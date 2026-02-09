https://crimea.ria.ru/20260209/zaderzhannye-za-pokushenie-na-generala-alekseeva-priznali-vinu---fsb-1153046645.html

Задержанные за покушение на генерала Алексеева признали вину - ФСБ

Задержанные за покушение на генерала Алексеева признали вину - ФСБ - РИА Новости Крым, 09.02.2026

Задержанные за покушение на генерала Алексеева признали вину - ФСБ

Задержанные за покушение на генерала Владимира Алексеева исполнитель и его пособник признали вину. Об этом в понедельник сообщили в ФСБ России. РИА Новости Крым, 09.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Задержанные за покушение на генерала Владимира Алексеева исполнитель и его пособник признали вину. Об этом в понедельник сообщили в ФСБ России.Сообщается также, что исполнитель покушения на генерала Владимира Алексеева был завербован сотрудником СБУ в августе 2025 года в Тернополе. В вербовке был задействован его сын, гражданин Польши, проживающий в г. Котовица.СБУ обещала выплатить исполнителю 30 тысяч долларов в случае успешного покушения на генерала Алексеева."В случае успешного покушения на Владимира Алексеева СБУ обещала выплатить исполнителю 30 тысяч долларов США", - проинформировали также в ведомстве.Непосредственный исполнитель покушения по заданию СБУ за вознаграждение в криптовалюте также следил за высокопоставленными российскими военными в московском регионе."По заданию СБУ Л.Корба за ежемесячное денежное вознаграждение в криптовалюте осуществлял наблюдение за высокопоставленными военнослужащими ВС РФ в московском регионе", - говорится в сообщении.Покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено утром в пятницу в Москве. По информации СК, на Алексеева напали в жилом доме на Волоколамском шоссе. Нападавший совершил несколько выстрелов, а затем быстро покинул место происшествия. Владимир Алексеев был ранен. Его доставили в одну из московских больниц.Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и о незаконном обороте огнестрельного оружия. Исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева арестован столичным судом, следует из данных суда. В них указано, что в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. При содействии Объединенных Арабских Эмиратов ранее он был задержан в Дубае и передан российской стороне.Назначено более 15 судебных экспертиз, в том числе генетические и дактилоскопические.Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение, что покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева подтвердило нацеленность киевского режима на срыв переговоров по урегулированию конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Генерала Минобороны РФ расстреляли в Москве - что известноПокушение на руководство Херсонской области – фигуранты получили срокиПокушение на главу Херсонской ВГА помогли предотвратить местные жители

