https://crimea.ria.ru/20260209/v-sevastopole-upal-lift-s-passazhirami--delo-ushlo-v-sud-1153056740.html
В Севастополе упал лифт с пассажирами – дело ушло в суд
В Севастополе упал лифт с пассажирами – дело ушло в суд - РИА Новости Крым, 09.02.2026
В Севастополе упал лифт с пассажирами – дело ушло в суд
В Севастополе направили в суд уголовное дело после падения лифта с пассажирами в многоэтажке по Лабораторному шоссе, сообщает прокуратура города. РИА Новости Крым, 09.02.2026
2026-02-09T15:47
2026-02-09T15:47
2026-02-09T15:47
новости севастополя
севастополь
прокуратура города севастополя
следком крыма и севастополя
происшествия
лифт
суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/09/1153057058_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_0f457ee58e7da4eb93b057fb6c5774f9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе направили в суд уголовное дело после падения лифта с пассажирами в многоэтажке по Лабораторному шоссе, сообщает прокуратура города.По данным ведомства, жильцы дома неоднократно обращались в организацию, обслуживающую оборудование, с жалобами о неисправности: лифт спускался ниже этажной площадки. Специалист обслуживающего предприятия провел проверку и установил, что проблема заключается в дефектном частотном преобразователе. При этом исправлять поломку никто так и не стал.Против гендиректора обслуживающей организации возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Прокуратура утвердила обвинение и направила документы в суд. Сам лифт на данный момент работает в тестовом режиме – элементы оборудования заменили.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лифт раздавил сотрудника на складе Wildberries в ЕкатеринбургеПочти 240 лифтов заменили в Крыму в 2025 годуЗамдиректора строительной фирмы ответит за смерть рабочего в Симферополе
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/09/1153057058_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_49747a61e6f989e21341fce9a640db1b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости севастополя, севастополь, прокуратура города севастополя, следком крыма и севастополя, происшествия, лифт, суд
В Севастополе упал лифт с пассажирами – дело ушло в суд
После падения лифта с пассажирами в Севастополе уголовное дело направили в суд
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе направили в суд уголовное дело после падения лифта с пассажирами в многоэтажке по Лабораторному шоссе, сообщает прокуратура города.
По данным ведомства, жильцы дома неоднократно обращались в организацию, обслуживающую оборудование, с жалобами о неисправности: лифт спускался ниже этажной площадки. Специалист обслуживающего предприятия провел проверку и установил, что проблема заключается в дефектном частотном преобразователе. При этом исправлять поломку никто так и не стал.
"В результате допущенных обвиняемым нарушений вечером 30 ноября 2024 года пассажирский лифт в корпусе № 3 дома № 33 Б на Лабораторном шоссе при подъеме с двумя пассажирами остановился, а затем резко упал вниз. Далее кабина лифта остановилась ниже посадочной площадки первого этажа и двери лифта открылись. Находившаяся в кабине женщина выпала на пол подъезда и получила травму позвоночника. Ей причинен средней тяжести вред здоровью", – рассказали в прокуратуре.
Против гендиректора обслуживающей организации возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Прокуратура утвердила обвинение и направила документы в суд. Сам лифт на данный момент работает в тестовом режиме – элементы оборудования заменили.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: