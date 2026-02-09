https://crimea.ria.ru/20260209/v-sevastopole-inomarka-sbila-12-letnego-rebenka-na-zebre-1153066454.html
В Севастополе иномарка сбила 12-летнего ребенка на "зебре"
В Севастополе иномарка сбила 12-летнего ребенка на "зебре" - РИА Новости Крым, 09.02.2026
В Севастополе иномарка сбила 12-летнего ребенка на "зебре"
В Севастополе водитель иномарки наехал на 12-летнего ребенка, переходящего дорогу по регулируемому пешеходному переходу, сообщает прокуратура города. РИА Новости Крым, 09.02.2026
2026-02-09T16:12
2026-02-09T16:12
2026-02-09T16:21
новости севастополя
прокуратура города севастополя
севастополь
происшествия
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/09/1153066729_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_4d4b3ad75eae0b8152ad697f4888dd1e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе водитель иномарки наехал на 12-летнего ребенка, переходящего дорогу по регулируемому пешеходному переходу, сообщает прокуратура города.По данным ведомства, авария произошла на улице Вокзальной. 58-летний водитель Daewoo двигался в крайнем правом ряду и сбил мальчика 2013 года рождения, который переходил проезжую часть на разрешающий свет светофора.По данному факту организована проверка.Ранее сообщалось, что в Сочи водитель "Газели" сбил девочку, слетел в кювет и перевернулся.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Увеличилось число жертв ДТП в Сакском районе КрымаТри человека погибли и 18 пострадали в ДТП в КрымуАвария с маршруткой в Севастополе: пострадала пассажирка
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/09/1153066729_0:1:1280:961_1920x0_80_0_0_19a9e95b7b9dfa5ead7f031d96fc42c2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости севастополя, прокуратура города севастополя, севастополь, происшествия, дтп
В Севастополе иномарка сбила 12-летнего ребенка на "зебре"
В Севастополе иномарка сбила 12-летнего ребенка на пешеходном переходе
16:12 09.02.2026 (обновлено: 16:21 09.02.2026)