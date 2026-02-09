https://crimea.ria.ru/20260209/v-krymu-proizoshlo-28-pozharov-1153048268.html
В Крыму произошло 28 пожаров
В Крыму произошло 28 пожаров - РИА Новости Крым, 09.02.2026
В Крыму произошло 28 пожаров
В Крыму за неделю спасатели МЧС тушили 28 пожаров, оказывали помощь 16-ти пострадавшим в ДТП и реагировали более чем на 16 тысяч вызовов. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 09.02.2026
2026-02-09
2026-02-09T10:30
2026-02-09T10:30
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В Крыму за неделю спасатели МЧС тушили 28 пожаров, оказывали помощь 16-ти пострадавшим в ДТП и реагировали более чем на 16 тысяч вызовов. Об этом сообщили в еженедельной сводке МЧС Республики Крым.Кроме того, подразделениями "Крым-Спас" осуществлено 72 выезда. Оказывалась помощь пострадавшим, автомобиль которых упал в обрыв на Долгоруковской яйле. Всего же за прошедшую семидневку на номер 112 поступило 16 424 вызова.
В Крыму произошло 28 пожаров
МЧС: за неделю в Крыму произошло 28 пожаров и 14 аварий