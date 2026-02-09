https://crimea.ria.ru/20260209/v-krymu-zaderzhali-muzhchinu-s-polkilo-narkotikov-1153053217.html

В Крыму задержали мужчину с полкило наркотиков

В Крыму задержали мужчину с полкило наркотиков - РИА Новости Крым, 09.02.2026

В Крыму задержали мужчину с полкило наркотиков

Полкилограмма запрещенных веществ обнаружили у жителя Сакского района Крыма. Мужчину подозревают в попытке распространения наркотиков, ему грозит до 15 лет... РИА Новости Крым, 09.02.2026

2026-02-09T13:37

2026-02-09T13:37

2026-02-09T13:37

наркотики

мвд по республике крым

крым

новости крыма

закон и право

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/09/1153053104_0:0:1219:685_1920x0_80_0_0_8e513eb7be38bcbbd96217d469d7ee4b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Полкилограмма запрещенных веществ обнаружили у жителя Сакского района Крыма. Мужчину подозревают в попытке распространения наркотиков, ему грозит до 15 лет заключения. Об этом сообщили в республиканском МВД."В Сакском районе задержан 37-летний местный житель. При обыске в его доме было обнаружено и изъято около 500 граммов запрещенных веществ, включая синтетические наркотики и марихуану", – сказано в сообщении.Часть изъятого уже была расфасована на разовые дозы, предназначенные для дальнейшего сбыта. Кроме того, полицейские нашли оборудование, которое, предположительно, использовалось для фасовки и распространения наркотиков. Это электронные весы, пакеты, мобильные телефоны и банковские карты, уточнили правоохранители.Помимо уголовного дела, мужчина был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ за потребление наркотиков без назначения врача."В настоящее время он находится под стражей. Санкция статьи по уголовному делу предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет", проинформировали в МВД.Ранее сообщалось, что севастопольские оперативники задержали 25-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на сбыт синтетических наркотиков в особо крупном размере.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Троих севастопольцев осудили за "тайник" с крупной партией наркотиков"Кладмены" в Севастополе задержаны за попытку сбыта крупной партии "соли"Симферополец попался с тремя килограммами "синтетики" в машине

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наркотики, мвд по республике крым, крым, новости крыма, закон и право