В Крыму мошенники инсценировали ДТП и напали на страховщика
В Крыму мошенники инсценировали ДТП и напали на страховщика - РИА Новости Крым, 09.02.2026
В Крыму мошенники инсценировали ДТП и напали на страховщика
Трех жителей столицы Крыма будут судить за инсценировку ДТП с целью наживы, а также нападение на представителей страховой компании. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 09.02.2026
2026-02-09T16:27
2026-02-09T16:27
2026-02-09T16:29
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Трех жителей столицы Крыма будут судить за инсценировку ДТП с целью наживы, а также нападение на представителей страховой компании. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.Следствие выяснило, что для фиктивных аварий трое жителей Симферополя использовали автомобили, ранее уже попадавшие в ДТП. После "столкновений" соучастники оформляли необходимые документы и направляли их в страховые компании для получения компенсаций.По информации прокуратуры Крыма, ущерб страховщику от незаконных действий составил более 6 миллионов рублей.Кроме того, один из обвиняемых организовал нападение на представителей страховой компании, прибывших для проверки.Уголовное дело направлено в суд.
В Крыму мошенники инсценировали ДТП и напали на страховщика
В Симферополе осудят мошенников с сфере автострахования
16:27 09.02.2026 (обновлено: 16:29 09.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Трех жителей столицы Крыма будут судить за инсценировку ДТП с целью наживы, а также нападение на представителей страховой компании. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
"В результате противоправных действий пострадали четыре страховые компании, а общий ущерб превысил пять миллионов рублей. Во время обыскных мероприятий у одного из обвиняемых обнаружены и изъяты револьвер и патроны к нему, которые он незаконно хранил по месту жительства", – говорится в сообщении.
Следствие выяснило, что для фиктивных аварий трое жителей Симферополя использовали автомобили, ранее уже попадавшие в ДТП. После "столкновений" соучастники оформляли необходимые документы и направляли их в страховые компании для получения компенсаций.
По информации прокуратуры Крыма, ущерб страховщику от незаконных действий составил более 6 миллионов рублей.
Кроме того, один из обвиняемых организовал нападение на представителей страховой компании, прибывших для проверки.
"С этой целью он привлек двоих мужчин, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и под угрозой применения насилия похитил у потерпевших телефоны и личные вещи, причинив ущерб на сумму более 150 тысяч рублей", – сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Уголовное дело направлено в суд.
