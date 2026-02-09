https://crimea.ria.ru/20260209/zapad-snova-pytaetsya-smenit-konstitutsionnyy-stroy-v-belorussii--svr-1153051000.html
Запад снова пытается сменить конституционный строй в Белоруссии – СВР
Запад снова пытается сменить конституционный строй в Белоруссии – СВР - РИА Новости Крым, 09.02.2026
Запад снова пытается сменить конституционный строй в Белоруссии – СВР
Псевдодемократические структуры Запада, среди которых агентства и фонды США, Великобритании, ФРГ, Польши, снова пытаются раскачать ситуацию и добиться смены... РИА Новости Крым, 09.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Псевдодемократические структуры Запада, среди которых агентства и фонды США, Великобритании, ФРГ, Польши, снова пытаются раскачать ситуацию и добиться смены конституционного строя в Беларуси. Таким образом они хотят ослабить взаимосвязь Минска и Москвы, чтобы помешать РФ в достижении целей спецоперации. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.На Западе надеются ослабить связку Минска и Москвы в рамках Союзного государства и затруднить России достижение целей специальной военной операции, подчеркнули в СВР.По информации Службы, для реализации сценария "цветной революции" ставится задача подыскать в белорусском обществе новых либеральных пассионариев.Однако, уточнили в СВР, на Западе упускают из виду одну важную деталь. Белорусское общество, преодолев срежиссированный враждебными внешними силами внутриполитический кризис 2020 года, получило хорошую "прививку" от попыток раскачать ситуацию в стране."Перед глазами белорусов имеются примеры Украины, Молдавии и многих других стран, разрушенных во имя реализации геополитических амбиций Запада под прикрытием фальшивых лозунгов о защите демократии и прав человека", – уверены в Службы внешней разведки РФ.
Запад снова пытается сменить конституционный строй в Белоруссии – СВР
"Демократы" Запада снова пытаются сменить конституционный строй в Белоруссии - СВР
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Псевдодемократические структуры Запада, среди которых агентства и фонды США, Великобритании, ФРГ, Польши, снова пытаются раскачать ситуацию и добиться смены конституционного строя в Беларуси. Таким образом они хотят ослабить взаимосвязь Минска и Москвы, чтобы помешать РФ в достижении целей спецоперации. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
"По поступающей в СВР информации, неправительственные организации западных стран, среди которых "демократизаторские" структуры, агентства и фонды США, Великобритании, ФРГ, Польши и других европейских государств, аккумулируют силы и средства, чтобы вновь попытаться раскачать ситуацию и добиться смены конституционного строя в Беларуси", – сказано в сообщении.
На Западе надеются ослабить связку Минска и Москвы в рамках Союзного государства и затруднить России достижение целей специальной военной операции, подчеркнули в СВР.
По информации Службы, для реализации сценария "цветной революции" ставится задача подыскать в белорусском обществе новых либеральных пассионариев.
"Окопавшиеся в Литве и Польше беглые деятели во главе с Тихановской за последние годы расписались в своем полном бессилии хоть как-то повлиять на процессы в родной стране. Западники планируют провести тщательную "инвентаризацию" белорусских оппозиционных кадров на предмет их использования в подрывной деятельности. Предполагается сформировать ресурс "обозленных на Лукашенко" с прицелом на президентские выборы 2030 года", – подчеркнули в ведомстве.
Однако, уточнили в СВР, на Западе упускают из виду одну важную деталь. Белорусское общество, преодолев срежиссированный враждебными внешними силами внутриполитический кризис 2020 года, получило хорошую "прививку" от попыток раскачать ситуацию в стране.
"Перед глазами белорусов имеются примеры Украины, Молдавии и многих других стран, разрушенных во имя реализации геополитических амбиций Запада под прикрытием фальшивых лозунгов о защите демократии и прав человека", – уверены в Службы внешней разведки РФ.
