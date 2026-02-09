https://crimea.ria.ru/20260209/v-rossii-otsenili-risk-rasprostraneniya-ospy-obezyan-1153051177.html

В России оценили риск распространения оспы обезьян

В России оценили риск распространения оспы обезьян - РИА Новости Крым, 09.02.2026

В России оценили риск распространения оспы обезьян

Случаи заражения оспой обезьян в Подмосковье были единичными, однако на сегодняшний день есть вероятность распространения заболевания среди отдельных групп... РИА Новости Крым, 09.02.2026

2026-02-09T12:51

2026-02-09T12:51

2026-02-09T12:53

геннадий онищенко

оспа обезьян

россия

новости

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/03/1122837050_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_597df7f1bad7a40253a2d5abacd2f49c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Случаи заражения оспой обезьян в Подмосковье были единичными, однако на сегодняшний день есть вероятность распространения заболевания среди отдельных групп населения. Об этом сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.Ранее в Домодедовскую больницу в Подмосковье поступили два пациента с оспой обезьян. Роспотребнадзор организовал медицинское наблюдение и режим изоляции для людей, которые контактировали с заболевшими."Случаи, которые у нас произошли в Московской области, сначала были слухи, что они откуда-то там прилетели, на самом деле они местные", - сказал Онищенко в ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня". Он подчеркнул, что заболевших вылечат, так как сейчас есть все необходимое - противовирусные препараты, лекарства для симптоматического лечения. Ранее сообщалось, что завоз вируса Нипах в Россию возможен, при этом о новой пандемии речь не идет. Также отмечалось, что завозных случаев вируса Нипах на территории России не зарегистрировано.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасна ли для России оспа обезьянВ Роспотребнадзоре рассказали о ситуации со вспышкой вируса НипахРоссийские ученые научились быстро выявлять вирус Эбола

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геннадий онищенко, оспа обезьян, россия, новости, здоровье, инфографика