В Москве разрабатывают брендинг курорта "Золотые пески России"
В Москве разрабатывают брендинг курорта "Золотые пески России" - РИА Новости Крым, 09.02.2026
В Москве разрабатывают брендинг курорта "Золотые пески России"
Разработкой брендинга федерального проекта "Курорт "Золотые пески России"", создаваемого по поручению президента России "5 морей и озеро Байкал", займется одна... РИА Новости Крым, 09.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Разработкой брендинга федерального проекта "Курорт "Золотые пески России"", создаваемого по поручению президента России "5 морей и озеро Байкал", займется одна из ведущих российских дизайнерских студий. Соответствующее соглашение подписано сторонами в Москве, сообщили в пресс-службе курорта.В качестве исполнителя студия была выбрана по конкурсной процедуре. Фирменный стиль курорта "Золотые пески России" будет включать в себя логотип, цветовую палитру, шрифты, элементы графического оформления и дизайн-кода территории, которые будут отображать особенности не только самого курорта, Крыма в целом, но и формировать представление о туристическом потенциале России. Федеральный проект "Курорт "Золотые пески России" реализуется в рамках нацпроекта "Пять морей и озеро Байкал" в соответствии с программой "Туризм и гостеприимство". Курорт займет более 230 га побережья между городами Саки и Евпатория. На территории будет построено 18 отелей категории от 3 до 5 звезд, а также крытый аквапарк, парк аттракционов, бальнеоцентр и т.д. Объем инвестиций: порядка 143 млрд руб. Первая очередь курорта начнет работу в 2030 году.
В Москве разрабатывают брендинг курорта "Золотые пески России"
Ведущая студия дизайна займется брендингом курорта "Золотые пески России"
15:24 09.02.2026 (обновлено: 16:14 09.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Разработкой брендинга федерального проекта "Курорт "Золотые пески России"", создаваемого по поручению президента России "5 морей и озеро Байкал", займется одна из ведущих российских дизайнерских студий. Соответствующее соглашение подписано сторонами в Москве, сообщили в пресс-службе курорта.
В качестве исполнителя студия была выбрана по конкурсной процедуре.
"Мы обратились к самым известным и авторитетным дизайн-студиям России с предложением предоставить свое профессиональное видение стиля будущего курорта. Поскольку мы реализуем проект, которому нет аналогов в России, его оформление и стиль должны соответствовать масштабам и цели проекта, определять его философию, миссию и ценности", - прокомментировал генеральный директор курорта Вадим Волченко.
Фирменный стиль курорта "Золотые пески России" будет включать в себя логотип, цветовую палитру, шрифты, элементы графического оформления и дизайн-кода территории, которые будут отображать особенности не только самого курорта, Крыма в целом, но и формировать представление о туристическом потенциале России.
Федеральный проект "Курорт "Золотые пески России" реализуется в рамках нацпроекта "Пять морей и озеро Байкал" в соответствии с программой "Туризм и гостеприимство". Курорт займет более 230 га побережья между городами Саки и Евпатория. На территории будет построено 18 отелей категории от 3 до 5 звезд, а также крытый аквапарк, парк аттракционов, бальнеоцентр и т.д. Объем инвестиций: порядка 143 млрд руб. Первая очередь курорта начнет работу в 2030 году.
