В Севастополе упал лифт с пассажирами – дело ушло в суд

В Севастополе направили в суд уголовное дело после падения лифта с пассажирами в многоэтажке по Лабораторному шоссе, сообщает прокуратура города.

2026-02-09T15:47

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе направили в суд уголовное дело после падения лифта с пассажирами в многоэтажке по Лабораторному шоссе, сообщает прокуратура города.По данным ведомства, жильцы дома неоднократно обращались в организацию, обслуживающую оборудование, с жалобами о неисправности: лифт спускался ниже этажной площадки. Специалист обслуживающего предприятия провел проверку и установил, что проблема заключается в дефектном частотном преобразователе. При этом исправлять поломку никто так и не стал.Против гендиректора обслуживающей организации возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Прокуратура утвердила обвинение и направила документы в суд. Сам лифт на данный момент работает в тестовом режиме – элементы оборудования заменили.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лифт раздавил сотрудника на складе Wildberries в ЕкатеринбургеПочти 240 лифтов заменили в Крыму в 2025 годуЗамдиректора строительной фирмы ответит за смерть рабочего в Симферополе

