https://crimea.ria.ru/20260209/v-nebe-nad-rossiey-za-noch-sbili-pochti-70-bespilotnikov-vsu-1153044975.html

В небе над Россией за ночь сбили почти 70 беспилотников ВСУ

В небе над Россией за ночь сбили почти 70 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 09.02.2026

В небе над Россией за ночь сбили почти 70 беспилотников ВСУ

69 вражеских беспилотников сбили силы ПВО над российскими регионами за ночь. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.02.2026

2026-02-09T07:25

2026-02-09T07:25

2026-02-09T07:25

новости сво

беспилотник (бпла, дрон)

министерство обороны рф

атаки всу

новости

пво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/04/1148465491_0:156:3361:2047_1920x0_80_0_0_41c567b6dd87400105a29009db266321.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. 69 вражеских беспилотников сбили силы ПВО над российскими регионами за ночь. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что 28 БПЛА сбиты над территорией Курской области, 27 – над Брянской областью, пять – над территорией Белгородской области, три – над территорией Тульской области, по два над Орловской и Калужской областями, еще под оному дрону уничтожено над территорией Астраханской и Воронежской областями.Накануне днем четыре украинских беспилотника были сбиты над Черным морем и регионами России. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, атаки всу, новости, пво