменить конституционный строй в Белоруссии – СВР

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0d/1124852140_0:72:3384:1976_1920x0_80_0_0_4f30e438df3007765b88c4d3b64d249b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Псевдодемократические структуры Запада, среди которых агентства и фонды США, Великобритании, ФРГ, Польши, снова пытаются раскачать ситуацию и добиться смены конституционного строя в Беларуси. Таким образом они хотят ослабить взаимосвязь Минска и Москвы, чтобы помешать РФ в достижении целей спецоперации. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.На Западе надеются ослабить связку Минска и Москвы в рамках Союзного государства и затруднить России достижение целей специальной военной операции, подчеркнули в СВР.По информации Службы, для реализации сценария "цветной революции" ставится задача подыскать в белорусском обществе новых либеральных пассионариев.Однако, уточнили в СВР, на Западе упускают из виду одну важную деталь. Белорусское общество, преодолев срежиссированный враждебными внешними силами внутриполитический кризис 2020 года, получило хорошую "прививку" от попыток раскачать ситуацию в стране."Перед глазами белорусов имеются примеры Украины, Молдавии и многих других стран, разрушенных во имя реализации геополитических амбиций Запада под прикрытием фальшивых лозунгов о защите демократии и прав человека", – уверены в Службы внешней разведки РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Технологии цветных революций начали давать сбои – политологОбъединение славянских народов: возможно ли это для России и УкраиныУ Крыма и Белоруссии огромный потенциал сотрудничества - Аксенов

2026

