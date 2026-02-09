https://crimea.ria.ru/20260209/v-krymu-moshenniki-instsenirovali-dtp-i-napali-na-strakhovschika-1153067201.html

В Крыму мошенники инсценировали ДТП и напали на страховщика

В Крыму мошенники инсценировали ДТП и напали на страховщика - РИА Новости Крым, 09.02.2026

В Крыму мошенники инсценировали ДТП и напали на страховщика

Трех жителей столицы Крыма будут судить за инсценировку ДТП с целью наживы, а также нападение на представителей страховой компании. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 09.02.2026

2026-02-09T16:27

2026-02-09T16:27

2026-02-09T16:29

новости крыма

мвд по республике крым

прокуратура республики крым

происшествия

автомобиль

страхование

мошенничество

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874893_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_4b03b74ef3005b00ac14c4386352866e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Трех жителей столицы Крыма будут судить за инсценировку ДТП с целью наживы, а также нападение на представителей страховой компании. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.Следствие выяснило, что для фиктивных аварий трое жителей Симферополя использовали автомобили, ранее уже попадавшие в ДТП. После "столкновений" соучастники оформляли необходимые документы и направляли их в страховые компании для получения компенсаций.По информации прокуратуры Крыма, ущерб страховщику от незаконных действий составил более 6 миллионов рублей.Кроме того, один из обвиняемых организовал нападение на представителей страховой компании, прибывших для проверки.Уголовное дело направлено в суд.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мошенники обокрали 11 человек на 2,6 млн рублейМошенники месяц "обрабатывали" жителя Севастополя и украли 6,5 миллионовПомогай правильно: как не отдать пожертвования мошенникам

2026

Новости

новости крыма, мвд по республике крым, прокуратура республики крым, происшествия, автомобиль, страхование, мошенничество