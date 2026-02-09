https://crimea.ria.ru/20260209/v-sudake-gotovyat-k-restavratsii-odin-iz-khramov-sudakskoy-kreposti-1153068523.html

В Судаке готовят к реставрации один из храмов Судакской крепости

В Судаке готовят к реставрации один из храмов Судакской крепости

СУДАК, 9 фев – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Один из объектов Судакской крепости – так называемая церковь с аркадой – в скором времени будут реставрировать. Распоряжение о разработке проекта восстановления объекта культурного наследия подписал глава Республики Крым Сергей Аксенов. Установленный срок окончания проектных работ – 1 декабря 2026 года. Цена контракта – 6 миллионов 225 тысяч рублей.После выполнения проектных работ последуют непосредственно реставрационные работы на объекте, сказала директор музея-заповедника Светлана Емец. По ее словам, реставрация объекту 14 века крайне необходима.Ученые музея-заповедника "Судакская крепость" уверены, что запланированная реставрация храма с аркадой принесет археологам новые находки, в частности, под слоями штукатурки могут быть обнаружены фрески – так же, как это было в 1960-80-х года, когда храм с аркадой реставрировали последний раз.Историки относят почти кубическое в объеме сооружение с куполом диаметром 11,6 метра к середине 14 века. За время своего существования здание побывало и мечетью, и христианским храмом различных конфессий. И каждая из конфессий привносила в здание что-то свое. Оно упоминается в записках известного путешественника Эвлия Челеби.Объект "Церковь с аркадой" отнесен к объектам культурного наследия федерального значения, включенным в "Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации".Также в музее-заповеднике ждут продолжения работ на самом раннем памятнике российского периода на территории Судакской крепости – Западных Кирилловских казармах. Этот памятник представляет собой несколько прямоугольных остатков стен, вытянутых по оси запад-восток, относится к объектам культурного наследия регионального значения и включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.После присоединения Крымского полуострова к Российской империи в 1798 году в Судакской крепости был размещен Кирилловский гарнизонный полк в составе одной гренадерской и пяти мушкетерских рот.В ноябре 2023 года во время "шторма века" останки стен казарм пострадали. В настоящее время они нуждаются в консервации, а также в восстановлении. Первоочередные противоаварийные работы были проведены в 2025 году.Всего же в Республике Крым за 2014-2025 годы проведены капитальные ремонты и реставрации 203 объектов культуры и культурного наследия на общую сумму 7,6 млрд рублей, сообщили в министерстве культуры Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

