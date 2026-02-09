Рейтинг@Mail.ru
В Крыму сироту поселили в квартире без отопления – дело у Бастрыкина
В Крыму сироту поселили в квартире без отопления – дело у Бастрыкина
В Крыму сироту поселили в квартире без отопления – дело у Бастрыкина - РИА Новости Крым, 09.02.2026
В Крыму сироту поселили в квартире без отопления – дело у Бастрыкина
В Крыму сироте выделили квартиру с неисправной системой отопления и электропроводкой. Как сообщает пресс-служба Следкома России, доклад о ходе расследования... РИА Новости Крым, 09.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В Крыму сироте выделили квартиру с неисправной системой отопления и электропроводкой. Как сообщает пресс-служба Следкома России, доклад о ходе расследования запросил глава российского следствия Александр Бастрыкин.По данным правоохранителей, молодой человек обратился в Информационный центр СК России с сообщением о том, что в прошлом году ему была предоставлена квартира в жилом доме на улице Острякова в поселке городского типа Гвардейское, но в процессе эксплуатации выявлены дефекты.Обращения заявителя в компетентные органы результатов не принесли, мер к устранению нарушений не принято. По данному факту открыто уголовное дело, о предварительных и окончательных результатах расследования поручено доложить Бастрыкину. Исполнение поручения контролирует центральный аппарат ведомства.
В Крыму сироту поселили в квартире без отопления – дело у Бастрыкина

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В Крыму сироте выделили квартиру с неисправной системой отопления и электропроводкой. Как сообщает пресс-служба Следкома России, доклад о ходе расследования запросил глава российского следствия Александр Бастрыкин.
По данным правоохранителей, молодой человек обратился в Информационный центр СК России с сообщением о том, что в прошлом году ему была предоставлена квартира в жилом доме на улице Острякова в поселке городского типа Гвардейское, но в процессе эксплуатации выявлены дефекты.
"Неисправны отопительное оборудование и электропроводка, окна и входная дверь негерметичны, вследствие чего температурный режим в помещении не соответствует установленным нормам, а также имеется риск возникновения возгорания", – перечислили в пресс-службе.
Обращения заявителя в компетентные органы результатов не принесли, мер к устранению нарушений не принято. По данному факту открыто уголовное дело, о предварительных и окончательных результатах расследования поручено доложить Бастрыкину. Исполнение поручения контролирует центральный аппарат ведомства.
