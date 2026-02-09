В Крыму в сфере курортов реализуют инвестпроекты на 300 миллиардов рублей

https://crimea.ria.ru/20260209/v-krymu-v-sfere-kurortov-realizuyut-investproekty-na-300-milliardov-rubley-1153053381.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В Крыму в сфере курортов и туризма сегодня реализуется 240 инвестпроектов на 300 миллиардов рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава комитета Госсовета РК по курортам и туризму Роман Тихончук.При этом качественно изменился подход инвесторов к использованию приморских территорий, отметил гость эфира.В качестве примера он привел Евпаторию, где прибрежная линия застраивается наполовину пансионатами, то есть объектами санаторно-курортного лечения и оздоровления, и только ее часть остается под новой курортной недвижимостью – апартаментами."И опять же сегодня это не просто апартаменты, а уже как гостиницы с управлением, с оказанием услуг, их минимальным набором", – сказал глава комитета.По его словам, с учетом инвестпроектов в сфере курортов и туризма, в том числе мощных федеральных, которые сейчас реализуются в Крыму, к 2031 году номерной фонд в республике увеличится на 30%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым.
В Крыму в сфере курортов и туризма сегодня реализуется 240 инвестпроектов на 300 миллиардов рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил глава комитета Госсовета РК по курортам и туризму Роман Тихончук.
При этом качественно изменился подход инвесторов к использованию приморских территорий, отметил гость эфира.
"Если еще 3-5 лет первую линию старались застраивать апартаментами, то сегодня бизнес комбинированно подходит к застройке, "в длинную" инвестирует, оставляя санатории", – сказал собеседник.
В качестве примера он привел Евпаторию, где прибрежная линия застраивается наполовину пансионатами, то есть объектами санаторно-курортного лечения и оздоровления, и только ее часть остается под новой курортной недвижимостью – апартаментами.
"И опять же сегодня это не просто апартаменты, а уже как гостиницы с управлением, с оказанием услуг, их минимальным набором", – сказал глава комитета.
По его словам, с учетом инвестпроектов в сфере курортов и туризма, в том числе мощных федеральных, которые сейчас реализуются в Крыму, к 2031 году номерной фонд в республике увеличится на 30%.
"То есть это еще дополнительно 20 тысяч номеров, и где-то более 60 тысяч будет номерной фонд у Республики Крым. Поэтому за Крымом однозначно будущее: отдых, оздоровление, лечение, туризм", – подытожил гость эфира.
Читайте также на РИА Новости Крым: