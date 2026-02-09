https://crimea.ria.ru/20260209/v-krymu-menyayut-podkhod-k-soderzhaniyu-plyazhnykh-territoriy-1153051462.html

В Крыму меняют подход к содержанию пляжных территорий

В Крыму меняют подход к содержанию пляжных территорий

2026-02-09T12:27

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В Крыму операторы пляжей качественно меняют подход к их содержанию, а за право развивать эти территории на конкурсах стала идти настоящая борьба среди бизнесменов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель комитета Государственного совета Республики Крым по курортам и туризму Роман Тихончук.По его данным, в прошлом году в Крыму работало свыше 340 пляжей, а теперь их планируется 350 и более, но дело не только в увеличении числа таких территорий, но и в росте качества их обслуживания."От востока на запад... наблюдается качественное изменение подхода к пляжной территории непосредственно предпринимателей, которые занимаются благоустройством", – сказал Тихончук.Муниципалитетам финансово тяжело содержать пляжные линии, это накладно для бюджета, в одной только Евпатории более 100 пляжных территорий, поэтому местные власти привлекают бизнес, заметил он."Могут от трех до пяти предпринимателей за пляжную территорию на конкурсе бороться. Потому что к пляжам сегодня большой интерес со стороны нашего предпринимательского сообщества республики", – сказал он.Инвестируя в пляжи, предприниматели уже не экономят, заставляя их бюджетной инфраструктурой и инвентарем, – все качественное, отметил Тихончук. Бунгало и шезлонги, кабинки для переодевания и душевые, есть и поручни для входа в воду для маломобильных людей и так далее – "и все это уже высокий уровень", подчеркнул Тихончук."То есть, на пляже действительно можно провести целый полноценный день, причем ты получишь весь набор услуг – все вопросы, которые возникают, закрываются максимально. Нашими многими пляжами уже можно гордиться", – отметил он.И можно сказать, что сегодня операторы, получая пляжи в пользование на 5 – 7 лет, между собой соревнуются в качестве оформления и обслуживания таких территорий, причем делается это в рамках тех требований, которые выдвигают муниципалитеты, подчеркнул Тихончук.Лучшие же, наоборот, будут поощряться, добавил он."В этом году будет 10-я юбилейная премия "Признание года", в мае планируем ее провести, уже начинается прием документов. И в том числе пляжные территории будут тоже отмечены номинациями", – рассказал Тихончук.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в предстоящем курортном сезоне в Крыму будет работать не менее 350 пляжей, муниципалитеты уже заключают договоры по их благоустройству.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отдых в Крыму: что говорят туристы о местном сервисе10 миллионов туристов: достижима ли цифра для Крыма и при каком условииСпрос на Крым: почему произошел прорывной рост турпотока

