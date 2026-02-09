Рейтинг@Mail.ru
В Крыму сохранится возможность наличной оплаты в маршрутках - РИА Новости Крым, 09.02.2026
В Крыму сохранится возможность наличной оплаты в маршрутках
В Крыму сохранится возможность наличной оплаты в маршрутках - РИА Новости Крым, 09.02.2026
В Крыму сохранится возможность наличной оплаты в маршрутках
Крымчане должны рассчитываться в транспорте удобными для себя способами, поэтому никаких новых ограничений на оплату проезда наличными не будет. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 09.02.2026
2026-02-09T18:11
2026-02-09T18:26
крым
новости крыма
сергей аксенов
радио "спутник в крыму"
общественный транспорт
крымтроллейбус
эксклюзивы риа новости крым
большое интервью сергея аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Крымчане должны рассчитываться в транспорте удобными для себя способами, поэтому никаких новых ограничений на оплату проезда наличными не будет. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в комментарии РИА Новости Крым. С 1 февраля 2026 года в Крыму была введена единая транспортная карта проезда. Власти республики предупредили, что наличными расплатиться будет нельзя в общественном транспорте предприятия "Крымтроллейбус", а с мая – и в машинах частных перевозчиков. Вечером того же дня глава РК Сергей Аксенов сообщил, что полного перехода на безналичный расчет не будет, так как проект еще недоработан.По его словам, решение руководства "Крымтроллейбуса" об отмене наличного расчета в транспорте было связано с попыткой обеспечить прозрачность поступления денежных средств в бюджет от поездок граждан, но оказалось преждевременным.Полна версия программы "Вечерний Контекст" с главой республики Сергеем Аксеновым на радио "Спутник в Крыму" выйдет в эфир вечером в понедельник.
крым
В Крыму сохранится возможность наличной оплаты в маршрутках

Аксенов: в Крыму сохранится возможность наличной оплаты в маршрутках

18:11 09.02.2026 (обновлено: 18:26 09.02.2026)
 
© Минтранс КрымаВ крымской столице открыт новый автобусный маршрут "Молодежное – Симферополь"
В крымской столице открыт новый автобусный маршрут Молодежное – Симферополь
© Минтранс Крыма
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Крымчане должны рассчитываться в транспорте удобными для себя способами, поэтому никаких новых ограничений на оплату проезда наличными не будет. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в комментарии РИА Новости Крым.
С 1 февраля 2026 года в Крыму была введена единая транспортная карта проезда. Власти республики предупредили, что наличными расплатиться будет нельзя в общественном транспорте предприятия "Крымтроллейбус", а с мая – и в машинах частных перевозчиков. Вечером того же дня глава РК Сергей Аксенов сообщил, что полного перехода на безналичный расчет не будет, так как проект еще недоработан.

"На этом направлении ограничений не будет", – заявил глава региона, комментируя тему транспортных карт.

По его словам, решение руководства "Крымтроллейбуса" об отмене наличного расчета в транспорте было связано с попыткой обеспечить прозрачность поступления денежных средств в бюджет от поездок граждан, но оказалось преждевременным.

"Работу мы ведем с точки зрения того, чтобы обеспечить прозрачность поступления в кассу, то есть непосредственно всей выручки "Крымтроллейбуса", которую граждане платят за проезд. Вот и все. Но не ценой перекладывания на граждан. Считаю, как клиенту удобно, так и должно быть. Поэтому запретов на этом направлении не будет", – пообещал глава региона

Полна версия программы "Вечерний Контекст" с главой республики Сергеем Аксеновым на радио "Спутник в Крыму" выйдет в эфир вечером в понедельник.
КрымНовости КрымаСергей АксеновРадио "Спутник в Крыму"Общественный транспортКрымтроллейбусЭксклюзивы РИА Новости КрымБольшое интервью Сергея Аксенова
 
