В России началось клиническое применение вакцины от рака

В России началось клиническое применение вакцины от рака

В России начали клиническое применение вакцины от колоректального рака, уже отобраны первые пациенты. Такое заявление сделала глава Федерального... 09.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В России начали клиническое применение вакцины от колоректального рака, уже отобраны первые пациенты. Такое заявление сделала глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.Планируется, что вакцину начнут применять уже в первом квартале этого года, добавила Скворцова.В конце декабря прошлого года министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявлял, что разработка вакцины от рака в России идет по плану, на новом заводе уже созданы первые валидационные серии.Созданный в Институте ядерной физики Сибирского отделения РАН ускоритель нейтронов в начале 2026 года планируется полностью подготовить к началу клинических исследований новой терапии рака, сообщал ранее журналистам директор ИЯФ СО РАН академик Павел Логачев.В ноябре 2025 года в России завершили доклинические испытания первого в стране клеточного препарата для лечения устойчивых к стандартной терапии форм рака молочной железы. Как заявлял руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, ученые смогут начать лечение пациентов отечественной мРНК-вакциной от рака. Работа по ее разработке финансируется государством. Доклинические испытания препарата завершены, заявляла глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.В начале декабря 2024 года Александр Гинцбург заявил РИА Новости Крым, что новая российская вакцина от рака показала свою эффективность. Сначала такая высокотехнологичная помощь будет доступна на базе двух ведущих онкологических центров страны – Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена и НМИЦ онкологии имени Блохина.Также ранее сообщалось, что российские ученые разработали новую технологию, позволяющую бороться с раком мозга, когда пациент спит глубоким сном. А мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что препарат для лечения онкозаболеваний при помощи света начали производить в Москве, в год предприятие намерено выпускать до 40 тысяч флаконов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В России утвердили сроки оказания медпомощи при подозрении на онкологию15 новых высокотехнологичных методов лечения рака стали доступны по ОМСЛечить пациентов российской вакциной от рака готовы через 1,5 месяца

