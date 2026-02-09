https://crimea.ria.ru/20260209/v-krymu-sokhranitsya-vozmozhnost-nalichnoy-oplaty-v-marshrutkakh--aksenov-1153054093.html

В Крыму сохранится возможность наличной оплаты в маршрутках

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Крымчане должны рассчитываться в транспорте удобными для себя способами, поэтому никаких новых ограничений на оплату проезда наличными не будет. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в комментарии РИА Новости Крым. С 1 февраля 2026 года в Крыму была введена единая транспортная карта проезда. Власти республики предупредили, что наличными расплатиться будет нельзя в общественном транспорте предприятия "Крымтроллейбус", а с мая – и в машинах частных перевозчиков. Вечером того же дня глава РК Сергей Аксенов сообщил, что полного перехода на безналичный расчет не будет, так как проект еще недоработан.По его словам, решение руководства "Крымтроллейбуса" об отмене наличного расчета в транспорте было связано с попыткой обеспечить прозрачность поступления денежных средств в бюджет от поездок граждан, но оказалось преждевременным.Полна версия программы "Вечерний Контекст" с главой республики Сергеем Аксеновым на радио "Спутник в Крыму" выйдет в эфир вечером в понедельник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Проект единой транспортной карты в Крыму требует доработки для туристовТранспортная карта в Крыму: во сколько обойдется и где купитьТолько "безнал": как в Крыму с 1 февраля работает единая карта проезда

