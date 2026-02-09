Рейтинг@Mail.ru
В небе над Россией за ночь сбили почти 70 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260209/v-nebe-nad-rossiey-za-noch-sbili-pochti-70-bespilotnikov-vsu-1153044975.html
В небе над Россией за ночь сбили почти 70 беспилотников ВСУ
В небе над Россией за ночь сбили почти 70 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 09.02.2026
В небе над Россией за ночь сбили почти 70 беспилотников ВСУ
69 вражеских беспилотников сбили силы ПВО над российскими регионами за ночь. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.02.2026
2026-02-09T07:25
2026-02-09T07:25
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
министерство обороны рф
атаки всу
новости
пво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/04/1148465491_0:156:3361:2047_1920x0_80_0_0_41c567b6dd87400105a29009db266321.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. 69 вражеских беспилотников сбили силы ПВО над российскими регионами за ночь. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что 28 БПЛА сбиты над территорией Курской области, 27 – над Брянской областью, пять – над территорией Белгородской области, три – над территорией Тульской области, по два над Орловской и Калужской областями, еще под оному дрону уничтожено над территорией Астраханской и Воронежской областями.Накануне днем четыре украинских беспилотника были сбиты над Черным морем и регионами России. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/04/1148465491_192:225:2622:2047_1920x0_80_0_0_7574ebfb6335d66cf0c1bd07d6f9b06c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, атаки всу, новости, пво
В небе над Россией за ночь сбили почти 70 беспилотников ВСУ

Силы ПВО за ночь сбили над территорией России 69 украинских беспилотников

07:25 09.02.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. 69 вражеских беспилотников сбили силы ПВО над российскими регионами за ночь. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Уточняется, что 28 БПЛА сбиты над территорией Курской области, 27 – над Брянской областью, пять – над территорией Белгородской области, три – над территорией Тульской области, по два над Орловской и Калужской областями, еще под оному дрону уничтожено над территорией Астраханской и Воронежской областями.
Накануне днем четыре украинских беспилотника были сбиты над Черным морем и регионами России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Министерство обороны РФАтаки ВСУНовостиПВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:17На развитие "Артека" выделят более 71 млрд рублей
09:08Крупную партию обновленных Су-57 получили ВКС Минобороны России
08:56Задержанные за покушение на генерала Алексеева признали вину - ФСБ
08:48Стратегия развития Приазовья: как улучшат туристический потенциал региона
08:28Трое детей и мать погибли на пожаре в Лисичанске
08:12Советский Жерар Филип: год со дня смерти Олега Стриженова
07:56Как в Крыму развивают генетическую диагностику
07:42Маск хочет построить города на Луне и Марсе
07:25В небе над Россией за ночь сбили почти 70 беспилотников ВСУ
07:10В Крыму выпал снег - на дорогах работает почти сотня спецмашин
06:46Белгород после обстрелов - власти рассказали о ситуации с теплоснабжением
06:22Крымский мост - обстановка утром в понедельник
06:02Участок земли за 1 рубль: как инициатива Госдумы может работать в Крыму
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 9 февраля
21:35Задержание стрелявшего в генерала и новые санкции Зеленского - главное
21:22Когда в Крыму смогут полностью утилизировать строительные отходы – мнение
21:15В Крыму жители сел поучаствуют в конкурсе инициативного бюджетирования
20:43Без света в понедельник останутся пять населенных пунктов под Ялтой
20:32Над Черным морем отработала ПВО
Лента новостейМолния