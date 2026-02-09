Рейтинг@Mail.ru
Задержанные за покушение на генерала Алексеева признали вину - ФСБ - РИА Новости Крым, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260209/zaderzhannye-za-pokushenie-na-generala-alekseeva-priznali-vinu---fsb-1153046645.html
Задержанные за покушение на генерала Алексеева признали вину - ФСБ
Задержанные за покушение на генерала Алексеева признали вину - ФСБ - РИА Новости Крым, 09.02.2026
Задержанные за покушение на генерала Алексеева признали вину - ФСБ
Задержанные за покушение на генерала Владимира Алексеева исполнитель и его пособник признали вину. Об этом в понедельник сообщили в ФСБ России. РИА Новости Крым, 09.02.2026
2026-02-09T08:56
2026-02-09T09:06
покушение
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
министерство обороны рф
новости
украина
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/09/1153046738_0:60:1814:1080_1920x0_80_0_0_a860932f05dca13988ee420fa9aa2eb4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Задержанные за покушение на генерала Владимира Алексеева исполнитель и его пособник признали вину. Об этом в понедельник сообщили в ФСБ России.Сообщается также, что исполнитель покушения на генерала Владимира Алексеева был завербован сотрудником СБУ в августе 2025 года в Тернополе. В вербовке был задействован его сын, гражданин Польши, проживающий в г. Котовица.СБУ обещала выплатить исполнителю 30 тысяч долларов в случае успешного покушения на генерала Алексеева."В случае успешного покушения на Владимира Алексеева СБУ обещала выплатить исполнителю 30 тысяч долларов США", - проинформировали также в ведомстве.Непосредственный исполнитель покушения по заданию СБУ за вознаграждение в криптовалюте также следил за высокопоставленными российскими военными в московском регионе."По заданию СБУ Л.Корба за ежемесячное денежное вознаграждение в криптовалюте осуществлял наблюдение за высокопоставленными военнослужащими ВС РФ в московском регионе", - говорится в сообщении.Покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено утром в пятницу в Москве. По информации СК, на Алексеева напали в жилом доме на Волоколамском шоссе. Нападавший совершил несколько выстрелов, а затем быстро покинул место происшествия. Владимир Алексеев был ранен. Его доставили в одну из московских больниц.Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и о незаконном обороте огнестрельного оружия. Исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева арестован столичным судом, следует из данных суда. В них указано, что в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. При содействии Объединенных Арабских Эмиратов ранее он был задержан в Дубае и передан российской стороне.Назначено более 15 судебных экспертиз, в том числе генетические и дактилоскопические.Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение, что покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева подтвердило нацеленность киевского режима на срыв переговоров по урегулированию конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Генерала Минобороны РФ расстреляли в Москве - что известноПокушение на руководство Херсонской области – фигуранты получили срокиПокушение на главу Херсонской ВГА помогли предотвратить местные жители
украина
польша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/09/1153046738_374:0:1814:1080_1920x0_80_0_0_94fdcfcc22e0a0180c06a22a4add45a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
покушение, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), министерство обороны рф, новости, украина, польша
Задержанные за покушение на генерала Алексеева признали вину - ФСБ

Задержанные за покушение на генерала Алексеева исполнитель и его пособник признали вину

08:56 09.02.2026 (обновлено: 09:06 09.02.2026)
 
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкИсполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева
Исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева
© ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Задержанные за покушение на генерала Владимира Алексеева исполнитель и его пособник признали вину. Об этом в понедельник сообщили в ФСБ России.
"Задержанные сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации граждане России признали вину и сообщили об обстоятельствах подготовки покушения на убийство первого заместителя начальника Главного управления генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, совершенного по заданию Службы безопасности Украины", - говорится в сообщении ФСБ России.
Сообщается также, что исполнитель покушения на генерала Владимира Алексеева был завербован сотрудником СБУ в августе 2025 года в Тернополе. В вербовке был задействован его сын, гражданин Польши, проживающий в г. Котовица.
СБУ обещала выплатить исполнителю 30 тысяч долларов в случае успешного покушения на генерала Алексеева.
"В случае успешного покушения на Владимира Алексеева СБУ обещала выплатить исполнителю 30 тысяч долларов США", - проинформировали также в ведомстве.
Непосредственный исполнитель покушения по заданию СБУ за вознаграждение в криптовалюте также следил за высокопоставленными российскими военными в московском регионе.
"По заданию СБУ Л.Корба за ежемесячное денежное вознаграждение в криптовалюте осуществлял наблюдение за высокопоставленными военнослужащими ВС РФ в московском регионе", - говорится в сообщении.
Покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено утром в пятницу в Москве. По информации СК, на Алексеева напали в жилом доме на Волоколамском шоссе. Нападавший совершил несколько выстрелов, а затем быстро покинул место происшествия. Владимир Алексеев был ранен. Его доставили в одну из московских больниц.
Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и о незаконном обороте огнестрельного оружия. Исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева арестован столичным судом, следует из данных суда. В них указано, что в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. При содействии Объединенных Арабских Эмиратов ранее он был задержан в Дубае и передан российской стороне.
Назначено более 15 судебных экспертиз, в том числе генетические и дактилоскопические.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение, что покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева подтвердило нацеленность киевского режима на срыв переговоров по урегулированию конфликта.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Генерала Минобороны РФ расстреляли в Москве - что известно
Покушение на руководство Херсонской области – фигуранты получили сроки
Покушение на главу Херсонской ВГА помогли предотвратить местные жители
 
ПокушениеФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Министерство обороны РФНовостиУкраинаПольша
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:17На развитие "Артека" выделят более 71 млрд рублей
09:08Крупную партию обновленных Су-57 получили ВКС Минобороны России
08:56Задержанные за покушение на генерала Алексеева признали вину - ФСБ
08:48Стратегия развития Приазовья: как улучшат туристический потенциал региона
08:28Трое детей и мать погибли на пожаре в Лисичанске
08:12Советский Жерар Филип: год со дня смерти Олега Стриженова
07:56Как в Крыму развивают генетическую диагностику
07:42Маск хочет построить города на Луне и Марсе
07:25В небе над Россией за ночь сбили почти 70 беспилотников ВСУ
07:10В Крыму выпал снег - на дорогах работает почти сотня спецмашин
06:46Белгород после обстрелов - власти рассказали о ситуации с теплоснабжением
06:22Крымский мост - обстановка утром в понедельник
06:02Участок земли за 1 рубль: как инициатива Госдумы может работать в Крыму
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 9 февраля
21:35Задержание стрелявшего в генерала и новые санкции Зеленского - главное
21:22Когда в Крыму смогут полностью утилизировать строительные отходы – мнение
21:15В Крыму жители сел поучаствуют в конкурсе инициативного бюджетирования
20:43Без света в понедельник останутся пять населенных пунктов под Ялтой
20:32Над Черным морем отработала ПВО
Лента новостейМолния