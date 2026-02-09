Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе иномарка сбила 12-летнего ребенка на "зебре" - РИА Новости Крым, 09.02.2026
В Севастополе иномарка сбила 12-летнего ребенка на "зебре"
В Севастополе иномарка сбила 12-летнего ребенка на "зебре" - РИА Новости Крым, 09.02.2026
В Севастополе иномарка сбила 12-летнего ребенка на "зебре"
В Севастополе водитель иномарки наехал на 12-летнего ребенка, переходящего дорогу по регулируемому пешеходному переходу, сообщает прокуратура города. РИА Новости Крым, 09.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе водитель иномарки наехал на 12-летнего ребенка, переходящего дорогу по регулируемому пешеходному переходу, сообщает прокуратура города.По данным ведомства, авария произошла на улице Вокзальной. 58-летний водитель Daewoo двигался в крайнем правом ряду и сбил мальчика 2013 года рождения, который переходил проезжую часть на разрешающий свет светофора.По данному факту организована проверка.Ранее сообщалось, что в Сочи водитель "Газели" сбил девочку, слетел в кювет и перевернулся.
В Севастополе иномарка сбила 12-летнего ребенка на "зебре"

В Севастополе иномарка сбила 12-летнего ребенка на пешеходном переходе

16:12 09.02.2026 (обновлено: 16:21 09.02.2026)
 
© Полиция СевастополяДТП в Севастополе
ДТП в Севастополе
© Полиция Севастополя
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе водитель иномарки наехал на 12-летнего ребенка, переходящего дорогу по регулируемому пешеходному переходу, сообщает прокуратура города.
По данным ведомства, авария произошла на улице Вокзальной. 58-летний водитель Daewoo двигался в крайнем правом ряду и сбил мальчика 2013 года рождения, который переходил проезжую часть на разрешающий свет светофора.
"Пострадавший несовершеннолетний с травмами доставлен в городскую больницу. Ему оказывается медицинская помощь в условиях реанимации", – уточнили в прокуратуре.
По данному факту организована проверка.
Ранее сообщалось, что в Сочи водитель "Газели" сбил девочку, слетел в кювет и перевернулся.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Увеличилось число жертв ДТП в Сакском районе Крыма
Три человека погибли и 18 пострадали в ДТП в Крыму
Авария с маршруткой в Севастополе: пострадала пассажирка
 
Новости СевастополяПрокуратура города СевастополяСевастопольПроисшествияДТП
 
