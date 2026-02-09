Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе упал лифт с пассажирами – дело ушло в суд
В Севастополе упал лифт с пассажирами – дело ушло в суд
В Севастополе упал лифт с пассажирами – дело ушло в суд - РИА Новости Крым, 09.02.2026
В Севастополе упал лифт с пассажирами – дело ушло в суд
В Севастополе направили в суд уголовное дело после падения лифта с пассажирами в многоэтажке по Лабораторному шоссе, сообщает прокуратура города. РИА Новости Крым, 09.02.2026
В Севастополе упал лифт с пассажирами – дело ушло в суд

После падения лифта с пассажирами в Севастополе уголовное дело направили в суд

15:47 09.02.2026
 
© Прокуратура СевастополяШахта лифта
Шахта лифта
© Прокуратура Севастополя
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе направили в суд уголовное дело после падения лифта с пассажирами в многоэтажке по Лабораторному шоссе, сообщает прокуратура города.
По данным ведомства, жильцы дома неоднократно обращались в организацию, обслуживающую оборудование, с жалобами о неисправности: лифт спускался ниже этажной площадки. Специалист обслуживающего предприятия провел проверку и установил, что проблема заключается в дефектном частотном преобразователе. При этом исправлять поломку никто так и не стал.

"В результате допущенных обвиняемым нарушений вечером 30 ноября 2024 года пассажирский лифт в корпусе № 3 дома № 33 Б на Лабораторном шоссе при подъеме с двумя пассажирами остановился, а затем резко упал вниз. Далее кабина лифта остановилась ниже посадочной площадки первого этажа и двери лифта открылись. Находившаяся в кабине женщина выпала на пол подъезда и получила травму позвоночника. Ей причинен средней тяжести вред здоровью", – рассказали в прокуратуре.

Против гендиректора обслуживающей организации возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Прокуратура утвердила обвинение и направила документы в суд. Сам лифт на данный момент работает в тестовом режиме – элементы оборудования заменили.
