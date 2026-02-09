В Крыму произошло 28 пожаров

Рейтинг@Mail.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В Крыму за неделю спасатели МЧС тушили 28 пожаров, оказывали помощь 16-ти пострадавшим в ДТП и реагировали более чем на 16 тысяч вызовов. Об этом сообщили в еженедельной сводке МЧС Республики Крым.Кроме того, подразделениями "Крым-Спас" осуществлено 72 выезда. Оказывалась помощь пострадавшим, автомобиль которых упал в обрыв на Долгоруковской яйле. Всего же за прошедшую семидневку на номер 112 поступило 16 424 вызова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым, мчс крыма, новости крыма, дтп в крыму и севастополе, пожар, происшествия
10:30 09.02.2026
 
© МЧС КрымаПожар в селе Плотинное в Крыму
Пожар в селе Плотинное в Крыму
© МЧС Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В Крыму за неделю спасатели МЧС тушили 28 пожаров, оказывали помощь 16-ти пострадавшим в ДТП и реагировали более чем на 16 тысяч вызовов. Об этом сообщили в еженедельной сводке МЧС Республики Крым.
"Произошло - 28 пожаров. В горно-лесной местности зафиксировано одно происшествие. МЧС реагировало на 14 ДТП, в результате которых оказана помощь 16 пострадавшим", - говорится в сообщении.
Кроме того, подразделениями "Крым-Спас" осуществлено 72 выезда. Оказывалась помощь пострадавшим, автомобиль которых упал в обрыв на Долгоруковской яйле. Всего же за прошедшую семидневку на номер 112 поступило 16 424 вызова.
КрымМЧС КрымаНовости КрымаДТП в Крыму и СевастополеПожарПроисшествия
 
Лента новостейМолния