В России стартовал конкурс "Студенческий стартап" – как получить грант

В России стартовал конкурс "Студенческий стартап" – как получить грант

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В России объявили о старте седьмой очереди конкурса "Студенческий стартап". Более 2,2 тысячи студентов смогут получить по 1 миллиону рублей грантовой поддержки для реализации проектов. Об этом сказано на официальном портале правительства РФ.Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что мероприятия платформы университетского технологического предпринимательства поспособствовали созданию 37 тысяч новых стартап-проектов, многие из которых уже приносят прибыль своим основателям."Сегодня конкурс "Студенческий стартап" вкупе с инструментами нацпроекта "Молодежь и дети" является драйвером предпринимательской активности ребят. Наш президент Владимир Путин ставил задачу увеличить долю молодежного технологического предпринимательства в экономике страны", – заявил Чернышенко.Он добавил, что за пять лет в конкурсе "Студенческий стартап" приняли участие около 30 тысяч человек. Благодаря грантам и экспертной поддержке проекты смогли реализовать более 7 тысяч студентов, в том числе из дружественных государств."В этом году более 2,2 тысячи ребят также смогут получить гранты по 1 миллиону рублей", – сообщил Дмитрий Чернышенко.Глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что в настоящее время проект "Платформа университетского технологического предпринимательства" охватывает 452 университета и практически 1 миллион обучающихся, молодых ученых и преподавателей.К участию приглашаются обучающиеся бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры, в том числе иностранные студенты. Победители должны будут зарегистрировать юридическое лицо, разработать бизнес-план и запустить сайт своего стартапа."Целью нашей работы является выстраивание полноценной линейки программ – от зарождения проекта до первых продаж. Именно поэтому заявители, ранее получавшие финансирование фонда по конкурсу "УМНИК", будут иметь преимущество при отборе – технологический задел их проекта уже доказан и обоснован", – рассказал генеральный директор Фонда содействия инновациям Андрей Жижин.Заявку на участие можно подать до 18 марта 2026 года на сайте конкурса.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в Крыму планируют создать фонд поддержки молодых ученых. От великих научных открытий зависит будущее России, ее развитие и процветание, заявил ранее президент РФ Владимир Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму утверждена госпрограмма научно-технологического развитияКрымчанка разработала уникальный крем из черного тминаВ Крыму разрабатывают уникальный противоожоговый крем

