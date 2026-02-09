https://crimea.ria.ru/20260209/v-krymu-snova-sneg---na-dorogakh-rabotaet-pochti-sotnya-spetsmashin-1153044561.html

В Крыму выпал снег - на дорогах работает почти сотня спецмашин

В Крыму выпал снег - на дорогах работает почти сотня спецмашин - РИА Новости Крым, 09.02.2026

В Крыму выпал снег - на дорогах работает почти сотня спецмашин

Проезд по автодорогам Крыма обеспечен, покрытие преимущественно влажное, местами мокрое, обработано противогололедными материалами. Об этом утром в понедельник... РИА Новости Крым, 09.02.2026

2026-02-09T07:10

2026-02-09T07:10

2026-02-09T07:15

ситуация на дорогах крыма

крым

новости крыма

крымавтодор

транспорт

логистика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/08/1145502691_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_435de97111cc83740c1ac7876971579b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Проезд по автодорогам Крыма обеспечен, покрытие преимущественно влажное, местами мокрое, обработано противогололедными материалами. Об этом утром в понедельник сообщили на предприятии "Крымавтодор".Ситуация на основных направлениях:Ранее в "Крымавтодорое" спрогнозировали ухудшение дорожных условий в связи с изменением погоды. Переход температуры в отрицательные значения создает условия для образования гололедицы. По данным крымского гидрометцентра, в понедельник холодный атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове местами снег, мокрый снег, отложение мокрого снега, гололед, гололедицу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, крымавтодор, транспорт, логистика