В Сочи водитель "Газели" без прав сбил ребенка и улетел в кювет
https://crimea.ria.ru/20260209/v-sochi-voditel-gazeli-bez-prav-sbil-rebenka-i-uletel-v-kyuvet-1153049208.html
В Сочи водитель "Газели" без прав сбил ребенка и улетел в кювет
В Сочи водитель "Газели" без прав сбил ребенка и улетел в кювет - РИА Новости Крым, 09.02.2026
В Сочи водитель "Газели" без прав сбил ребенка и улетел в кювет
В Сочи водитель "Газели" сбил девочку, слетел в кювет и перевернулся. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 09.02.2026
2026-02-09T10:58
2026-02-09T10:58
дтп
происшествия
сочи
умвд россии по краснодарскому краю
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В Сочи водитель "Газели" сбил девочку, слетел в кювет и перевернулся. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.По данным правоохранителей, ДТП произошло накануне вечером в Хостинском районе курорта, на крутом спуске Измайловской улицы. За рулем машины оказался 40-летний местный житель, который уже был ранее лишен водительских прав.Сейчас по факту аварии правоохранители продолжают проверку.Три человека погибли и 18 получили травмы в авариях на дорогах Крыма за минувшую неделю, сообщили ранее в понедельник в пресс-службе Госавтоинспекции республики.
сочи
Новости
ru-RU
дтп, происшествия, сочи, умвд россии по краснодарскому краю, новости
В Сочи водитель "Газели" без прав сбил ребенка и улетел в кювет

В Сочи водитель "Газели" без прав сбил девочку и улетел в кювет

10:58 09.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В Сочи водитель "Газели" сбил девочку, слетел в кювет и перевернулся. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.
По данным правоохранителей, ДТП произошло накануне вечером в Хостинском районе курорта, на крутом спуске Измайловской улицы. За рулем машины оказался 40-летний местный житель, который уже был ранее лишен водительских прав.
"13-летняя девочка госпитализирована в тяжелом состоянии, также пострадали водитель и 25-летний пассажир "Газели", – сказано в сообщении.
Сейчас по факту аварии правоохранители продолжают проверку.
Три человека погибли и 18 получили травмы в авариях на дорогах Крыма за минувшую неделю, сообщили ранее в понедельник в пресс-службе Госавтоинспекции республики.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Один человек погиб и двое пострадали в лобовом ДТП на "встречке" в Крыму
В Судаке легковушка сбила двух детей на пешеходном переходе
В Керчи иномарка насмерть сбила пенсионера – уголовное дело в суде
 
ДТППроисшествияСочиУМВД России по Краснодарскому краюНовости
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостейМолния