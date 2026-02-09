В Крыму в сфере курортов реализуют инвестпроекты на 300 миллиардов рублей

https://crimea.ria.ru/20260209/v-krymu-v-sfere-kurortov-realizuyut-investproekty-na-300-milliardov-rubley-1153053381.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В Крыму в сфере курортов и туризма сегодня реализуется 240 инвестпроектов на 300 миллиардов рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава комитета Госсовета РК по курортам и туризму Роман Тихончук.При этом качественно изменился подход инвесторов к использованию приморских территорий, отметил гость эфира.В качестве примера он привел Евпаторию, где прибрежная линия застраивается наполовину пансионатами, то есть объектами санаторно-курортного лечения и оздоровления, и только ее часть остается под новой курортной недвижимостью – апартаментами."И опять же сегодня это не просто апартаменты, а уже как гостиницы с управлением, с оказанием услуг, их минимальным набором", – сказал глава комитета.По его словам, с учетом инвестпроектов в сфере курортов и туризма, в том числе мощных федеральных, которые сейчас реализуются в Крыму, к 2031 году номерной фонд в республике увеличится на 30%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские курорты внедрят уникальные разработки местных ученых в медицинуКрым планируют сделать круглогодичной здравницей РоссииИнвестиции в Крым – какие направления необходимо наращивать

