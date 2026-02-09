https://crimea.ria.ru/20260209/v-sochi-voditel-gazeli-bez-prav-sbil-rebenka-i-uletel-v-kyuvet-1153049208.html
В Сочи водитель "Газели" без прав сбил ребенка и улетел в кювет
В Сочи водитель "Газели" без прав сбил ребенка и улетел в кювет - РИА Новости Крым, 09.02.2026
В Сочи водитель "Газели" без прав сбил ребенка и улетел в кювет
В Сочи водитель "Газели" сбил девочку, слетел в кювет и перевернулся. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 09.02.2026
2026-02-09T10:58
2026-02-09T10:58
2026-02-09T10:58
дтп
происшествия
сочи
умвд россии по краснодарскому краю
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/09/1153049094_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_3840f890da9382a305cf5fa3e6a81e7f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В Сочи водитель "Газели" сбил девочку, слетел в кювет и перевернулся. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.По данным правоохранителей, ДТП произошло накануне вечером в Хостинском районе курорта, на крутом спуске Измайловской улицы. За рулем машины оказался 40-летний местный житель, который уже был ранее лишен водительских прав.Сейчас по факту аварии правоохранители продолжают проверку.Три человека погибли и 18 получили травмы в авариях на дорогах Крыма за минувшую неделю, сообщили ранее в понедельник в пресс-службе Госавтоинспекции республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Один человек погиб и двое пострадали в лобовом ДТП на "встречке" в КрымуВ Судаке легковушка сбила двух детей на пешеходном переходеВ Керчи иномарка насмерть сбила пенсионера – уголовное дело в суде
сочи
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/09/1153049094_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_10cf1be5f3208c54d28949ffd56b2909.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп, происшествия, сочи, умвд россии по краснодарскому краю, новости
В Сочи водитель "Газели" без прав сбил ребенка и улетел в кювет
В Сочи водитель "Газели" без прав сбил девочку и улетел в кювет