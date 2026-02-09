Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области поезд столкнулся с легковушкой - РИА Новости Крым, 09.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260209/v-rostovskoy-oblasti-poezd-stolknulsya-s-legkovushkoy-1153071463.html
В Ростовской области поезд столкнулся с легковушкой
В Ростовской области поезд столкнулся с легковушкой - РИА Новости Крым, 09.02.2026
В Ростовской области поезд столкнулся с легковушкой
В Ростовской области легковой автомобиль выехал на железнодорожный переезд и в него врезался поезд, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги. РИА Новости Крым, 09.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В Ростовской области легковой автомобиль выехал на железнодорожный переезд и в него врезался поезд, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.По данным компании, авария произошла между станциями Трубецкая и Целина. Авто выехало на пути перед пригородным поездом №6819 сообщением Зимовники – Ростов. Машинист пытался экстренно затормозить, но расстояния не хватило, чтобы избежать столкновения.
ростовская область
новости, ростовская область, поезд, железная дорога, дтп
В Ростовской области поезд столкнулся с легковушкой

В Ростовской области поезд столкнулся с легковушкой – один человек погиб и двое пострадали

18:37 09.02.2026 (обновлено: 19:30 09.02.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В Ростовской области легковой автомобиль выехал на железнодорожный переезд и в него врезался поезд, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.
По данным компании, авария произошла между станциями Трубецкая и Целина. Авто выехало на пути перед пригородным поездом №6819 сообщением Зимовники – Ростов. Машинист пытался экстренно затормозить, но расстояния не хватило, чтобы избежать столкновения.
"По предварительной информации, в результате ДТП погиб пассажир автомобиля, водитель и еще один пассажир пострадали. Локомотивная бригада и пассажиры поезда за медицинской помощью не обращались", – рассказали в пресс-службе.
И уточнили, что подвижной состав с путей не сошел, на движение других поездов инцидент никак не повлиял.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Мордовии пассажирский поезд столкнулся с бензовозом
Под Варшавой в легковушку врезались два поезда: эвакуированы сотни людей
В Дагестане поезд столкнулся с машиной
 
НовостиРостовская областьПоездЖелезная дорогаДТП
 
