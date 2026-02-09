https://crimea.ria.ru/20260209/v-krymu-sirotu-poselili-v-kvartire-bez-otopleniya--delo-u-bastrykina-1153049395.html

В Крыму сироту поселили в квартире без отопления – дело у Бастрыкина

09.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В Крыму сироте выделили квартиру с неисправной системой отопления и электропроводкой. Как сообщает пресс-служба Следкома России, доклад о ходе расследования запросил глава российского следствия Александр Бастрыкин.По данным правоохранителей, молодой человек обратился в Информационный центр СК России с сообщением о том, что в прошлом году ему была предоставлена квартира в жилом доме на улице Острякова в поселке городского типа Гвардейское, но в процессе эксплуатации выявлены дефекты.Обращения заявителя в компетентные органы результатов не принесли, мер к устранению нарушений не принято. По данному факту открыто уголовное дело, о предварительных и окончательных результатах расследования поручено доложить Бастрыкину. Исполнение поручения контролирует центральный аппарат ведомства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сироте в Крыму не дают жилье — СК требует доклад по уголовному делуСироте в Крыму дали квартиру без отопления и газа - вмешался СКВ Крыму сирота семь лет не может получить жилье

