В Крыму задержали мужчину с полкило наркотиков

13:37 09.02.2026
 
© МВД по Республике КрымОтдел полиции
Отдел полиции
© МВД по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Полкилограмма запрещенных веществ обнаружили у жителя Сакского района Крыма. Мужчину подозревают в попытке распространения наркотиков, ему грозит до 15 лет заключения. Об этом сообщили в республиканском МВД.
"В Сакском районе задержан 37-летний местный житель. При обыске в его доме было обнаружено и изъято около 500 граммов запрещенных веществ, включая синтетические наркотики и марихуану", – сказано в сообщении.
Часть изъятого уже была расфасована на разовые дозы, предназначенные для дальнейшего сбыта. Кроме того, полицейские нашли оборудование, которое, предположительно, использовалось для фасовки и распространения наркотиков. Это электронные весы, пакеты, мобильные телефоны и банковские карты, уточнили правоохранители.
"Задержанный признался, что получил наркотики бесконтактным способом, действуя как "кладмен" по заданию из социальной сети. Его целью было распространение наркотиков через тайники для получения прибыли. Экспертиза подтвердила, что изъятые вещества являются каннабисом (марихуаной) и мефедроном", – добавили в сообщении.
Помимо уголовного дела, мужчина был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ за потребление наркотиков без назначения врача.
"В настоящее время он находится под стражей. Санкция статьи по уголовному делу предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет", проинформировали в МВД.
Ранее сообщалось, что севастопольские оперативники задержали 25-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на сбыт синтетических наркотиков в особо крупном размере.
наркотикиМВД по Республике КрымКрымНовости КрымаЗакон и право
 
