https://crimea.ria.ru/20260209/v-krymu-zaderzhali-muzhchinu-s-polkilo-narkotikov-1153053217.html
В Крыму задержали мужчину с полкило наркотиков
В Крыму задержали мужчину с полкило наркотиков - РИА Новости Крым, 09.02.2026
В Крыму задержали мужчину с полкило наркотиков
Полкилограмма запрещенных веществ обнаружили у жителя Сакского района Крыма. Мужчину подозревают в попытке распространения наркотиков, ему грозит до 15 лет... РИА Новости Крым, 09.02.2026
2026-02-09T13:37
2026-02-09T13:37
2026-02-09T13:37
наркотики
мвд по республике крым
крым
новости крыма
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/09/1153053104_0:0:1219:685_1920x0_80_0_0_8e513eb7be38bcbbd96217d469d7ee4b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Полкилограмма запрещенных веществ обнаружили у жителя Сакского района Крыма. Мужчину подозревают в попытке распространения наркотиков, ему грозит до 15 лет заключения. Об этом сообщили в республиканском МВД."В Сакском районе задержан 37-летний местный житель. При обыске в его доме было обнаружено и изъято около 500 граммов запрещенных веществ, включая синтетические наркотики и марихуану", – сказано в сообщении.Часть изъятого уже была расфасована на разовые дозы, предназначенные для дальнейшего сбыта. Кроме того, полицейские нашли оборудование, которое, предположительно, использовалось для фасовки и распространения наркотиков. Это электронные весы, пакеты, мобильные телефоны и банковские карты, уточнили правоохранители.Помимо уголовного дела, мужчина был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ за потребление наркотиков без назначения врача."В настоящее время он находится под стражей. Санкция статьи по уголовному делу предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет", проинформировали в МВД.Ранее сообщалось, что севастопольские оперативники задержали 25-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на сбыт синтетических наркотиков в особо крупном размере.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Троих севастопольцев осудили за "тайник" с крупной партией наркотиков"Кладмены" в Севастополе задержаны за попытку сбыта крупной партии "соли"Симферополец попался с тремя килограммами "синтетики" в машине
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/09/1153053104_121:0:1034:685_1920x0_80_0_0_e3ab7a182a487ed3fca844c02af4c999.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наркотики, мвд по республике крым, крым, новости крыма, закон и право
В Крыму задержали мужчину с полкило наркотиков
В Крыму задержали мужчину при попытке сбыта крупной партии наркотиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Полкилограмма запрещенных веществ обнаружили у жителя Сакского района Крыма. Мужчину подозревают в попытке распространения наркотиков, ему грозит до 15 лет заключения. Об этом сообщили в республиканском МВД.
"В Сакском районе задержан 37-летний местный житель. При обыске в его доме было обнаружено и изъято около 500 граммов запрещенных веществ, включая синтетические наркотики и марихуану", – сказано в сообщении.
Часть изъятого уже была расфасована на разовые дозы, предназначенные для дальнейшего сбыта. Кроме того, полицейские нашли оборудование, которое, предположительно, использовалось для фасовки и распространения наркотиков. Это электронные весы, пакеты, мобильные телефоны и банковские карты, уточнили правоохранители.
"Задержанный признался, что получил наркотики бесконтактным способом, действуя как "кладмен" по заданию из социальной сети. Его целью было распространение наркотиков через тайники для получения прибыли. Экспертиза подтвердила, что изъятые вещества являются каннабисом (марихуаной) и мефедроном", – добавили в сообщении.
Помимо уголовного дела, мужчина был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ за потребление наркотиков без назначения врача.
"В настоящее время он находится под стражей. Санкция статьи по уголовному делу предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет", проинформировали в МВД.
Ранее сообщалось, что севастопольские оперативники задержали 25-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на сбыт
синтетических наркотиков в особо крупном размере.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: