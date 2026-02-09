Рейтинг@Mail.ru
В Крыму мошенники инсценировали ДТП и напали на страховщика - РИА Новости Крым, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260209/v-krymu-moshenniki-instsenirovali-dtp-i-napali-na-strakhovschika-1153067201.html
В Крыму мошенники инсценировали ДТП и напали на страховщика
В Крыму мошенники инсценировали ДТП и напали на страховщика - РИА Новости Крым, 09.02.2026
В Крыму мошенники инсценировали ДТП и напали на страховщика
Трех жителей столицы Крыма будут судить за инсценировку ДТП с целью наживы, а также нападение на представителей страховой компании. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 09.02.2026
2026-02-09T16:27
2026-02-09T16:29
новости крыма
мвд по республике крым
прокуратура республики крым
происшествия
автомобиль
страхование
мошенничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874893_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_4b03b74ef3005b00ac14c4386352866e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Трех жителей столицы Крыма будут судить за инсценировку ДТП с целью наживы, а также нападение на представителей страховой компании. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.Следствие выяснило, что для фиктивных аварий трое жителей Симферополя использовали автомобили, ранее уже попадавшие в ДТП. После "столкновений" соучастники оформляли необходимые документы и направляли их в страховые компании для получения компенсаций.По информации прокуратуры Крыма, ущерб страховщику от незаконных действий составил более 6 миллионов рублей.Кроме того, один из обвиняемых организовал нападение на представителей страховой компании, прибывших для проверки.Уголовное дело направлено в суд.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мошенники обокрали 11 человек на 2,6 млн рублейМошенники месяц "обрабатывали" жителя Севастополя и украли 6,5 миллионовПомогай правильно: как не отдать пожертвования мошенникам
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874893_0:0:1508:1131_1920x0_80_0_0_3c4f541be77e3d2e35a822946d48a44f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, мвд по республике крым, прокуратура республики крым, происшествия, автомобиль, страхование, мошенничество
В Крыму мошенники инсценировали ДТП и напали на страховщика

В Симферополе осудят мошенников с сфере автострахования

16:27 09.02.2026 (обновлено: 16:29 09.02.2026)
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Трех жителей столицы Крыма будут судить за инсценировку ДТП с целью наживы, а также нападение на представителей страховой компании. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
"В результате противоправных действий пострадали четыре страховые компании, а общий ущерб превысил пять миллионов рублей. Во время обыскных мероприятий у одного из обвиняемых обнаружены и изъяты револьвер и патроны к нему, которые он незаконно хранил по месту жительства", – говорится в сообщении.
Следствие выяснило, что для фиктивных аварий трое жителей Симферополя использовали автомобили, ранее уже попадавшие в ДТП. После "столкновений" соучастники оформляли необходимые документы и направляли их в страховые компании для получения компенсаций.
По информации прокуратуры Крыма, ущерб страховщику от незаконных действий составил более 6 миллионов рублей.
Кроме того, один из обвиняемых организовал нападение на представителей страховой компании, прибывших для проверки.
"С этой целью он привлек двоих мужчин, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и под угрозой применения насилия похитил у потерпевших телефоны и личные вещи, причинив ущерб на сумму более 150 тысяч рублей", – сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Уголовное дело направлено в суд.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму мошенники обокрали 11 человек на 2,6 млн рублей
Мошенники месяц "обрабатывали" жителя Севастополя и украли 6,5 миллионов
Помогай правильно: как не отдать пожертвования мошенникам
 
Новости КрымаМВД по Республике КрымПрокуратура Республики КрымПроисшествияАвтомобильСтрахованиеМошенничество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:27В Крыму мошенники инсценировали ДТП и напали на страховщика
16:12В Севастополе иномарка сбила 12-летнего ребенка на "зебре"
15:59Зеленский разрешил наемникам ВСУ получать вид на жительство на Украине
15:47В Севастополе упал лифт с пассажирами – дело ушло в суд
15:37Порывы ветра остановили паром в Севастополе
15:24В Москве разрабатывают брендинг курорта "Золотые пески России"
15:19Арестован напавший на студентов в Уфе подросток
15:10Часть Большой Ялты ночью обесточат
14:56В России стартовал конкурс "Студенческий стартап" – как получить грант
14:41"Севастополь – Город Героев": как пройдет второй модуль программы
14:18Как Крым сыграл роковую роль в судьбе генсека и чекиста Андропова
14:00Ситуация с топливом на Кубе критическая - Кремль
13:48Армия РФ разбивает украинские аэродромы и улучшает тактическое положение
13:37В Крыму задержали мужчину с полкило наркотиков
13:27Пенсионеры ВТБ получили более 1 трлн рублей зачислений в 2025 году
13:14"Борщевой набор" в Севастополе подешевел
12:51В России оценили риск распространения оспы обезьян
12:27В Крыму меняют подход к содержанию пляжных территорий
12:14Запад снова пытается сменить конституционный строй в Белоруссии – СВР
12:05Семь мирных жителей Херсонской области пострадали от атак ВСУ
Лента новостейМолния