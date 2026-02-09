https://crimea.ria.ru/20260209/v-moskve-razrabatyvayut-brending-kurorta-zolotye-peski-rossii--1153056328.html

В Москве разрабатывают брендинг курорта "Золотые пески России"

В Москве разрабатывают брендинг курорта "Золотые пески России" - РИА Новости Крым, 09.02.2026

В Москве разрабатывают брендинг курорта "Золотые пески России"

Разработкой брендинга федерального проекта "Курорт "Золотые пески России"", создаваемого по поручению президента России "5 морей и озеро Байкал", займется одна... РИА Новости Крым, 09.02.2026

2026-02-09T15:24

2026-02-09T15:24

2026-02-09T16:14

"золотые пески россии"

евпатория

крым

новости крыма

вадим волченко

курорты крыма

крым курортный

туризм в крыму

"пять морей и озеро байкал"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/09/1153066560_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3015d61f1686bbe0565c8aa28c5b3aa0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Разработкой брендинга федерального проекта "Курорт "Золотые пески России"", создаваемого по поручению президента России "5 морей и озеро Байкал", займется одна из ведущих российских дизайнерских студий. Соответствующее соглашение подписано сторонами в Москве, сообщили в пресс-службе курорта.В качестве исполнителя студия была выбрана по конкурсной процедуре. Фирменный стиль курорта "Золотые пески России" будет включать в себя логотип, цветовую палитру, шрифты, элементы графического оформления и дизайн-кода территории, которые будут отображать особенности не только самого курорта, Крыма в целом, но и формировать представление о туристическом потенциале России. Федеральный проект "Курорт "Золотые пески России" реализуется в рамках нацпроекта "Пять морей и озеро Байкал" в соответствии с программой "Туризм и гостеприимство". Курорт займет более 230 га побережья между городами Саки и Евпатория. На территории будет построено 18 отелей категории от 3 до 5 звезд, а также крытый аквапарк, парк аттракционов, бальнеоцентр и т.д. Объем инвестиций: порядка 143 млрд руб. Первая очередь курорта начнет работу в 2030 году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Балаклава войдет в проект "Пять морей и озеро Байкал"Миллиарды рублей в казну: что даст Крыму мегакурорт в ЕвпаторииДля работы в новых курортных комплексах Крыма привлекут молодежь

евпатория

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"золотые пески россии", евпатория, крым, новости крыма, вадим волченко, курорты крыма, крым курортный, туризм в крыму, "пять морей и озеро байкал"