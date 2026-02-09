https://crimea.ria.ru/20260209/v-krymu-snova-sneg---na-dorogakh-rabotaet-pochti-sotnya-spetsmashin-1153044561.html
В Крыму выпал снег - на дорогах работает почти сотня спецмашин
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Проезд по автодорогам Крыма обеспечен, покрытие преимущественно влажное, местами мокрое, обработано противогололедными материалами. Об этом утром в понедельник сообщили на предприятии "Крымавтодор".Ситуация на основных направлениях:Ранее в "Крымавтодорое" спрогнозировали ухудшение дорожных условий в связи с изменением погоды. Переход температуры в отрицательные значения создает условия для образования гололедицы. По данным крымского гидрометцентра, в понедельник холодный атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове местами снег, мокрый снег, отложение мокрого снега, гололед, гололедицу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Крыму дороги от снега и гололеда обрабатывают 88 единиц спецтехники
07:10 09.02.2026 (обновлено: 07:15 09.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Проезд по автодорогам Крыма обеспечен, покрытие преимущественно влажное, местами мокрое, обработано противогололедными материалами. Об этом утром в понедельник сообщили на предприятии "Крымавтодор".
По информации пресс-службы, температура воздуха варьируется от -3 до +5 градусов. В ряде районов отмечаются снег и мелкий дождь. В работе задействованы 88 единиц дорожной техники.
Ситуация на основных направлениях:
—Керчь –1°С, без осадков, покрытие местами влажное, обработано;
—Бахчисарай –2°С, местами снег, проводится очистка и обработка;
—Алушта, Ангарский перевал, Шапка Партизан — от +2° до –3°, снег, покрытие влажное, обработано;
—Джанкой –3°, снег со стороны Нижнегорска, проводится обработка;
—Саки –3°, без осадков, проезд обеспечен;
—Судак, Грушевка — от 0° до –3°, мелкий снег, покрытие обработанное;
—Белогорск –3°, мелкий снег, покрытие обработано;
—Советский район –3°, местами снег, покрытие обрабатывается;
—Ялта +5°, мелкий дождь, покрытие влажное;
—Нижнегорский район –2°, мелкий снег, покрытие влажное, обработка продолжается;
—Красноперекопск –3°, без осадков, покрытие мокрое, обработанное;
—Красногвардейский район –1°, снег, покрытие мокрое, обработано;
—Черноморский район –3°, мелкий снег, покрытие местами влажное;
—Ленинский район –1°, снег, покрытие местами влажное, обработанное;
—Симферополь и пригород –3°, снег, покрытие мокрое, ведется обработка.
Ранее в "Крымавтодорое" спрогнозировали ухудшение дорожных условий в связи с изменением погоды. Переход температуры в отрицательные значения создает условия для образования гололедицы.
По данным крымского гидрометцентра, в понедельник холодный атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове местами снег, мокрый снег, отложение мокрого снега, гололед, гололедицу.
