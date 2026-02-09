https://crimea.ria.ru/20260209/v-rostovskoy-oblasti-poezd-stolknulsya-s-legkovushkoy-1153071463.html
В Ростовской области поезд столкнулся с легковушкой
В Ростовской области легковой автомобиль выехал на железнодорожный переезд и в него врезался поезд, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В Ростовской области легковой автомобиль выехал на железнодорожный переезд и в него врезался поезд, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.По данным компании, авария произошла между станциями Трубецкая и Целина. Авто выехало на пути перед пригородным поездом №6819 сообщением Зимовники – Ростов. Машинист пытался экстренно затормозить, но расстояния не хватило, чтобы избежать столкновения.И уточнили, что подвижной состав с путей не сошел, на движение других поездов инцидент никак не повлиял.
В Ростовской области поезд столкнулся с легковушкой – один человек погиб и двое пострадали
18:37 09.02.2026 (обновлено: 19:30 09.02.2026)