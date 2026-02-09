Рейтинг@Mail.ru
Вода в крымском поселке временно станет непригодной для питья - РИА Новости Крым, 09.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260209/voda-v-krymskom-poselke-vremenno-stanet-neprigodnoy-dlya-pitya-1153074723.html
Вода в крымском поселке временно станет непригодной для питья
Вода в крымском поселке временно станет непригодной для питья - РИА Новости Крым, 09.02.2026
Вода в крымском поселке временно станет непригодной для питья
Дезинфекцию водонапорной башни и сетей водоснабжения проведут поселке городского типа Красногвардейское. Об этом предупредили в пресс-службе компании "Вода... РИА Новости Крым, 09.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Дезинфекцию водонапорной башни и сетей водоснабжения проведут поселке городского типа Красногвардейское. Об этом предупредили в пресс-службе компании "Вода Крыма".Населению рекомендовано сделать запасы питьевой воды на указанный период времени.В прошлом году на модернизацию системы водоснабжения в Крыму потрачено свыше 800 миллионов рублей, сообщал ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
красногвардейское, новости крыма, вода крыма, вода в крыму, водоснабжение
Вода в крымском поселке временно станет непригодной для питья

В Крыму временно станет непригодной для питья вода в поселке Красногвардейское

20:54 09.02.2026
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВодопроводный кран
Водопроводный кран - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Дезинфекцию водонапорной башни и сетей водоснабжения проведут поселке городского типа Красногвардейское. Об этом предупредили в пресс-службе компании "Вода Крыма".
"Уважаемые жители пгт. Красногвардейское! Джанкойский филиал "Вода Крыма" сообщает, что 12.02.2026 с 10:00 ориентировочно до 16:00 будет производиться дезинфекция водонапорной башни по ул. 50 лет Октября,10а, а также водопроводных сетей по ул. Киевской и 50 лет Октября", – сообщили на предприятии, предупредив, что в указанный период вода будет не пригодна к употреблению.
Населению рекомендовано сделать запасы питьевой воды на указанный период времени.
В прошлом году на модернизацию системы водоснабжения в Крыму потрачено свыше 800 миллионов рублей, сообщал ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Жители села на севере Крыма жалуются на соленую воду из крана
В реках Крыма превышены нормы химического загрязнения
Как восстанавливается экосистема Черного моря после аварии с танкерами
 
