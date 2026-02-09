https://crimea.ria.ru/20260209/v-nebe-nad-rossiey-za-noch-sbili-pochti-70-bespilotnikov-vsu-1153044975.html
В небе над Россией за ночь сбили почти 70 беспилотников ВСУ
В небе над Россией за ночь сбили почти 70 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 09.02.2026
В небе над Россией за ночь сбили почти 70 беспилотников ВСУ
69 вражеских беспилотников сбили силы ПВО над российскими регионами за ночь. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.02.2026
2026-02-09T07:25
2026-02-09T07:25
2026-02-09T07:25
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
министерство обороны рф
атаки всу
новости
пво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/04/1148465491_0:156:3361:2047_1920x0_80_0_0_41c567b6dd87400105a29009db266321.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. 69 вражеских беспилотников сбили силы ПВО над российскими регионами за ночь. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что 28 БПЛА сбиты над территорией Курской области, 27 – над Брянской областью, пять – над территорией Белгородской области, три – над территорией Тульской области, по два над Орловской и Калужской областями, еще под оному дрону уничтожено над территорией Астраханской и Воронежской областями.Накануне днем четыре украинских беспилотника были сбиты над Черным морем и регионами России. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/04/1148465491_192:225:2622:2047_1920x0_80_0_0_7574ebfb6335d66cf0c1bd07d6f9b06c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, атаки всу, новости, пво
В небе над Россией за ночь сбили почти 70 беспилотников ВСУ
Силы ПВО за ночь сбили над территорией России 69 украинских беспилотников
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. 69 вражеских беспилотников сбили силы ПВО над российскими регионами за ночь. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Уточняется, что 28 БПЛА сбиты над территорией Курской области, 27 – над Брянской областью, пять – над территорией Белгородской области, три – над территорией Тульской области, по два над Орловской и Калужской областями, еще под оному дрону уничтожено над территорией Астраханской и Воронежской областями.
Накануне днем четыре украинских беспилотника были сбиты над Черным морем и регионами России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.