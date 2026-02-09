https://crimea.ria.ru/20260209/v-rossii-otsenili-risk-rasprostraneniya-ospy-obezyan-1153051177.html
В России оценили риск распространения оспы обезьян
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Случаи заражения оспой обезьян в Подмосковье были единичными, однако на сегодняшний день есть вероятность распространения заболевания среди отдельных групп населения. Об этом сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.Ранее в Домодедовскую больницу в Подмосковье поступили два пациента с оспой обезьян. Роспотребнадзор организовал медицинское наблюдение и режим изоляции для людей, которые контактировали с заболевшими."Случаи, которые у нас произошли в Московской области, сначала были слухи, что они откуда-то там прилетели, на самом деле они местные", - сказал Онищенко в ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня". Он подчеркнул, что заболевших вылечат, так как сейчас есть все необходимое - противовирусные препараты, лекарства для симптоматического лечения. Ранее сообщалось, что завоз вируса Нипах в Россию возможен, при этом о новой пандемии речь не идет. Также отмечалось, что завозных случаев вируса Нипах на территории России не зарегистрировано.
12:51 09.02.2026 (обновлено: 12:53 09.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Случаи заражения оспой обезьян в Подмосковье были единичными, однако на сегодняшний день есть вероятность распространения заболевания среди отдельных групп населения. Об этом сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Ранее в Домодедовскую больницу в Подмосковье поступили два пациента с оспой обезьян. Роспотребнадзор организовал медицинское наблюдение и режим изоляции для людей, которые контактировали с заболевшими.
"Случаи, которые у нас произошли в Московской области, сначала были слухи, что они откуда-то там прилетели, на самом деле они местные", - сказал Онищенко в ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
Он подчеркнул, что заболевших вылечат, так как сейчас есть все необходимое - противовирусные препараты, лекарства для симптоматического лечения.
"Вероятность вот этой оспы, что она будет распространяться не среди специфических по своему поведению групп населения, а начнет передаваться, пока существует", - заключил Онищенко.
Ранее сообщалось, что завоз вируса Нипах в Россию возможен
, при этом о новой пандемии речь не идет. Также отмечалось
, что завозных случаев вируса Нипах на территории России не зарегистрировано.
