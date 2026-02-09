Рейтинг@Mail.ru
В Крыму в сфере курортов реализуют инвестпроекты на 300 миллиардов рублей - РИА Новости Крым, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20260209/v-krymu-v-sfere-kurortov-realizuyut-investproekty-na-300-milliardov-rubley-1153053381.html
В Крыму в сфере курортов реализуют инвестпроекты на 300 миллиардов рублей
В Крыму в сфере курортов реализуют инвестпроекты на 300 миллиардов рублей - РИА Новости Крым, 09.02.2026
В Крыму в сфере курортов реализуют инвестпроекты на 300 миллиардов рублей
В Крыму в сфере курортов и туризма сегодня реализуется 240 инвестпроектов на 300 миллиардов рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава... РИА Новости Крым, 09.02.2026
2026-02-09T20:44
2026-02-09T20:44
радио "спутник в крыму"
роман тихончук
новости крыма
крым
инвестиции
туризм в крыму
крым курортный
отдых в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/16/1148917499_0:132:1280:852_1920x0_80_0_0_d8e1c3332a01dc25ce804d0f7f3f9a9b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В Крыму в сфере курортов и туризма сегодня реализуется 240 инвестпроектов на 300 миллиардов рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава комитета Госсовета РК по курортам и туризму Роман Тихончук.При этом качественно изменился подход инвесторов к использованию приморских территорий, отметил гость эфира.В качестве примера он привел Евпаторию, где прибрежная линия застраивается наполовину пансионатами, то есть объектами санаторно-курортного лечения и оздоровления, и только ее часть остается под новой курортной недвижимостью – апартаментами."И опять же сегодня это не просто апартаменты, а уже как гостиницы с управлением, с оказанием услуг, их минимальным набором", – сказал глава комитета.По его словам, с учетом инвестпроектов в сфере курортов и туризма, в том числе мощных федеральных, которые сейчас реализуются в Крыму, к 2031 году номерной фонд в республике увеличится на 30%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские курорты внедрят уникальные разработки местных ученых в медицинуКрым планируют сделать круглогодичной здравницей РоссииИнвестиции в Крым – какие направления необходимо наращивать
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/16/1148917499_144:0:1280:852_1920x0_80_0_0_267eadf335f039409abda09e028e95de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роман тихончук, новости крыма, крым, инвестиции, туризм в крыму, крым курортный, отдых в крыму
В Крыму в сфере курортов реализуют инвестпроекты на 300 миллиардов рублей

В Крыму реализуют сотни инвестпроектов в сфере курортов и туризма на 300 миллиардов рублей

20:44 09.02.2026
 
© Министерство туризма КрымаВид на Крым
Вид на Крым
© Министерство туризма Крыма
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В Крыму в сфере курортов и туризма сегодня реализуется 240 инвестпроектов на 300 миллиардов рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава комитета Госсовета РК по курортам и туризму Роман Тихончук.
При этом качественно изменился подход инвесторов к использованию приморских территорий, отметил гость эфира.

"Если еще 3-5 лет первую линию старались застраивать апартаментами, то сегодня бизнес комбинированно подходит к застройке, "в длинную" инвестирует, оставляя санатории", – сказал собеседник.

В качестве примера он привел Евпаторию, где прибрежная линия застраивается наполовину пансионатами, то есть объектами санаторно-курортного лечения и оздоровления, и только ее часть остается под новой курортной недвижимостью – апартаментами.
"И опять же сегодня это не просто апартаменты, а уже как гостиницы с управлением, с оказанием услуг, их минимальным набором", – сказал глава комитета.
По его словам, с учетом инвестпроектов в сфере курортов и туризма, в том числе мощных федеральных, которые сейчас реализуются в Крыму, к 2031 году номерной фонд в республике увеличится на 30%.

"То есть это еще дополнительно 20 тысяч номеров, и где-то более 60 тысяч будет номерной фонд у Республики Крым. Поэтому за Крымом однозначно будущее: отдых, оздоровление, лечение, туризм", – подытожил гость эфира.

Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымские курорты внедрят уникальные разработки местных ученых в медицину
Крым планируют сделать круглогодичной здравницей России
Инвестиции в Крым – какие направления необходимо наращивать
 
Радио "Спутник в Крыму"Роман ТихончукНовости КрымаКрымИнвестицииТуризм в КрымуКрым курортныйОтдых в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:30Большое интервью Аксенова и заявление Лаврова о защите Крыма: главное
22:12Референдум на Украине: о чем говорят "утечки" о договоренностях с США
21:5719-летний водитель насмерть сбил пешехода на трассе под Севастополем
21:28Что будет с ценами на отдых в Крыму летом 2026
21:08К концу года появится ГОСТ на русскую кухню
20:54Вода в крымском поселке временно станет непригодной для питья
20:44В Крыму в сфере курортов реализуют инвестпроекты на 300 миллиардов рублей
20:23США и Армения подписали договор по сотрудничеству в ядерной сфере
20:05В России началось клиническое применение вакцины от рака
19:50Крым взял курс на всесезонный отдых
19:31Защита Крыма, ограничения на мосту и туризм: главное из интервью Аксенова
19:22В Судаке готовят к реставрации один из храмов Судакской крепости
19:10Сталкивали лбами – Аксенов о межнациональной ситуации в Крыму до 2014-го
18:48Крым под охраной: кто и как защищает полуостров
18:37В Ростовской области поезд столкнулся с легковушкой
18:28"Квартал Святителя Луки" изменит центр Симферополя
18:15Аксенов оценил перспективы признания Крыма
18:12Завершение военных действий на Украине: в США обвинили Зеленского во лжи
18:11В Крыму сохранится возможность наличной оплаты в маршрутках
18:07Крым готов принять всех нуждающихся из прифронтовых регионов
Лента новостейМолния