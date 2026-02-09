https://crimea.ria.ru/20260209/zaderzhannye-za-pokushenie-na-generala-alekseeva-priznali-vinu---fsb-1153046645.html
Задержанные за покушение на генерала Алексеева признали вину - ФСБ
Задержанные за покушение на генерала Алексеева признали вину - ФСБ - РИА Новости Крым, 09.02.2026
Задержанные за покушение на генерала Алексеева признали вину - ФСБ
Задержанные за покушение на генерала Владимира Алексеева исполнитель и его пособник признали вину. Об этом в понедельник сообщили в ФСБ России. РИА Новости Крым, 09.02.2026
2026-02-09T08:56
2026-02-09T08:56
2026-02-09T09:06
покушение
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
министерство обороны рф
новости
украина
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/09/1153046738_0:60:1814:1080_1920x0_80_0_0_a860932f05dca13988ee420fa9aa2eb4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Задержанные за покушение на генерала Владимира Алексеева исполнитель и его пособник признали вину. Об этом в понедельник сообщили в ФСБ России.Сообщается также, что исполнитель покушения на генерала Владимира Алексеева был завербован сотрудником СБУ в августе 2025 года в Тернополе. В вербовке был задействован его сын, гражданин Польши, проживающий в г. Котовица.СБУ обещала выплатить исполнителю 30 тысяч долларов в случае успешного покушения на генерала Алексеева."В случае успешного покушения на Владимира Алексеева СБУ обещала выплатить исполнителю 30 тысяч долларов США", - проинформировали также в ведомстве.Непосредственный исполнитель покушения по заданию СБУ за вознаграждение в криптовалюте также следил за высокопоставленными российскими военными в московском регионе."По заданию СБУ Л.Корба за ежемесячное денежное вознаграждение в криптовалюте осуществлял наблюдение за высокопоставленными военнослужащими ВС РФ в московском регионе", - говорится в сообщении.Покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено утром в пятницу в Москве. По информации СК, на Алексеева напали в жилом доме на Волоколамском шоссе. Нападавший совершил несколько выстрелов, а затем быстро покинул место происшествия. Владимир Алексеев был ранен. Его доставили в одну из московских больниц.Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и о незаконном обороте огнестрельного оружия. Исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева арестован столичным судом, следует из данных суда. В них указано, что в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. При содействии Объединенных Арабских Эмиратов ранее он был задержан в Дубае и передан российской стороне.Назначено более 15 судебных экспертиз, в том числе генетические и дактилоскопические.Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение, что покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева подтвердило нацеленность киевского режима на срыв переговоров по урегулированию конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Генерала Минобороны РФ расстреляли в Москве - что известноПокушение на руководство Херсонской области – фигуранты получили срокиПокушение на главу Херсонской ВГА помогли предотвратить местные жители
украина
польша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/09/1153046738_374:0:1814:1080_1920x0_80_0_0_94fdcfcc22e0a0180c06a22a4add45a6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
покушение, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), министерство обороны рф, новости, украина, польша
Задержанные за покушение на генерала Алексеева признали вину - ФСБ
Задержанные за покушение на генерала Алексеева исполнитель и его пособник признали вину
08:56 09.02.2026 (обновлено: 09:06 09.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Задержанные за покушение на генерала Владимира Алексеева исполнитель и его пособник признали вину. Об этом в понедельник сообщили в ФСБ России.
"Задержанные сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации граждане России признали вину и сообщили об обстоятельствах подготовки покушения на убийство первого заместителя начальника Главного управления генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, совершенного по заданию Службы безопасности Украины", - говорится в сообщении ФСБ России.
Сообщается также, что исполнитель покушения на генерала Владимира Алексеева был завербован сотрудником СБУ в августе 2025 года в Тернополе. В вербовке был задействован его сын, гражданин Польши, проживающий в г. Котовица.
СБУ обещала выплатить исполнителю 30 тысяч долларов в случае успешного покушения на генерала Алексеева.
"В случае успешного покушения на Владимира Алексеева СБУ обещала выплатить исполнителю 30 тысяч долларов США", - проинформировали также в ведомстве.
Непосредственный исполнитель покушения по заданию СБУ за вознаграждение в криптовалюте также следил за высокопоставленными российскими военными в московском регионе.
"По заданию СБУ Л.Корба за ежемесячное денежное вознаграждение в криптовалюте осуществлял наблюдение за высокопоставленными военнослужащими ВС РФ в московском регионе", - говорится в сообщении.
Покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева
было совершено утром в пятницу в Москве. По информации СК, на Алексеева напали в жилом доме на Волоколамском шоссе. Нападавший совершил несколько выстрелов, а затем быстро покинул место происшествия. Владимир Алексеев был ранен. Его доставили в одну из московских больниц.
Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и о незаконном обороте огнестрельного оружия. Исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева арестован
столичным судом, следует из данных суда. В них указано, что в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. При содействии Объединенных Арабских Эмиратов ранее он был задержан в Дубае и передан российской стороне.
Назначено более 15 судебных экспертиз, в том числе генетические и дактилоскопические.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение, что покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева подтвердило нацеленность киевского режима на срыв переговоров по урегулированию
конфликта.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: