В Судаке готовят к реставрации один из храмов Судакской крепости
При реставрации одного из храмов Судакской крепости ученые ждут новых находок
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевХрам с аркадой (Судакская крепость)
СУДАК, 9 фев – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Один из объектов Судакской крепости – так называемая церковь с аркадой – в скором времени будут реставрировать. Распоряжение о разработке проекта восстановления объекта культурного наследия подписал глава Республики Крым Сергей Аксенов. Установленный срок окончания проектных работ – 1 декабря 2026 года. Цена контракта – 6 миллионов 225 тысяч рублей.
После выполнения проектных работ последуют непосредственно реставрационные работы на объекте, сказала директор музея-заповедника Светлана Емец. По ее словам, реставрация объекту 14 века крайне необходима.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДиректор музея-заповедника "Судакская крепость" Светлана Емец
Директор музея-заповедника "Судакская крепость" Светлана Емец
"Нам нужна внутренняя штукатурка, окна, электрика, гидроизоляция кровли, консервация фресок и замена дверных проемов. Нам, конечно, хочется, чтобы работы были сделаны по максимуму", – подчеркнула директор в интервью корреспонденту РИА Новости Крым.
Ученые музея-заповедника "Судакская крепость" уверены, что запланированная реставрация храма с аркадой принесет археологам новые находки, в частности, под слоями штукатурки могут быть обнаружены фрески – так же, как это было в 1960-80-х года, когда храм с аркадой реставрировали последний раз.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМузей-заповедник "Судакская крепость"
Музей-заповедник "Судакская крепость"
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМузей-заповедник "Судакская крепость"
Музей-заповедник "Судакская крепость"
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевХрам с аркадой (Судакская крепость)
Храм с аркадой (Судакская крепость)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевХрам с аркадой (Судакская крепость)
Храм с аркадой (Судакская крепость)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевХрам с аркадой (Судакская крепость)
Храм с аркадой (Судакская крепость)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевХрам с аркадой (Судакская крепость)
Храм с аркадой (Судакская крепость)
"Если что-то найдется, это с одной стороны плюс, а с другой стороны – в работах будет остановка: нужны будут дополнительные средства и время на изучение найденного", – сказала собеседница.
Историки относят почти кубическое в объеме сооружение с куполом диаметром 11,6 метра к середине 14 века. За время своего существования здание побывало и мечетью, и христианским храмом различных конфессий. И каждая из конфессий привносила в здание что-то свое. Оно упоминается в записках известного путешественника Эвлия Челеби.
Объект "Церковь с аркадой" отнесен к объектам культурного наследия федерального значения, включенным в "Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации".
Также в музее-заповеднике ждут продолжения работ на самом раннем памятнике российского периода на территории Судакской крепости – Западных Кирилловских казармах. Этот памятник представляет собой несколько прямоугольных остатков стен, вытянутых по оси запад-восток, относится к объектам культурного наследия регионального значения и включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.
После присоединения Крымского полуострова к Российской империи в 1798 году в Судакской крепости был размещен Кирилловский гарнизонный полк в составе одной гренадерской и пяти мушкетерских рот.
В ноябре 2023 года во время "шторма века" останки стен казарм пострадали. В настоящее время они нуждаются в консервации, а также в восстановлении. Первоочередные противоаварийные работы были проведены в 2025 году.
Всего же в Республике Крым за 2014-2025 годы проведены капитальные ремонты и реставрации 203 объектов культуры и культурного наследия на общую сумму 7,6 млрд рублей, сообщили в министерстве культуры Крыма.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевХрам с аркадой (Судакская крепость)
Храм с аркадой (Судакская крепость)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевХрам с аркадой (Судакская крепость)
Храм с аркадой (Судакская крепость)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевХрам с аркадой (Судакская крепость)
Храм с аркадой (Судакская крепость)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевХрам с аркадой (Судакская крепость)
Храм с аркадой (Судакская крепость)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевХрам с аркадой (Судакская крепость)
Храм с аркадой (Судакская крепость)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевХрам с аркадой (Судакская крепость)
Храм с аркадой (Судакская крепость)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевХрам с аркадой (Судакская крепость)
Храм с аркадой (Судакская крепость)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевХрам с аркадой (Судакская крепость)
Храм с аркадой (Судакская крепость)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКирилловские казармы (Судакская крепость)
Кирилловские казармы (Судакская крепость)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКирилловские казармы (Судакская крепость)
Кирилловские казармы (Судакская крепость)
