Рейтинг@Mail.ru
В России стартовал конкурс "Студенческий стартап" – как получить грант - РИА Новости Крым, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260209/v-rossii-startoval-konkurs-studencheskiy-startap--kak-poluchit-grant-1153055481.html
В России стартовал конкурс "Студенческий стартап" – как получить грант
В России стартовал конкурс "Студенческий стартап" – как получить грант - РИА Новости Крым, 09.02.2026
В России стартовал конкурс "Студенческий стартап" – как получить грант
В России объявили о старте седьмой очереди конкурса "Студенческий стартап". Более 2,2 тысячи студентов смогут получить по 1 миллиону рублей грантовой поддержки... РИА Новости Крым, 09.02.2026
2026-02-09T14:56
2026-02-09T14:58
новости
высшее образование
россия
студенты
господдержка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/49771/20/497712003_0:229:3001:1917_1920x0_80_0_0_b4913dd74cbd306c5d11138aae8599ad.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В России объявили о старте седьмой очереди конкурса "Студенческий стартап". Более 2,2 тысячи студентов смогут получить по 1 миллиону рублей грантовой поддержки для реализации проектов. Об этом сказано на официальном портале правительства РФ.Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что мероприятия платформы университетского технологического предпринимательства поспособствовали созданию 37 тысяч новых стартап-проектов, многие из которых уже приносят прибыль своим основателям."Сегодня конкурс "Студенческий стартап" вкупе с инструментами нацпроекта "Молодежь и дети" является драйвером предпринимательской активности ребят. Наш президент Владимир Путин ставил задачу увеличить долю молодежного технологического предпринимательства в экономике страны", – заявил Чернышенко.Он добавил, что за пять лет в конкурсе "Студенческий стартап" приняли участие около 30 тысяч человек. Благодаря грантам и экспертной поддержке проекты смогли реализовать более 7 тысяч студентов, в том числе из дружественных государств."В этом году более 2,2 тысячи ребят также смогут получить гранты по 1 миллиону рублей", – сообщил Дмитрий Чернышенко.Глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что в настоящее время проект "Платформа университетского технологического предпринимательства" охватывает 452 университета и практически 1 миллион обучающихся, молодых ученых и преподавателей.К участию приглашаются обучающиеся бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры, в том числе иностранные студенты. Победители должны будут зарегистрировать юридическое лицо, разработать бизнес-план и запустить сайт своего стартапа."Целью нашей работы является выстраивание полноценной линейки программ – от зарождения проекта до первых продаж. Именно поэтому заявители, ранее получавшие финансирование фонда по конкурсу "УМНИК", будут иметь преимущество при отборе – технологический задел их проекта уже доказан и обоснован", – рассказал генеральный директор Фонда содействия инновациям Андрей Жижин.Заявку на участие можно подать до 18 марта 2026 года на сайте конкурса.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в Крыму планируют создать фонд поддержки молодых ученых. От великих научных открытий зависит будущее России, ее развитие и процветание, заявил ранее президент РФ Владимир Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму утверждена госпрограмма научно-технологического развитияКрымчанка разработала уникальный крем из черного тминаВ Крыму разрабатывают уникальный противоожоговый крем
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/49771/20/497712003_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_a9c40eda65652719798642db0a8801c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, высшее образование, россия, студенты, господдержка
В России стартовал конкурс "Студенческий стартап" – как получить грант

Конкурс студенческих стартапов стартовал в РФ – лучшие идеи получат грант на реализацию

14:56 09.02.2026 (обновлено: 14:58 09.02.2026)
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВ аудитории ВУЗа.
В аудитории ВУЗа. - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В России объявили о старте седьмой очереди конкурса "Студенческий стартап". Более 2,2 тысячи студентов смогут получить по 1 миллиону рублей грантовой поддержки для реализации проектов. Об этом сказано на официальном портале правительства РФ.
"Минобрнауки объявляет старт конкурса на получение грантов "Студенческий стартап". С помощью этого конкурса правительство пятый год дополнительно поддерживает создание стартап-проектов студентами со всей России", – сказано в сообщении.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что мероприятия платформы университетского технологического предпринимательства поспособствовали созданию 37 тысяч новых стартап-проектов, многие из которых уже приносят прибыль своим основателям.
"Сегодня конкурс "Студенческий стартап" вкупе с инструментами нацпроекта "Молодежь и дети" является драйвером предпринимательской активности ребят. Наш президент Владимир Путин ставил задачу увеличить долю молодежного технологического предпринимательства в экономике страны", – заявил Чернышенко.
Он добавил, что за пять лет в конкурсе "Студенческий стартап" приняли участие около 30 тысяч человек. Благодаря грантам и экспертной поддержке проекты смогли реализовать более 7 тысяч студентов, в том числе из дружественных государств.
"В этом году более 2,2 тысячи ребят также смогут получить гранты по 1 миллиону рублей", – сообщил Дмитрий Чернышенко.
Глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что в настоящее время проект "Платформа университетского технологического предпринимательства" охватывает 452 университета и практически 1 миллион обучающихся, молодых ученых и преподавателей.
"Развитие предпринимательских навыков у молодежи – одна из ключевых задач Минобрнауки России. Важно, чтобы студенты не только получали профессиональные знания, но и имели возможность попробовать себя в технологическом предпринимательстве, реализовать свою бизнес-идею", – подчеркнул министр.
К участию приглашаются обучающиеся бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры, в том числе иностранные студенты. Победители должны будут зарегистрировать юридическое лицо, разработать бизнес-план и запустить сайт своего стартапа.
"Целью нашей работы является выстраивание полноценной линейки программ – от зарождения проекта до первых продаж. Именно поэтому заявители, ранее получавшие финансирование фонда по конкурсу "УМНИК", будут иметь преимущество при отборе – технологический задел их проекта уже доказан и обоснован", – рассказал генеральный директор Фонда содействия инновациям Андрей Жижин.
Заявку на участие можно подать до 18 марта 2026 года на сайте конкурса.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в Крыму планируют создать фонд поддержки молодых ученых. От великих научных открытий зависит будущее России, ее развитие и процветание, заявил ранее президент РФ Владимир Путин.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму утверждена госпрограмма научно-технологического развития
Крымчанка разработала уникальный крем из черного тмина
В Крыму разрабатывают уникальный противоожоговый крем
 
НовостиВысшее образованиеРоссияСтудентыГосподдержка
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:27В Крыму мошенники инсценировали ДТП и напали на страховщика
16:12В Севастополе иномарка сбила 12-летнего ребенка на "зебре"
15:59Зеленский разрешил наемникам ВСУ получать вид на жительство на Украине
15:47В Севастополе упал лифт с пассажирами – дело ушло в суд
15:37Порывы ветра остановили паром в Севастополе
15:24В Москве разрабатывают брендинг курорта "Золотые пески России"
15:19Арестован напавший на студентов в Уфе подросток
15:10Часть Большой Ялты ночью обесточат
14:56В России стартовал конкурс "Студенческий стартап" – как получить грант
14:41"Севастополь – Город Героев": как пройдет второй модуль программы
14:18Как Крым сыграл роковую роль в судьбе генсека и чекиста Андропова
14:00Ситуация с топливом на Кубе критическая - Кремль
13:48Армия РФ разбивает украинские аэродромы и улучшает тактическое положение
13:37В Крыму задержали мужчину с полкило наркотиков
13:27Пенсионеры ВТБ получили более 1 трлн рублей зачислений в 2025 году
13:14"Борщевой набор" в Севастополе подешевел
12:51В России оценили риск распространения оспы обезьян
12:27В Крыму меняют подход к содержанию пляжных территорий
12:14Запад снова пытается сменить конституционный строй в Белоруссии – СВР
12:05Семь мирных жителей Херсонской области пострадали от атак ВСУ
Лента новостейМолния