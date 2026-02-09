https://crimea.ria.ru/20260209/voda-v-krymskom-poselke-vremenno-stanet-neprigodnoy-dlya-pitya-1153074723.html
Вода в крымском поселке временно станет непригодной для питья
Вода в крымском поселке временно станет непригодной для питья
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Дезинфекцию водонапорной башни и сетей водоснабжения проведут поселке городского типа Красногвардейское. Об этом предупредили в пресс-службе компании "Вода Крыма".Населению рекомендовано сделать запасы питьевой воды на указанный период времени.В прошлом году на модернизацию системы водоснабжения в Крыму потрачено свыше 800 миллионов рублей, сообщал ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Жители села на севере Крыма жалуются на соленую воду из кранаВ реках Крыма превышены нормы химического загрязненияКак восстанавливается экосистема Черного моря после аварии с танкерами
