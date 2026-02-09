Рейтинг@Mail.ru
В Крыму выпал снег - на дорогах работает почти сотня спецмашин - РИА Новости Крым, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260209/v-krymu-snova-sneg---na-dorogakh-rabotaet-pochti-sotnya-spetsmashin-1153044561.html
В Крыму выпал снег - на дорогах работает почти сотня спецмашин
В Крыму выпал снег - на дорогах работает почти сотня спецмашин - РИА Новости Крым, 09.02.2026
В Крыму выпал снег - на дорогах работает почти сотня спецмашин
Проезд по автодорогам Крыма обеспечен, покрытие преимущественно влажное, местами мокрое, обработано противогололедными материалами. Об этом утром в понедельник... РИА Новости Крым, 09.02.2026
2026-02-09T07:10
2026-02-09T07:15
ситуация на дорогах крыма
крым
новости крыма
крымавтодор
транспорт
логистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/08/1145502691_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_435de97111cc83740c1ac7876971579b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Проезд по автодорогам Крыма обеспечен, покрытие преимущественно влажное, местами мокрое, обработано противогололедными материалами. Об этом утром в понедельник сообщили на предприятии "Крымавтодор".Ситуация на основных направлениях:Ранее в "Крымавтодорое" спрогнозировали ухудшение дорожных условий в связи с изменением погоды. Переход температуры в отрицательные значения создает условия для образования гололедицы. По данным крымского гидрометцентра, в понедельник холодный атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове местами снег, мокрый снег, отложение мокрого снега, гололед, гололедицу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/08/1145502691_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_182898447d55a49cb5fa592d3fed048b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, крымавтодор, транспорт, логистика
В Крыму выпал снег - на дорогах работает почти сотня спецмашин

В Крыму дороги от снега и гололеда обрабатывают 88 единиц спецтехники

07:10 09.02.2026 (обновлено: 07:15 09.02.2026)
 
© КрымавтодорСнегоуборочная техника
Снегоуборочная техника
© Крымавтодор
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Проезд по автодорогам Крыма обеспечен, покрытие преимущественно влажное, местами мокрое, обработано противогололедными материалами. Об этом утром в понедельник сообщили на предприятии "Крымавтодор".

По информации пресс-службы, температура воздуха варьируется от -3 до +5 градусов. В ряде районов отмечаются снег и мелкий дождь. В работе задействованы 88 единиц дорожной техники.

Ситуация на основных направлениях:

  • Керчь –1°С, без осадков, покрытие местами влажное, обработано;
  • Бахчисарай –2°С, местами снег, проводится очистка и обработка;
  • Алушта, Ангарский перевал, Шапка Партизан — от +2° до –3°, снег, покрытие влажное, обработано;
  • Джанкой –3°, снег со стороны Нижнегорска, проводится обработка;
  • Саки –3°, без осадков, проезд обеспечен;
  • Судак, Грушевка — от 0° до –3°, мелкий снег, покрытие обработанное;
  • Белогорск –3°, мелкий снег, покрытие обработано;
  • Советский район –3°, местами снег, покрытие обрабатывается;
  • Ялта +5°, мелкий дождь, покрытие влажное;
  • Нижнегорский район –2°, мелкий снег, покрытие влажное, обработка продолжается;
  • Красноперекопск –3°, без осадков, покрытие мокрое, обработанное;
  • Красногвардейский район –1°, снег, покрытие мокрое, обработано;
  • Черноморский район –3°, мелкий снег, покрытие местами влажное;
  • Ленинский район –1°, снег, покрытие местами влажное, обработанное;
  • Симферополь и пригород –3°, снег, покрытие мокрое, ведется обработка.
Ранее в "Крымавтодорое" спрогнозировали ухудшение дорожных условий в связи с изменением погоды. Переход температуры в отрицательные значения создает условия для образования гололедицы.
По данным крымского гидрометцентра, в понедельник холодный атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове местами снег, мокрый снег, отложение мокрого снега, гололед, гололедицу.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымНовости КрымаКрымавтодорТранспортЛогистика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:17На развитие "Артека" выделят более 71 млрд рублей
09:08Крупную партию обновленных Су-57 получили ВКС Минобороны России
08:56Задержанные за покушение на генерала Алексеева признали вину - ФСБ
08:48Стратегия развития Приазовья: как улучшат туристический потенциал региона
08:28Трое детей и мать погибли на пожаре в Лисичанске
08:12Советский Жерар Филип: год со дня смерти Олега Стриженова
07:56Как в Крыму развивают генетическую диагностику
07:42Маск хочет построить города на Луне и Марсе
07:25В небе над Россией за ночь сбили почти 70 беспилотников ВСУ
07:10В Крыму выпал снег - на дорогах работает почти сотня спецмашин
06:46Белгород после обстрелов - власти рассказали о ситуации с теплоснабжением
06:22Крымский мост - обстановка утром в понедельник
06:02Участок земли за 1 рубль: как инициатива Госдумы может работать в Крыму
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 9 февраля
21:35Задержание стрелявшего в генерала и новые санкции Зеленского - главное
21:22Когда в Крыму смогут полностью утилизировать строительные отходы – мнение
21:15В Крыму жители сел поучаствуют в конкурсе инициативного бюджетирования
20:43Без света в понедельник останутся пять населенных пунктов под Ялтой
20:32Над Черным морем отработала ПВО
Лента новостейМолния